01 septembre 2025 à 00h00 par La rédaction | 01 septembre 2025 à 06h15

Honor Magic V5 : le smartphone pliant le plus fin et le plus résistant débarque en France

Le marché des smartphones pliants s’anime encore un peu plus en cette rentrée 2025. Après Samsung et ses Galaxy Z Fold 7 et Z Flip 7, c’est au tour d’Honor de dégainer son nouveau fleuron : le Magic V5, un modèle qui conjugue finesse record, résistance inédite, performances de haut vol et intégration poussée de l’intelligence artificielle. Déjà lancé en Chine cet été, il est désormais disponible en France en précommande.

Un design d’exception : finesse et robustesse au rendez-vous

Le Magic V5 s’impose comme le smartphone pliable le plus fin du monde avec seulement 8,8 mm d’épaisseur une fois fermé et 4,1 mm une fois ouvert. À titre de comparaison, il dépasse d’un souffle le Galaxy Z Fold 7 (8,9 mm plié et 4,2 mm ouvert). Côté poids, il reste tout à fait contenu avec 217 g, comparable aux smartphones traditionnels.

Mais Honor ne mise pas uniquement sur la finesse. Le Magic V5 revendique également le titre de pliable le plus résistant du marché. Sa charnière a été soumise à un test impressionnant, capable de supporter jusqu’à 104 kilos – l’équivalent d’un réfrigérateur de 84 kg additionné de 20 kg de plaques lestées. Une performance qui rassure quant à la durabilité de cette technologie encore jeune.

Certifié IP58 et IP59, le smartphone résiste à la poussière et aux immersions accidentelles. Il est en outre équipé d’un bouclier NanoCrystal anti-rayures et d’un écran interne composite en fibre de carbone, renforçant sa solidité.

Une fiche technique haut de gamme

Honor n’a pas fait de compromis sur les composants. Le Magic V5 embarque un écran interne OLED LTPO de 7,95 pouces cadencé à 120 Hz et compatible avec le stylet, idéal pour le multitâche et la consommation multimédia. Il dispose également d’un écran externe OLED de 6,43 pouces, lui aussi à 120 Hz, qui s’utilise comme un smartphone classique.

Sous le capot, la puce Qualcomm Snapdragon 8 Elite est associée à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage, garantissant une fluidité exemplaire. L’autonomie est assurée par une batterie massive de 5 820 mAh utilisant la technologie silicium-carbone, l’une des plus imposantes du secteur, qui profite d’une recharge rapide à 66 W en filaire et 50 W sans fil.

L’intelligence artificielle au cœur de l’expérience

Le Magic V5 mise sur l’IA pour se différencier. Compatible avec Google Gemini, il offre un assistant intelligent capable de générer du texte, planifier des tâches, clarifier des sujets complexes et même interagir en direct avec l’appareil photo ou l’écran partagé.

Honor ajoute ses propres innovations. Un double tapotement au dos du smartphone active instantanément Gemini. L’application HONOR Notes propose des fonctions avancées de synthèse, de transcription et de correction grammaticale automatiques. L’Enregistreur IA assure la transcription et la traduction en temps réel. La fonctionnalité AI Call Translation traduit instantanément les appels dans six langues, en privilégiant la confidentialité grâce au traitement en local. Enfin, AI Image to Video transforme une photo en clip animé grâce au modèle Veo AI de Google, tandis que la suite complète de retouches photo (AI Eraser, AI Cutout, AI Outpainting, AI Upscale) permet de modifier facilement les images.

Le Magic V5 se révèle ainsi comme un outil puissant pour la productivité, mais aussi pour la créativité et la communication.

Un module photo pensé pour les créateurs

Côté photographie, Honor ne lésine pas non plus. Le smartphone est équipé d’un capteur principal de 50 Mpx ultra-sensible optimisé pour la nuit, d’un téléobjectif périscopique Ultra Sensing de 64 Mpx offrant un zoom optique 3x et un zoom numérique jusqu’à 100x, ainsi que d’un ultra grand-angle de 50 Mpx.

Le tout est propulsé par le système Falcon Camera et l’HONOR Image Engine, qui améliorent la gestion de la lumière, la détection des scènes et l’autofocus. Résultat : des clichés proches de la qualité professionnelle, même sur un appareil pliant.

Un smartphone pensé pour l’écosystème connecté

Le Magic V5 se veut ouvert et pratique pour les utilisateurs multipériphériques. Grâce à HONOR Share, il permet des transferts fluides entre Android, iOS, macOS et Windows. Il propose également la migration la plus complète depuis iPhone, incluant contacts, calendriers, notes et rappels. Enfin, il prend en charge les formats Windows Office, CAD et EPUB, gage de compatibilité professionnelle.

Prix et disponibilité en France

Le HONOR Magic V5 est disponible en précommande depuis le 28 août 2025 en trois coloris — Ivory White, Black et Dawn Gold — au prix de 1 999 € pour sa configuration unique avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage.

Une offre de lancement est proposée jusqu’au 14 septembre 2025. Elle inclut une remise immédiate de 300 €, ramenant le prix du smartphone à 1 699 €, ainsi que plusieurs accessoires d’une valeur totale de 349,70 € : le stylet HONOR Magic Pen, les écouteurs HONOR Choice Earbuds Clip et le chargeur HONOR SuperCharge 66 W.

~~~~~~~~

A lire aussi

~~~~~~~~