20 mai 2026 à 00h00 par La rédaction

iOS 26.5 : Apple mise sur la sécurité et ouvre enfin les messages RCS chiffrés entre iPhone et Android

Apple a lancé, comme prévu, la mise à jour iOS 26.5 sur l’ensemble des iPhone compatibles. Une version qui, sur le papier, peut sembler modeste à l’approche d’iOS 27 attendu lors de la prochaine WWDC du 8 juin, mais qui cache en réalité une évolution majeure : l’arrivée du chiffrement de bout en bout pour les messages RCS échangés entre iPhone et smartphones Android.

Au-delà de cette avancée très attendue, la mise à jour apporte également une importante série de correctifs de sécurité, quelques nouveautés discrètes et plusieurs ajustements liés aux exigences réglementaires européennes. Une version de transition, certes, mais qui joue un rôle stratégique dans l’évolution de l’écosystème Apple.

Apple sécurise enfin les conversations RCS entre iPhone et Android

C’est incontestablement la nouveauté phare d’iOS 26.5. Lorsque Apple avait adopté le standard RCS avec iOS 18, de nombreux observateurs avaient pointé du doigt une absence importante : les échanges entre utilisateurs Android et iPhone n’étaient pas chiffrés de bout en bout.

Avec iOS 26.5, cette faiblesse commence à disparaître. Les conversations RCS pourront désormais bénéficier d’un chiffrement intégral, empêchant théoriquement toute interception ou lecture des messages par un tiers, y compris par les opérateurs ou les plateformes intermédiaires.

Cette évolution rapproche enfin les échanges RCS du niveau de sécurité déjà proposé par les grandes applications de messagerie comme iMessage, Signal ou WhatsApp. Elle marque aussi une étape importante dans l’amélioration de l’interopérabilité entre les deux principaux univers mobiles.

Apple précise toutefois que cette fonction reste, pour l’instant, déployée en version bêta. Son activation dépend également du support des opérateurs télécoms. En France, si les principaux opérateurs prennent déjà en charge le RCS, aucun n’a encore activé le chiffrement de bout en bout au moment du lancement d’iOS 26.5.

Concrètement, les utilisateurs pourront vérifier l’activation du chiffrement grâce à un cadenas affiché dans l’interface de l’application Messages lors d’une conversation RCS compatible.

Une mise à jour centrée avant tout sur la sécurité

Au-delà du RCS, iOS 26.5 se distingue surtout par l’ampleur des correctifs de sécurité intégrés. Apple évoque près d’une cinquantaine de vulnérabilités corrigées dans cette version.

Certaines failles concernaient directement Safari et plusieurs composants système sensibles. D’après les informations publiées par Apple, certaines vulnérabilités pouvaient potentiellement permettre l’accès à des données privées ou l’exécution de code malveillant via des contenus web spécialement conçus.

Comme souvent chez Apple, les détails techniques restent volontairement limités afin d’éviter d’aider d’éventuels acteurs malveillants. Mais le volume des correctifs laisse entendre que cette mise à jour revêt une importance particulière sur le plan de la cybersécurité.

Pour de nombreux spécialistes, cet aspect constitue d’ailleurs la principale raison d’installer rapidement iOS 26.5, même pour les utilisateurs peu intéressés par les nouvelles fonctions.

Les accessoires tiers profitent enfin d’une ouverture imposée par l’Union européenne

Autre changement important, mais plus discret : iOS 26.5 ouvre davantage l’iPhone aux accessoires concurrents des produits Apple.

Jusqu’ici, certaines fonctions avancées liées aux notifications et aux activités en direct étaient essentiellement réservées à l’Apple Watch et aux AirPods. Avec cette mise à jour, les montres connectées et accessoires tiers peuvent désormais accéder à davantage d’informations provenant de l’iPhone.

Cette évolution découle largement des nouvelles contraintes réglementaires imposées par l’Union européenne dans le cadre du Digital Markets Act. Apple est progressivement contraint d’assouplir certaines limitations historiques de son écosystème.

Concrètement, des montres connectées concurrentes notamment chez Samsung peuvent désormais recevoir plus efficacement les notifications de l’iPhone et proposer certaines interactions directement depuis le poignet.

Un changement loin d’être anodin dans la stratégie d’ouverture progressive imposée au constructeur californien.

Un nouveau fond d’écran Pride fidèle à la tradition Apple

Comme chaque année au printemps, Apple accompagne sa mise à jour de mai d’un nouveau fond d’écran thématique Pride.

Baptisé « Pride Luminance », ce nouveau visuel joue sur des effets dynamiques de lumière et de diffraction de couleurs. Selon Apple, le fond d’écran « réfracte dynamiquement un spectre de couleurs » en fonction des mouvements et interactions de l’utilisateur.

Une nouveauté essentiellement esthétique, mais devenue un rendez-vous récurrent dans le calendrier logiciel de la marque.

Apple prépare discrètement l’arrivée de la publicité dans Plans

Si les utilisateurs français ne verront quasiment aucun changement dans l’application Plans, iOS 26.5 prépare néanmoins une évolution plus controversée outre-Atlantique.

Aux États-Unis et au Canada, Apple introduit une nouvelle fonction baptisée « Lieux suggérés ». Dans un premier temps, il s’agit essentiellement de recommandations organiques de commerces ou de lieux à proximité.

Mais plusieurs médias spécialisés, dont 9to5Mac, indiquent que cette infrastructure servira prochainement à intégrer des recommandations sponsorisées dans Apple Plans.

Autrement dit, certains établissements pourraient payer pour être davantage mis en avant dans les résultats ou suggestions de navigation. Une approche déjà largement utilisée par Google Maps, mais qui marque un tournant supplémentaire dans la stratégie publicitaire d’Apple.

Pour l’instant, cette fonctionnalité n’est pas active en France.

Une mise à jour utile malgré quelques critiques

Depuis son lancement, iOS 26.5 semble globalement bien accueilli par les utilisateurs, notamment en raison des améliorations de sécurité et de l’arrivée du chiffrement RCS.

Quelques utilisateurs signalent néanmoins certains dysfonctionnements mineurs après installation, sans qu’un problème majeur généralisé ne semble émerger à ce stade. Concernant l’autonomie, les premiers retours évoquent une situation relativement stable, sans amélioration spectaculaire ni dégradation notable.

Certains choix stratégiques d’Apple suscitent également des interrogations, notamment l’arrivée progressive de la publicité dans Plans ou encore les nouvelles formules d’abonnement envisagées pour certaines applications.

Malgré cela, iOS 26.5 apparaît comme une mise à jour importante, moins pour ses nouveautés visibles que pour les transformations structurelles qu’elle amorce en arrière-plan.

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