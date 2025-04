01 avril 2025 à 06h03 par La rédaction

iOS 18.4 : Apple Intelligence débarque enfin en France, quelles sont les nouveautés ?

Après des mois d'attente, Apple Intelligence arrive enfin en Europe avec iOS 18.4. Cette mise à jour, déployée le 31 mars 2025, transforme l'expérience utilisateur en offrant de nouvelles possibilités grâce à intégrant des fonctionnalités avancées d'intelligence artificielle. Avec un Siri plus performant, une écriture assistée et des retouches photo intelligentes, voici un tour d'horizon des nouveautés qui redéfinissent l'usage de l'iPhone.

Apple Intelligence : une IA au service des utilisateurs

Jusqu'à présent, les Européens ne pouvaient qu'apercevoir le bouton "Apple Intelligence" dans les réglages de leur iPhone, sans pouvoir en exploiter le potentiel. Avec iOS 18.4, Apple déploie officiellement cette technologie en français, apportant une véritable valeur ajoutée.

Parmi les améliorations majeures, Siri bénéficie d'une refonte complète. L'assistant vocal devient plus pertinent et interactif, avec une interface animée et la possibilité d'écrire ses requêtes plutôt que de les dicter. Il peut également solliciter ChatGPT en arrière-plan pour des réponses plus complexes. Siri peut désormais gérer des tâches plus avancées comme la planification automatique d'événements en fonction des e-mails reçus ou encore la transcription instantanée des mémos vocaux.

Dans Messages, Apple Intelligence propose des suggestions de réponse automatiques et ajuste le ton des messages. L'IA peut aussi résumer des pages web, extraire les informations clés des notifications et générer des e-mails prêts à l'envoi. Par exemple, si vous recevez une invitation à un événement, Apple Intelligence peut vous proposer une réponse rapide ou ajouter directement l'événement à votre calendrier.

Photos : des retouches intelligentes à la portée de tous

L'application Photos bénéficie également d'une mise à jour majeure. Visual Intelligence, auparavant réservée aux iPhone 16, est désormais accessible sur iPhone 15 Pro. Un outil de suppression intelligente permet d'effacer instantanément des objets ou des personnes sur une image, avec un rendu naturel. En complément, une fonction de "recolorisation" permet d'améliorer les anciennes photos en ajustant la balance des couleurs automatiquement.

Apple Intelligence introduit également des albums dynamiques qui classent automatiquement les photos en fonction des lieux, des événements et même des émotions détectées sur les visages des sujets.

Une expérience utilisateur optimisée

L'interface d'iOS 18.4 gagne en fluidité et en personnalisation. Les notifications sont triées par importance, mettant en avant les messages urgents. Safari et Notes intègrent des options de résumé automatique pour un accès rapide à l'information essentielle.

Les Genmojis, émojis personnalisables générés à partir d'une description textuelle, enrichissent les conversations et ajoutent une touche d'originalité. Vous pouvez, par exemple, décrire un émoji "chat avec des lunettes de soleil" et voir Apple Intelligence le générer instantanément.

Autre amélioration attendue : l'App Store permet désormais de mettre en pause les téléchargements, tandis que Siri gagne de nouvelles voix françaises plus naturelles et expressives.

Confidentialité et sécurité : un enjeu clé

Apple met un point d'honneur à garantir la confidentialité des données des utilisateurs. Apple Intelligence fonctionne principalement en local sur l'appareil, évitant ainsi l'envoi de données personnelles vers des serveurs distants. Lorsqu'une requête nécessite un traitement plus complexe, Apple utilise des serveurs dédiés avec des protocoles de cryptage avancés garantissant la sécurité des informations.

Compatibilité et installation

iOS 18.4 est compatible avec tous les iPhone depuis les modèles XR, XS et XS Max. Cependant, Apple Intelligence n'est accessible que sur les iPhone dotés d'une puce assez puissante, notamment les iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max, 15 Pro et 15 Pro Max. Certains iPad et Mac récents sont également concernés.

Pour installer iOS 18.4, accédez aux Réglages > Général > Mise à jour logicielle. L'installation, d'environ 3,23 Go, nécessite une connexion WiFi et un iPhone chargé. Une fois la mise à jour effectuée, Apple Intelligence doit être activée pour télécharger les modèles d'IA (environ 8 Go).