06 novembre 2025 à 10h05

iOS 26.1 corrige 56 failles critiques : une mise à jour à installer d'urgence

Deux mois après le lancement remarqué d’iOS 26, Apple publie la première mise à jour corrective de son système mobile. Sans révolutionner l’expérience, iOS 26.1 affine le design Liquid Glass, introduit de nouvelles options de personnalisation, renforce la sécurité et corrige plusieurs dizaines de failles critiques. Une mise à jour essentielle, aussi bien pour le confort que pour la tranquillité d’esprit des utilisateurs d’iPhone.

Un iOS 26 enfin plus souple et ajustable

Avec iOS 26, Apple avait bousculé les habitudes en introduisant Liquid Glass, une nouvelle esthétique mêlant transparence, reflets et profondeur. Mais tous n’ont pas apprécié cet effet visuel parfois trop prononcé. La version 26.1 vient donc répondre aux critiques : les utilisateurs peuvent désormais choisir entre deux rendus, “Transparent” ou “Teinté”. Ce dernier, plus opaque, améliore la lisibilité des menus et s’intègre mieux avec certains fonds d’écran.

L’option est accessible depuis Réglages > Affichage et luminosité > Liquid Glass, et se déploie aussi sur iPadOS et macOS Tahoe.

Apple en profite pour apporter d’autres ajustements subtils : le dock devient légèrement moins translucide, les icônes et textes se décalent vers la gauche pour une mise en page plus naturelle, et le clavier téléphonique adopte enfin le design Liquid Glass, jusque-là absent de cette section. L’ensemble gagne en cohérence visuelle et en confort d’usage.

Une ergonomie repensée pour plus de précision

L’un des changements les plus concrets d’iOS 26.1 concerne la gestion des alarmes. Le bouton “Stop” disparaît au profit d’un geste de glissement pour arrêter le réveil, une méthode plus sûre qui évite les arrêts accidentels.

Autre nouveauté appréciable : la possibilité de désactiver le raccourci appareil photo sur l’écran verrouillé. Un ajout simple mais pratique pour celles et ceux qui en avaient assez d’ouvrir l’app par inadvertance d’un geste maladroit.

Côté lecture audio, Apple simplifie la navigation musicale : un simple balayage à gauche ou à droite sur le mini lecteur d’Apple Music permet désormais de passer au morceau suivant ou précédent, sans repasser en plein écran. Un clin d’œil évident à l’ergonomie de Spotify.

Photo, AirPods et écosystème : des petits plus bienvenus

La mise à jour iOS 26.1 améliore aussi la cohérence de l’écosystème Apple. Les AirPods gagnent de nouvelles fonctions : ils peuvent désormais déclencher l’appareil photo à distance pour prendre des photos ou vidéos, et interrompent automatiquement la lecture audio lorsque l’utilisateur s’endort.

Sur la partie photo, les captures d’écran s’affichent en plein écran avec des coins arrondis, mieux intégrés à la nouvelle esthétique. Les applications photo tierces comme Google Photos peuvent à présent sauvegarder les images en arrière-plan, facilitant la gestion des contenus pour les utilisateurs multiplateformes.

Messages et sécurité : sobriété et protection renforcée

Dans l’app Messages, Apple simplifie l’interface : les fonds colorés pour les conversations SMS ou RCS disparaissent au profit d’un design plus sobre, tandis que l’icône de l’appareil photo adopte désormais le même visuel que celle de l’écran d’accueil.

Mais la mise à jour la plus cruciale se situe du côté de la sécurité. Apple introduit une nouvelle option baptisée “Background Security Improvements”, qui télécharge et installe automatiquement des correctifs entre deux versions majeures d’iOS. Ce système remplace les anciennes “Rapid Security Responses” et rend la protection de l’appareil plus continue, silencieuse et transparente.

Et pour cause : iOS 26.1 corrige pas moins de 56 vulnérabilités critiques, certaines pouvant permettre le vol de données, l’exécution de code malveillant ou le contournement de restrictions logicielles. Les failles touchaient notamment WebKit, le moteur de Safari, ainsi que des composants sensibles comme CloudKit, Photos, Contacts, Siri, Caméra ou encore Apple Account.

Autrement dit, installer cette mise à jour n’est pas une option, mais une nécessité.

Pour installer iOS 26.1, rendez-vous dans Réglages, puis Général > Mise à jour logicielle, avant de sélectionner Télécharger et installer.

Et après iOS 26.1 ?

La suite est déjà en route. D’après les premières fuites, iOS 26.2 devrait arriver en décembre avec une compatibilité élargie d’Apple Intelligence, la traduction en direct via AirPods dans plus de langues, et peut-être l’ouverture des iPhone aux montres connectées tierces en Europe.

Quant à iOS 26.4, attendu au printemps 2026, il devrait introduire le nouveau Siri, plus intelligent et plus proactif.

