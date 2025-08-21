21 août 2025 à 00h00 par La rédaction

Record du monde : le HONOR Magic V5 hisse 104 kg et s'offre une place au Guinness World Records

Le marché des smartphones pliables, encore jeune et souvent critiqué pour ses fragilités, vient de franchir un nouveau cap. Le HONOR Magic V5, dernier-né de la marque chinoise, a officiellement fait son entrée dans le Guinness World Records après avoir soulevé un poids de 104 kilogrammes tout en étant suspendu. Une performance spectaculaire qui met en lumière l’ingénierie de pointe de HONOR et son engagement à faire rimer design et durabilité.

Un exploit inédit validé à Dubaï

La démonstration s’est déroulée le 1er août 2025 à Dubaï, aux Émirats arabes unis, en présence d’Emma Brain, juge officielle du Guinness World Records. Dans une mise en scène audacieuse, le Magic V5 a réussi à soulever un réfrigérateur de 84 kg associé à 20 kg de plaques métalliques, grâce à une sangle en tissu fixée au centre de sa charnière.

«Au nom du Guinness World Records, j’ai l’immense plaisir d’annoncer le nouveau détenteur du titre pour : le poids le plus lourd soulevé par un smartphone pliable suspendu, avec un record de 104 kg», a déclaré Emma Brain.

Un défi aussi spectaculaire qu’inédit, destiné à prouver la résistance de l’élément le plus sensible des smartphones pliables : leur charnière.

La science derrière la robustesse : la charnière HONOR Super Steel

Au cœur de cet exploit se trouve la charnière HONOR Super Steel, une prouesse d’ingénierie qui redéfinit les standards de solidité des smartphones pliables. Conçue dans un acier haute performance de deuxième génération, elle affiche une résistance à la traction de 2 300 MPa et supporte jusqu’à 500 000 pliages.

Ce composant stratégique, longtemps considéré comme le talon d’Achille des téléphones pliables, devient ici un atout technologique majeur. Sa conception compacte permet non seulement de résister à des charges impressionnantes, mais aussi de préserver la finesse et l’élégance de l’appareil.

Quand robustesse rime avec finesse

Le HONOR Magic V5 ne se contente pas de cette démonstration de force. Avec une épaisseur de seulement 8,8 mm une fois plié et un poids de 217 g, il parvient à conjuguer légèreté, design soigné et robustesse record. Une combinaison rare dans l’univers des pliables, où les consommateurs hésitent encore, craignant des problèmes de solidité à long terme.

Avant ce record, HONOR avait déjà soumis son Magic V5 à une série de tests extrêmes : pluie intense, températures extrêmes et même tirs de billes d’acier. Autant de démonstrations qui visent à rassurer un public encore sceptique sur la durabilité de ce type d’appareils.

Un tournant pour l’adoption des smartphones pliables

Ce record Guinness ne représente pas seulement un coup marketing réussi. Il constitue un signal fort envoyé au marché : les smartphones pliables sont désormais capables de rivaliser avec les modèles classiques en termes de fiabilité. Là où la crainte de la casse freinait encore l’adoption massive, le Magic V5 entend effacer les doutes et poser un nouveau standard.

Déjà commercialisé en Chine, le HONOR Magic V5 sera lancé à l’international le 28 août 2025, lors d’un événement organisé à Londres. Son arrivée en Europe est attendue avec impatience, d’autant que ce record, spectaculaire et hautement symbolique, devrait contribuer à renforcer sa crédibilité face à la concurrence.

Vers une nouvelle ère du pliable

En combinant finesse, élégance et solidité inédite, le HONOR Magic V5 veut changer l’image du smartphone pliable, souvent perçu comme fragile. Avec son entrée dans le Guinness World Records, HONOR envoie un message clair : l’innovation ne doit pas se faire au détriment de la durabilité.

Un exploit qui pourrait bien marquer un tournant pour toute l’industrie, et convaincre les derniers sceptiques que le smartphone pliable n’est plus un gadget, mais bel et bien une alternative crédible aux modèles traditionnels.

