08 mai 2025 à 07h22 par La rédaction

iPhone 17 : Google tacle Apple dans une publicité moqueuse

Google n’a pas attendu la sortie de l’iPhone 17 pour lancer les hostilités. Dans une publicité récemment diffusée sur YouTube, le géant de Mountain View tourne en dérision les rumeurs persistantes sur le prochain smartphone d’Apple, accusé de s’inspirer du design des Pixel. Une nouvelle salve dans une guerre feutrée, mais toujours aussi piquante, entre les deux titans de la tech.

Un bandeau photo qui fait jaser

Depuis plusieurs mois, les rumeurs concernant le design de l’iPhone 17, et plus précisément de sa version "Air", agitent la toile. Selon diverses fuites et mockups, Apple envisagerait d’abandonner son traditionnel bloc photo triangulaire pour adopter une barre horizontale, très proche visuellement de celle des Pixel de Google – un choix esthétique que la firme californienne n’a jamais expérimenté jusqu’ici.

Cette similitude n’a pas échappé à Google. Avec un timing bien calibré, la firme a publié une nouvelle vidéo promotionnelle baptisée « Réponses aux rumeurs ». Le format, mi-podcast mi-dessin animé, met en scène deux smartphones anthropomorphisés : un Google Pixel et un iPhone, en pleine discussion légère et moqueuse.

Une satire bien rodée

Dans la vidéo, le Pixel ironise sur les rumeurs, pointant les ressemblances entre son propre design et celui qu’Apple pourrait adopter :

« C’est fou… Tu peux m’imaginer faire la même chose que toi, mais des années plus tard ? », déclare l’iPhone avec sarcasme, reconnaissant implicitement l’inspiration.

La publicité déroule ensuite une liste de fonctionnalités que Google affirme avoir vues copiées par Apple :

Le mode Nuit (Night Sight sur Pixel) devenu Night Mode sur iPhone,

(Night Sight sur Pixel) devenu Night Mode sur iPhone, L’outil de suppression d’objets Magic Eraser , décliné en Clean Up chez Apple,

, décliné en Clean Up chez Apple, Et même les widgets, disponibles sur Android depuis 2008, arrivés tardivement sur iOS en 2020.

L’échange se termine avec un iPhone visiblement gêné, répétant la même phrase que le Pixel vient de prononcer, ce à quoi ce dernier réagit avec un soupir amusé :

« Oh, allez ! »

Une guerre publicitaire aux allures de joute amicale

Ce n’est pas la première fois que Google se moque d’Apple. Dans une précédente vidéo, la firme s’attaquait déjà au passage controversé de l’iPhone au port USB-C. Mais cette nouvelle offensive marque une montée en finesse. Contrairement aux publicités parfois trop frontales de Samsung, Google adopte ici un ton léger, presque affectueux, qui passe mieux auprès du grand public.

La voix vieillotte et robotique de l’iPhone, comparée à celle plus fluide du Pixel, accentue subtilement l’idée qu’Apple est à la traîne. Une moquerie bien sentie, mais jamais méchante.

Un débat vieux comme l’industrie mobile

Si la satire de Google fait sourire, elle met en lumière un phénomène bien connu : dans le secteur des smartphones, l’innovation est souvent circulaire. Apple n’est pas le seul à s’inspirer. Android, de son côté, a également emprunté de nombreuses idées à Apple au fil des années : navigation gestuelle, reconnaissance faciale, ou encore le format d’interface utilisateur.

Les commentaires sous la vidéo sont globalement positifs, saluant une compétition « saine » qui pousse chaque acteur à se surpasser. Ce va-et-vient d’innovations contribue à l’amélioration constante des produits, à la plus grande satisfaction des utilisateurs.

L’iPhone 17 : un produit encore en gestation

Il est important de rappeler que l’iPhone 17 n’a pas encore été officialisé. Comme chaque année, Apple garde le secret jusqu’à ses keynotes, et les fuites doivent être prises avec prudence. Certaines rumeurs parlent aussi de l’abandon d’un nouveau revêtement anti-reflets, pourtant présenté comme une avancée majeure. En attendant, les spéculations sur le design, et notamment la fameuse barre de caméra, restent au stade de supposition.

Concernant les modèles "Pro", ils pourraient finalement conserver un module photo triangulaire, élargi mais non horizontal. Le design du modèle "Air", plus fin, serait quant à lui plus proche du style Pixel – d’où l’ironie de Google.

Satire ou stratégie ?

À travers cette publicité, Google ne se contente pas de se moquer de son concurrent. Elle rappelle au public que certaines des fonctionnalités devenues indispensables aujourd’hui ont vu le jour sur Android et les Pixel avant d’arriver chez Apple. Une manière de positionner ses smartphones comme des pionniers de l’innovation.

Reste à voir si Apple réagira, et surtout, si l’iPhone 17 adoptera réellement ce design controversé. En attendant, Google a réussi son pari : faire parler de ses Pixel, relancer la rivalité, et piquer là où ça fait rire.