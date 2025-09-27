27 septembre 2025 à 06h19 par La rédaction

iPhone 17 Pro : Apple répond aux polémiques sur la fragilité des nouveaux modèles

À peine commercialisés, les iPhone 17 Pro et iPhone Air font déjà l’objet de critiques. Depuis leur arrivée en boutique, plusieurs photos et vidéos publiées en ligne ont montré des modèles d’exposition déjà marqués à l’arrière. Une situation amplifiée par les célèbres tests de durabilité menés par le youtubeur JerryRigEverything, qui mettent en lumière la sensibilité des nouveaux iPhone aux rayures. Face à cette polémique naissante, Apple a pris la parole pour clarifier les causes et défendre ses choix de conception.

Marques au dos : un transfert de matériau, pas des rayures

La première polémique concerne les traces circulaires apparues au dos des appareils, notamment autour de la zone MagSafe. Apple réfute l’idée de rayures et explique qu’il s’agit en réalité d’un transfert de matériau : certains supports MagSafe usés dans les Apple Store auraient laissé des dépôts sur la surface des iPhone. Ces marques, selon la firme, s’effacent simplement avec un nettoyage. Cupertino assure avoir identifié le problème et promet de remplacer les équipements défectueux dans ses magasins.

Pour relativiser, Apple souligne que d’autres modèles, y compris l’iPhone 16, sont également concernés. Une manière d’insister sur le fait que le nouveau design n’est pas en cause et que le phénomène reste limité aux conditions particulières des supports d’exposition.

Des arêtes photo trop vulnérables ?

L’autre point sensible provient du design du module photo. Dans sa vidéo, JerryRigEverything montre que les arêtes très vives du plateau caméra de l’iPhone 17 Pro s’écaillent facilement lorsqu’elles sont frottées avec une pièce de monnaie, révélant l’aluminium brut sous le revêtement anodisé.

Apple a reconnu que ce comportement n’était pas totalement surprenant. La firme affirme que la conception est similaire à celle d’autres produits en aluminium anodisé, comme les MacBook. Ses propres tests de résistance respecteraient, selon elle, des standards supérieurs à ceux de l’industrie. Toutefois, Apple admet aussi que les utilisateurs « peuvent observer une usure normale, comprenant de petites abrasions, au fil du temps ». Une façon d’assumer une certaine fragilité inhérente au design, tout en refusant de parler de défaut structurel.

New iPhone 17 models scratch too easily — early buyers are reporting chips and scuffs en masseThe problem is especially bad with the Pro versions, where Apple ditched titanium in favor of aluminum. Damage shows up quickly on the casing, and Apple Stores are refusing to… pic.twitter.com/u7Bmgzc2hH — Based & Viral (@ViralBased) September 19, 2025

Demo unit iPhone 17 Pro scratches on day 1… (it’s not even 24 hours yet)Use a case immediately if you don’t wait to experience this kind of issue. I’m very disappointed with the quality here pic.twitter.com/zRjIQrl3zA — Bradley (@VerdeSelvans) September 19, 2025

Bruh, why are all the Apple iPhone 17 Pro Max/Air retail demo units so scratched already? They have been on display for just a few hours?? pic.twitter.com/yyxXLNp2rK — Kevin (@KTZ_KTechZone) September 19, 2025

Le choix de l’aluminium : un compromis assumé

La polémique relance le débat sur les matériaux. Après deux générations d’iPhone Pro en titane, Apple a opté pour un châssis monocoque en aluminium série 7000, un alliage aéronautique anodisé. Ce choix offre des avantages indéniables : une meilleure dissipation thermique, ce qui permet d’exploiter pleinement la puissance du processeur et d’améliorer l’autonomie. Mais l’aluminium est aussi moins résistant aux rayures que le titane.

Apple assume donc ce compromis : privilégier la performance et le confort d’utilisation au détriment d’une robustesse absolue face aux micro-rayures. L’entreprise rappelle que l’usure de surface fait partie du cycle de vie normal d’un smartphone, tout en conseillant implicitement aux utilisateurs d’utiliser une coque et d’éviter le contact avec des objets métalliques.

Un bilan contrasté mais loin d’être catastrophique

Malgré ces polémiques, les nouveaux iPhone ne sont pas synonymes de fragilité généralisée. L’iPhone Air, malgré sa finesse record, a surpris par sa solidité lors des tests de flexion. Le nouveau Ceramic Shield 2 s’impose également comme une avancée notable, offrant une meilleure résistance aux rayures que le verre des générations précédentes.

En définitive, si l’aluminium se révèle plus vulnérable que le titane face à l’abrasion, il permet aussi de repousser les limites thermiques et d’améliorer l’expérience utilisateur. Comme souvent chez Apple, tout est affaire de compromis. Les inquiétudes actuelles pourraient donc s’estomper avec le temps, à mesure que l’usage réel confirmera ou infirmera la durabilité des iPhone 17 Pro et iPhone Air.

