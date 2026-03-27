27 mars 2026 à 07h03 par Philippe

iOS 26.4 et Safari 26.4 : ce qui change concrètement sur votre iPhone et votre Mac

Avec la sortie simultanée de Safari 26.4 et des systèmes iOS 26.4, iPadOS 26.4, macOS 26.4 et visionOS 26.4, Apple poursuit un double objectif : moderniser en profondeur son socle technologique tout en peaufinant l’expérience utilisateur. Derrière cette mise à jour qui pourrait sembler de routine, la firme déploie en réalité une évolution dense, marquée par des avancées côté web, une avalanche de correctifs et une série d’ajustements concrets pour les utilisateurs d’iPhone, d’iPad et de Mac.

Safari 26.4 : un navigateur qui change en profondeur

La mise à jour de Safari impressionne d’abord par son ampleur : 44 nouvelles fonctionnalités et 191 corrections de bugs. Un volume inhabituel qui traduit une phase de transformation active, notamment autour du moteur WebKit, en cours de réécriture.

Des technologies web plus rapides et plus modernes

Parmi les nouveautés majeures figure l’arrivée de WebTransport, un protocole reposant sur HTTP/3 et QUIC. Concrètement, cette technologie corrige un défaut historique des connexions TCP : le blocage en cas de perte de paquet. À la clé, une amélioration sensible de la réactivité et de la continuité des échanges pour les applications interactives, qu’il s’agisse de jeux en ligne, de visioconférence ou d’outils collaboratifs.

Autre évolution importante : le Keyboard Lock API. Cette fonctionnalité permet désormais aux applications web en plein écran de contrôler totalement certaines touches du clavier. Une avancée attendue pour les jeux ou les outils de bureau à distance, qui peuvent enfin s’affranchir des limitations imposées par le navigateur tout en restant encadrés par des conditions de sécurité strictes.

Un web plus riche… sans JavaScript

Safari 26.4 introduit également CSS Grid Lanes, une évolution notable du CSS permettant de créer des mises en page complexes notamment des grilles dynamiques de type Pinterest sans recourir à des bibliothèques JavaScript externes. À la clé : des sites plus rapides, plus légers et plus faciles à maintenir.

191 bugs corrigés et un bond en interopérabilité

Cette version corrige en profondeur des problèmes liés aux SVG, aux tableaux HTML, à MathML ou encore à la gestion du zoom CSS. Des anomalies parfois subtiles, mais qui pouvaient provoquer des erreurs d’affichage dans des cas précis.

En parallèle, Apple poursuit un chantier plus discret mais stratégique : la refonte de WebKit. Les progrès sont déjà visibles, avec un score d’interopérabilité passé de 43 % à 99 % sur les tests Interop 2025, signe d’un alignement accéléré avec les standards du web face à des concurrents comme Google Chrome.

iOS 26.4 : une évolution centrée sur l’usage

Déployé quelques semaines après iOS 26.3, iOS 26.4 s’inscrit dans une logique d’amélioration continue. Moins spectaculaire que la version initiale d’iOS 26, cette mise à jour n’en reste pas moins dense, avec une série de nouveautés concrètes.

Apple Music en première ligne

L’application Apple Music concentre une large partie des évolutions. Elle accueille notamment :

Une nouvelle section Concerts , qui suggère des événements à proximité selon les goûts de l’utilisateur

, qui suggère des événements à proximité selon les goûts de l’utilisateur Un widget Musique d’ambiance , dédié à la relaxation ou à la concentration

, dédié à la relaxation ou à la concentration Des visuels plus immersifs pour les albums et playlists

S’ajoute à cela Playlist Playground, une fonctionnalité en bêta capable de générer automatiquement des playlists à partir d’une simple description textuelle grâce à l’intelligence artificielle même si elle reste absente de certains marchés, dont la France.

Une interface plus accessible et mieux maîtrisée

Apple poursuit également le travail engagé autour de son interface Liquid Glass, en introduisant de nouveaux réglages d’accessibilité. Les utilisateurs sensibles aux animations ou aux effets lumineux peuvent désormais réduire plus efficacement ces éléments.

Dans le même esprit, les sous-titres deviennent plus personnalisables, tandis que le clavier gagne en précision qui est d’ailleurs une correction attendue après de nombreuses critiques sur les erreurs de saisie.

Des améliorations discrètes mais utiles

Au-delà des fonctionnalités visibles, iOS 26.4 multiplie les ajustements du quotidien :

Reconnaissance musicale hors ligne via le Centre de contrôle

via le Centre de contrôle Partage familial avec moyens de paiement individuels

individuels Compatibilité CarPlay avec des applications d’IA conversationnelle comme ChatGPT

comme ChatGPT Protection contre le vol activée par défaut

8 nouveaux émojis, du Bigfoot à l’orque

Autant d’évolutions qui, prises individuellement, restent modestes, mais qui participent à une amélioration globale de l’expérience.

macOS et l’écosystème : des ajustements ciblés

Sur Mac, la mise à jour introduit notamment une fonctionnalité attendue : la limitation de charge de la batterie, permettant de préserver sa durée de vie en plafonnant la recharge entre 80 % et 100 %. Une pratique déjà répandue dans l’industrie, désormais intégrée nativement.

Safari récupère également ses onglets compacts, abandonnés temporairement avec l’arrivée du design Liquid Glass, signe qu’Apple ajuste progressivement ses choix d’interface en fonction des retours utilisateurs.

En toile de fond, la prochaine révolution

Si iOS 26.4 affine l’existant, les regards se tournent déjà vers iOS 27. La prochaine version devrait marquer un tournant avec l’intégration plus poussée de l’intelligence artificielle, notamment autour de Siri.

Des évolutions sont évoquées : interface conversationnelle enrichie, intégration dans la Dynamic Island, ou encore interactions plus naturelles et contextuelles. Apple chercherait ainsi à combler son retard face aux acteurs majeurs de l’IA générative.

Une mise à jour charnière, entre fondations et finitions

Avec Safari 26.4 et iOS 26.4, Apple livre une mise à jour dense, qui combine finalement refonte technique et améliorations pragmatiques. D’un côté, le navigateur évolue en profondeur pour mieux répondre aux standards modernes du web. De l’autre, l’iPhone gagne en confort d’utilisation, sans bouleverser ses usages.

Une approche progressive mais structurée, qui prépare le terrain pour des évolutions plus visibles dans les mois à venir.

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