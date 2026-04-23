23 avril 2026 à 08h47 par Philippe

iOS 26.4.2 : Apple met fin à un bug qui stockait vos messages supprimés sans que vous le sachiez

Alors que l’attention des utilisateurs se tourne déjà vers les prochaines évolutions majeures du système mobile d’Apple, notamment iOS 26.5 en bêta et les premières attentes autour d’iOS 27, la firme de Cupertino vient de déployer une mise à jour beaucoup plus discrète, mais nettement plus critique. Disponible depuis le 22 avril 2026, iOS 26.4.2 ne propose aucune nouveauté visible. Pourtant, en coulisses, cette version corrige une vulnérabilité majeure liée à la confidentialité des données.

Une faille silencieuse au cœur des notifications

Le problème identifié touche directement le système de notifications d’iOS. En théorie, lorsqu’un utilisateur supprime une notification qu’elle provienne d’une messagerie ou d’une autre application, celle-ci est censée disparaître définitivement de l’appareil. En pratique, un dysfonctionnement dans la gestion des logs empêchait leur suppression complète.

Résultat : certaines notifications restaient stockées dans la mémoire locale de l’iPhone, parfois pendant plusieurs semaines. Plus préoccupant encore, ces traces pouvaient subsister même après la suppression des messages d’origine, voire après la désinstallation de l’application concernée.

Autrement dit, des fragments de conversations que l’utilisateur pensait effacés continuaient d’exister en arrière-plan, invisibles mais récupérables.

Une vulnérabilité exploitée dans une enquête fédérale

Cette faille n’est pas restée théorique. Elle a été mise en lumière dans le cadre d’une affaire judiciaire aux États-Unis impliquant le Federal Bureau of Investigation. Lors d’un procès lié à des actes de vandalisme dans un centre de détention au Texas, des enquêteurs sont parvenus à récupérer des messages issus de la messagerie chiffrée Signal.

Ces messages avaient pourtant été supprimés, et l’application elle-même désinstallée. La récupération a été rendue possible grâce aux copies conservées dans les notifications du système iOS, exploitées via des outils d’analyse forensique.

Cette révélation a suscité de vives inquiétudes, notamment parce qu’elle contourne indirectement les protections offertes par les applications de messagerie sécurisées.

Un correctif complet… et rétroactif

Avec iOS 26.4.2, Apple corrige la faille identifiée (référencée CVE-2026-28950) en améliorant la gestion et le masquage des données liées aux notifications. Désormais, les informations marquées pour suppression sont effectivement effacées du système.

Fait notable, la mise à jour ne se limite pas à prévenir le problème à l’avenir. Elle supprime également les notifications qui auraient été conservées par erreur sur les appareils déjà affectés. Une approche rétroactive relativement rare, qui renforce immédiatement la protection des utilisateurs sans manipulation supplémentaire.

Le correctif est également déployé sur les anciens appareils via iOS 18.7.8 et iPadOS 18.7.8, ainsi que sur iPad avec iPadOS 26.4.2.

Confidentialité : un rappel des limites du chiffrement

Cet incident met en lumière une réalité souvent sous-estimée : la sécurité d’une communication ne dépend pas uniquement de l’application utilisée, mais aussi du système d’exploitation qui l’héberge. Des services comme Signal ou WhatsApp reposent sur un chiffrement robuste, mais peuvent être fragilisés par des failles au niveau du système.

Dans ce cas précis, ce n’est pas la messagerie qui était en cause, mais la manière dont iOS gérait les données temporaires liées aux notifications. Une faille suffisante pour contourner, en partie, les mécanismes de confidentialité perçus comme fiables.

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