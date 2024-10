31 octobre 2024 à 08h03 par La rédaction | 31 octobre 2024 à 12h08

Illuminez votre quotidien avec le nouveau Nothing Phone (2a) Plus phosphorescent

Nothing innove une nouvelle fois avec le lancement d'une édition limitée du Phone (2a) Plus. Fruit d'une collaboration étroite avec sa communauté, ce nouveau modèle se distingue par un design luminescent unique. Grâce à des matériaux phosphorescents intégrés à son boîtier, ce smartphone pas comme les autres se met à scintiller dans le noir.

Après avoir recueilli un engouement sans précédent avec plus de 900 propositions issues de 47 pays, Nothing a sélectionné 5 créatifs pour donner vie à une édition spéciale du Phone (2a) Plus. Ces derniers ont eu l'opportunité de co-concevoir un modèle phosphorescent, en définissant tant son esthétique que sa stratégie de lancement.

Un boîtier transparent et lumineux

Fidèle à son ADN, le smartphone arbore toujours son boîtier transparent iconique, mais cette fois-ci avec une petite touche magique : une lueur verte phosphorescente qui vient habiller l'appareil d'un halo mystérieux.

Cet effet lumineux s'étend jusqu'à l'emballage. Les utilisateurs de smartphone pourront aussi personnaliser leur expérience grâce à six fonds d'écran exclusifs de la "Collection connectée", conçus à l'aide d'outils de conception assistés par intelligence artificielle. Pour mettre en lumière ce produit novateur, Nothing lance sa campagne baptisée " Find your light. Capture your light”.

Des performances haut de gamme

Cette édition limitée reprend les caractéristiques phares du modèle original : un écran AMOLED fluide de 6,7 pouces 120 Hz, une puissance assurée par le chipset MediaTek Dimensity 7350 Pro 5G et une triple caméra de 50 MP. Les 12 Go de RAM et les 256 Go de stockage offrent une expérience utilisateur des plus fluides.

Disponibilité et prix

Le Phone (2a) Plus Community Edition 12+256 Go sera en vente le 12 novembre prochain. Attention, les stocks sont limités à 1000 unités. Les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes sur le site officiel de Nothing.