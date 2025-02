27 février 2025 à 00h00 par La rédaction | 27 février 2025 à 06h50

iPhone 16e : un compromis intéressant entre performances et concessions

Apple continue de développer sa gamme en proposant des alternatives plus accessibles à ses modèles premium. Après l’iPhone SE, la marque à la pomme place dans sa gamme l’iPhone 16e, un modèle intermédiaire qui se situe entre ce dernier et l’iPhone 16. Ce modèle se distingue par ses performances solides et une autonomie améliorée, tout en acceptant certains compromis. Voici les points forts et les éventuelles limites de ce nouveau smartphone.

Des performances de haut niveau

L’iPhone 16e embarque la puce A18, un véritable atout qui le place bien au-dessus de l’A15 Bionic de l’iPhone 14 et de l’A16 de l’iPhone 15. Cette puissance supplémentaire améliore significativement les performances, notamment pour les applications exploitant l’intelligence artificielle.

Autre point positif, l’iPhone 16e dispose de 8 Go de RAM contre 6 Go pour l’iPhone 15. Cette augmentation garantit une meilleure fluidité et une plus grande longévité logicielle, un avantage non négligeable face aux mises à jour iOS parfois exigeantes.

Le bouton Action : un petit plus

Introduit avec les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max, le bouton Action est présent sur l’iPhone 16e. Cette fonctionnalité permet d’assigner une action rapide à ce bouton, comme ouvrir l’appareil photo, activer la lampe torche ou encore enregistrer un mémo vocal.

Une autonomie renforcée

Apple annonce une autonomie de 26 heures en lecture vidéo pour l’iPhone 16e, soit six heures de plus que les iPhone 14 et 15. Ce gain place le smartphone parmi les modèles les plus endurants de la gamme. Toutefois, ces chiffres devront être confirmés par des tests réels.

L’intégration d’Apple Intelligence

L’intelligence artificielle devient un élément central de l’expérience utilisateur chez Apple. Les dernières fonctionnalités Apple Intelligence seront disponibles sur l’iPhone 16e, alors que les iPhone 15 et 15 Plus en sont exclus. Un argument décisif pour ceux qui souhaitent bénéficier des nouveautés logicielles.

Les concessions à prendre en compte

Si l’iPhone 16e présente des améliorations, il implique aussi des sacrifices par rapport à ses prédécesseurs. L’absence de la caméra ultra grand-angle et du mode Macro se fait sentir, tout comme celle des modes "Cinématique" et "Action" pour la vidéo.

De plus, l’écran OLED de 6,1 pouces conserve une encoche classique, contrairement à l’iPhone 15 qui introduisait le Dynamic Island. Enfin, la technologie MagSafe n’est pas prise en charge, bien que la recharge sans fil reste possible via le standard Qi.

En matière de connectivité, l'iPhone 16e fait l'impasse sur le WiFi 6E et le WiFi 7, se contentant du WiFi 6. De plus, l'absence de la technologie Ultra Wideband limite la précision de la localisation des AirTags ainsi que certaines fonctionnalités avancées avec les AirPods.Un positionnement tarifaire intermédiaire

Pour qui est fait l’iPhone 16e ?

Proposé à partir de 719 euros pour la version 128 Go, et jusqu'à 1099 euros pour 512 Go, l’iPhone 16e constitue une alternative intéressante pour ceux qui cherchent à renouveler leur smartphone sans passer à la gamme supérieure.

Ce modèle semble particulièrement adapté à ceux qui possèdent un iPhone 13 ou SE et qui souhaitent profiter d’une meilleure autonomie et des dernières innovations logicielles. En revanche, pour les détenteurs d’un iPhone 14 ou 15, les concessions faites par Apple pourraient freiner l’envie de mise à niveau.

Avec l’iPhone 16e, Apple cherche à convaincre un public en quête de performances solides et d’une expérience enrichie par l’intelligence artificielle, sans pour autant franchir le cap du modèle premium. Reste à voir si ce pari saura séduire les consommateurs.