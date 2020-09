28 septembre 2020 à 05h00 par Philippe

iOS 14.0.1 : Apple corrige plusieurs bugs de la mise à jour iOS 14

Apple vient de corriger les bugs de version iOS 14 en proposant une mise à jour avant la sortie de l'iPhone 12.

Cette mise à jour 14.0.1 corrige surtout un problème qui pouvait entraîner la réinitialisation des réglages de navigation et de messagerie par défaut après le redémarrage de l'iPhone.

Cette dernière version est aussi l'occasion d'effacer d'autres bugs tels que l'aperçu d'une photo au sein de l'application Appareil photo sur les iPhone 7 et 7 Plus. Ce nouveau patch corrige également un bug pouvant empêcher l'iPhone de se connecter à un réseau Wi-Fi et l'affichage des images dans le widget de l'application News.

Si la mise à jour ne vous a pas encore été proposée automatiquement, elle est disponible en se rendant dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle afin de déclencher le téléchargement et l'installation.