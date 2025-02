24 février 2025 à 07h54 par La rédaction

iOS 18.4 : l'IA d'Apple enfin disponible en France et en Europe

L'attente touche à sa fin. L'intelligence artificielle d'Apple, sobrement baptisée Apple Intelligence, fera très bientôt son entrée en France et dans plusieurs autres pays européens. Avec le déploiement d'iOS 18.4, attendu pour début avril 2025, Apple marque une étape majeure dans son ambition d'intégrer l'IA au cœur de son écosystème.

Un lancement stratégique et de grandes attentes

Jusqu'à présent, Apple restait vague sur la date de lancement d'iOS 18.4, mais les dernières mises à jour officielles confirment un déploiement imminent. L'une des avancées majeures réside dans la compatibilité linguistique élargie d'Apple Intelligence, qui prendra en charge le français, l'allemand, l'italien et le japonais, avant d'intégrer d'autres langues plus tard dans l'année.

Siri métamorphosé et nouvelles capacités IA

Cette mise à jour marque un tournant pour Siri, qui deviendra plus fluide, plus intelligent et plus interactif. Les nouvelles fonctionnalités IA annoncées promettent d'améliorer significativement l'expérience utilisateur. Parmi elles :

Notifications résumées par l'IA

Tri des notifications par priorité

Améliorations de la rédaction et corrections automatiques

Génération d'images et d'émojis personnalisés

Analyse et identification d'images (iPhone 16 uniquement)

Synthèse et transcription de messages et appels

D'autres outils, comme Image Playground, permettront aux utilisateurs de créer des images à partir de textes, tandis que la fonctionnalité Genmoji offrira la possibilité de créer des émojis personnalisés.

Un retard sur certaines innovations attendues

Toutefois, certains éléments annoncés ne seront pas encore disponibles avec cette mise à jour. Apple avait promis un Siri capable de mémoriser le contexte des discussions et de mieux comprendre les interactions complexes, mais ces capacités semblent repoussées à une version ultérieure, probablement iOS 18.5.

Compatibilité et accès

Pour profiter de ces innovations, il faudra posséder un appareil compatible :

iPhone 15 Pro et modèles ultérieurs

iPad et Mac dotés d'une puce M1 ou plus récente

Vision Pro avec la bêta de visionOS 2.4



Enfin, l'Union européenne impose de nouvelles règles à Apple, notamment avec le Digital Markets Act (DMA). Cela se traduit par une possibilité inédite pour les utilisateurs de choisir leur application de navigation et de traduction par défaut.

Une évolution majeure de l'écosystème Apple

L'intégration d'Apple Intelligence dans iOS, iPadOS et macOS marque un véritable tournant pour la firme de Cupertino. Si certaines fonctionnalités doivent encore être peaufinées, cette mise à jour annonce une nouvelle ère pour l'intelligence artificielle embarquée dans les produits Apple.

Avec le déploiement progressif en Europe, les utilisateurs pourront bientôt tester ces innovations et mesurer l'impact réel de cette intelligence artificielle signée Apple. Une chose est sûre : la course à l'IA continue, et Apple entend bien y jouer un rôle central.