16 juillet 2026 à 00h00 par La rédaction

iPhone XX : Apple miserait sur un iPhone tout en verre pour célébrer les 20 ans de son smartphone

Alors que l'iPhone 17 n'a pas encore été officiellement dévoilé et que la gamme iPhone 18 reste encore à plusieurs mois de son lancement, Apple travaillerait déjà activement sur le smartphone qui devra marquer l'une des dates les plus symboliques de son histoire. Pour célébrer les vingt ans de l'iPhone en 2027, le constructeur préparerait un modèle entièrement repensé, avec un design largement dominé par le verre, un écran sans aucune découpe visible et des lignes radicalement différentes des générations actuelles.

Selon plusieurs fuites concordantes, le projet serait même entré dans une nouvelle phase industrielle, preuve qu'Apple anticipe très en amont le développement de ce qui pourrait constituer l'évolution esthétique la plus importante depuis l'iPhone X.

Une chaîne de production qui commencerait déjà à se préparer

Le leaker chinois Fixed Focus Digital affirme qu'au moins une usine appartenant à la chaîne d'approvisionnement d'Apple a terminé son réaménagement afin d'accueillir la fabrication du futur iPhone anniversaire. Les installations seraient désormais prêtes à lancer les premières opérations d'usinage, une étape qui précède généralement les phases de validation industrielle.

Cette information ne signifie pas pour autant que la production d'essai a commencé ni que le design définitif est figé. Chez Apple, les fournisseurs adaptent régulièrement leurs lignes de fabrication plusieurs années avant la commercialisation d'un produit afin de préparer l'arrivée de nouveaux procédés industriels.

Le calendrier reste d'ailleurs cohérent avec les habitudes du constructeur. Pour les générations actuelles d'iPhone, les essais de production interviennent généralement quelques mois avant le lancement commercial, tandis que la montée en cadence n'intervient que quelques semaines avant la présentation officielle. Les travaux évoqués aujourd'hui correspondent donc davantage à une phase de préparation des infrastructures qu'au démarrage de la fabrication du smartphone.

Un iPhone presque entièrement recouvert de verre

Au cœur du projet figure un changement de philosophie en matière de design. D'après Fixed Focus Digital, Apple miserait sur une conception largement dominée par le verre, avec des courbes beaucoup plus prononcées que sur les modèles actuels.

L'appareil adopterait une coque aux formes enveloppantes, tandis que l'écran s'étendrait quasiment jusqu'aux extrémités du téléphone afin de faire disparaître les bordures visibles. Le leaker évoque une qualité de fabrication comparable à celle du premier iPhone Air, sans toutefois préciser les éléments techniques auxquels il fait référence.

Cette orientation rejoint plusieurs indiscrétions publiées ces derniers mois, selon lesquelles Apple souhaiterait proposer un smartphone où le verre recouvrirait pratiquement l'ensemble de l'appareil afin d'offrir un aspect monobloc particulièrement épuré.

Un écran sans encoche ni Dynamic Island

Le futur iPhone des vingt ans pourrait également inaugurer une évolution majeure de la façade.

Les différentes rumeurs convergent vers un écran totalement vierge de toute découpe. La caméra frontale ainsi que les capteurs de Face ID seraient directement intégrés sous la dalle, supprimant aussi bien l'encoche que la Dynamic Island introduite sur les modèles récents.

Une telle architecture permettrait d'offrir un affichage intégral occupant presque toute la surface disponible. Reste toutefois une inconnue importante : Apple pourrait utiliser soit une véritable dalle incurvée, soit un écran plat recouvert d'une pièce de verre moulée donnant l'illusion d'un smartphone entièrement enveloppé de verre.

Lens Technology parmi les partenaires potentiels

Aucun fournisseur n'a été officiellement associé à ce projet, mais plusieurs observateurs estiment que Lens Technology figure parmi les candidats les plus crédibles.

L'entreprise fournit déjà Apple en verre de protection pour les iPhone et a récemment repris auprès de Catcher Technology plusieurs installations spécialisées dans l'assemblage de châssis métalliques et de dos en verre. Cette évolution industrielle renforce l'hypothèse d'une participation au développement de cette future génération d'iPhone.

Apple continuerait de miser sur l'aluminium pour le reste de sa gamme

Fixed Focus Digital avait également pris position ces derniers mois sur les matériaux utilisés par Apple pour ses futurs smartphones.

Contrairement à d'autres rumeurs évoquant l'arrivée d'un alliage de titane amélioré ou de métal liquide sur les futurs modèles Pro, le leaker estime que l'aluminium restera le matériau privilégié pendant encore plusieurs années. Selon lui, ce choix répondrait notamment aux contraintes thermiques liées aux traitements d'intelligence artificielle exécutés directement sur les appareils.

Les futurs iPhone à bords plats conserveraient ainsi leur structure en aluminium, tandis que le modèle anniversaire ferait figure d'exception avec une conception beaucoup plus ambitieuse reposant largement sur le verre.

Un projet encore entouré de nombreuses inconnues

Comme toujours avec les informations issues de la chaîne d'approvisionnement, la prudence reste de mise. Fixed Focus Digital dispose d'un historique de prédictions parfois exactes, mais également de plusieurs informations qui ne se sont jamais concrétisées.

La rénovation d'une usine ne garantit ni la validation définitive du design ni le lancement imminent de la production. Apple modifie régulièrement ses plans de développement au fil de l'avancement des prototypes et peut encore faire évoluer certains choix techniques avant le début de la fabrication des premiers exemplaires de présérie.

Une chose semble toutefois se confirmer : à l'image de l'iPhone X qui avait marqué le dixième anniversaire de la gamme en 2017, Apple préparerait un modèle particulièrement symbolique pour les vingt ans de son smartphone emblématique. Attendu à l'automne 2027, cet iPhone anniversaire pourrait inaugurer un design entièrement renouvelé, destiné à ouvrir un nouveau chapitre dans l'histoire de la marque.

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