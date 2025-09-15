15 septembre 2025 à 00h00 par La rédaction

HONOR 400 Smart 5G : 5G, batterie XXL et prix mini

HONOR poursuit son offensive sur le marché des smartphones accessibles en annonçant le lancement du HONOR 400 Smart 5G. Avec ce modèle, la marque mise sur la durabilité, l’autonomie et l’intégration d’outils d’intelligence artificielle pratiques, tout en conservant un tarif contenu à moins de 200 €.

Une bonne autonomie

Le cœur de l’expérience repose sur une batterie de 6 500 mAh à double cellule, un atout rare dans cette gamme de prix. HONOR promet jusqu’à 69 heures d’utilisation, soit l’équivalent de 26 heures de streaming vidéo ou 21 heures de réseaux sociaux. La recharge rapide filaire 35 W vient compléter l’ensemble, permettant de retrouver rapidement de l’énergie. Plus intéressant encore, la marque affirme que la batterie conservera ses performances optimales pendant jusqu’à 5 ans d’utilisation.

Un smartphone pensé pour durer

Le HONOR 400 Smart 5G ne se contente pas d’une grande autonomie : il est aussi conçu pour résister aux aléas du quotidien. L’appareil bénéficie d’une certification IP54 contre la poussière et les éclaboussures, et peut supporter des chutes de jusqu’à deux mètres. Il a même obtenu une certification 5 étoiles SGS, gage de robustesse.

Côté design, il reste relativement compact avec un poids de 206 g et une épaisseur de 8,39 mm.

Un écran fluide et un son amplifié

Le smartphone intègre un écran LCD de 6,77 pouces (résolution HD 1610 × 720) avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. De quoi assurer une navigation fluide, que ce soit dans les menus, les réseaux sociaux ou les jeux occasionnels. Pour les longues sessions, le mode Confort des yeux limite la fatigue visuelle.

L’expérience multimédia est renforcée par un son stéréo boosté à 400 %, pensé pour rester clair même en extérieur ou dans les transports.

L’intelligence artificielle au service du quotidien

HONOR intègre de véritables fonctions IA utiles, loin des simples gadgets. Le bouton IA instantané donne accès en un clic à des applications, et un appui long ouvre un espace Favoris. Côté photo, des outils comme la Gomme IA ou la suppression automatique des passants simplifient les retouches, sans nécessiter de logiciels externes.

Autre innovation : la Magic Capsule, une interface contextuelle qui permet d’accéder rapidement aux informations importantes, pour une utilisation plus fluide.

Un appareil photo simple mais efficace

Le HONOR 400 Smart 5G embarque un double capteur photo arrière avec un capteur principal de 50 MP (f/1.8) et un capteur de profondeur de 2 MP (f/2.4).

Cette combinaison permet de capturer des images nettes, même en basse lumière, et de réussir des portraits avec un flou d’arrière-plan naturel. À l’avant, un capteur 5 MP (f/2.2) s’occupe des selfies et des appels vidéo. L’ensemble privilégie la simplicité et la rapidité d’usage.

Des performances solides pour son prix

Sous le capot, le HONOR 400 Smart 5G est animé par le Snapdragon 6s Gen 3, un processeur compatible 5G qui promet un gain de performances graphiques de 40 % par rapport à la génération précédente. L’appareil embarque 4 Go de RAM extensibles grâce à la technologie HONOR RAM Turbo (+4 Go virtuels) et 128 Go de stockage.

Côté logiciel, il tourne sous Android 15 avec MagicOS 9.0, enrichi d’optimisations IA pour une meilleure fluidité. HONOR s’engage également à fournir 6 ans de mises à jour Android et de sécurité, une rareté sur ce segment tarifaire.

Connectivité et sécurité complètes

Le smartphone propose une connectivité moderne : double SIM 5G, Wi-Fi bi-bande (2,4 et 5 GHz), Bluetooth 5.1, NFC et USB-C. Le déverrouillage se fait soit par empreinte digitale, soit par reconnaissance faciale.

Prix et disponibilité

Le HONOR 400 Smart 5G est au prix de 199,90 €, en deux finitions : Velvet Black et Meteor Silver.

