iPhone : vers un design tout en verre pour les 20 ans du smartphone ?

Apple n’a pas enterré l’un de ses projets les plus ambitieux et les plus iconiques : créer un iPhone qui ne serait rien de plus qu’un bloc unique et lisse de verre. Un rêve initié par Jony Ive, légendaire ancien chef du design de la marque, et qui semble se rapprocher un peu plus avec le dépôt d’un nouveau brevet repéré par 9to5Mac. Si la route vers la production industrielle reste longue, le document dévoile une vision radicalement épurée et futuriste, qui pourrait transformer le smartphone le plus célèbre du monde à l’horizon 2027.

Un objectif vieux de plus de dix ans

Depuis l’iPhone X en 2017, Apple avance par petites touches vers un design toujours plus minimaliste : réduction progressive des bordures, disparition du bouton Home, intégration d’éléments sous l’écran… Mais l’objectif ultime, imaginé dès les années 2010 par Jony Ive, serait de supprimer totalement toute aspérité pour offrir un appareil qui donnerait l’illusion d’être sculpté dans un seul bloc de verre.

Une ambition déjà effleurée par certaines marques concurrentes Samsung avec ses Galaxy Edge notamment mais jamais réalisée sans compromis sur l’ergonomie ou la résistance.

Un brevet pour un « boîtier en verre à six faces »

Déposé sous le nom de « Dispositif électronique avec boîtier en verre », le brevet décrit un appareil composé de deux éléments de verre emboîtés, formant un boîtier à six faces transparentes.

Chaque face y compris les côtés pourrait afficher du contenu et répondre au toucher, grâce à un écran tactile qui se prolongerait sur toutes les surfaces. Cette approche ouvrirait la voie à de nouvelles interactions latérales et à des contrôles contextuels, tout en conservant un design parfaitement lisse et homogène.

Apple précise que des ouvertures discrètes pourraient être intégrées pour les haut-parleurs et microphones, sans rompre l’illusion visuelle. Les zones de jonction entre les pièces de verre seraient quasi invisibles, offrant la sensation d’un seul matériau continu.

Un concept qui dépasse l’iPhone

Si le brevet évoque directement le smartphone, il ne s’y limite pas. Apple y décrit une conception applicable à de nombreux appareils électroniques grand public : ordinateurs portables, tablettes ou encore produits connectés.

Cette architecture en verre pourrait ainsi s’étendre à l’iPad ou même à certains MacBook, notamment dans leurs versions haut de gamme, offrant une cohérence esthétique et tactile sur toute la gamme.

Vers un iPhone anniversaire spectaculaire ?

Ce brevet s’inscrit dans un contexte particulier : Apple célébrera en 2027 les 20 ans de l’iPhone. Plusieurs sources, dont Mark Gurman (Bloomberg) et ETNews, évoquent déjà un modèle anniversaire qui pourrait incarner cette vision.

Selon ces rumeurs, l’iPhone XX (ou iPhone 20) disposerait d’un écran OLED incurvé sur les quatre côtés, sans encoche ni Dynamic Island, tous les capteurs étant placés sous la dalle. Le châssis deviendrait invisible de face, et l’appareil pourrait se passer totalement de port physique, exit l’USB-C pour adopter une recharge exclusivement par induction.

Un pas de plus vers l’iPhone “parfait”

L’idée d’Apple ne se limite pas au verre. Les ingénieurs explorent aussi l’abandon complet des boutons physiques au profit de contrôles haptiques : de fausses touches qui reproduisent la sensation d’un clic par simple vibration, comme sur le bouton principal des anciens iPhone ou les trackpads de MacBook récents.

Couplé à un boîtier en verre intégral, cela donnerait naissance à un smartphone sans la moindre aspérité, au toucher uniforme et à l’esthétique radicale.

Un rêve encore lointain

Malgré l’enthousiasme qu’il suscite, ce projet reste au stade conceptuel. Les défis techniques sont nombreux : résistance aux chocs, gestion thermique, intégration des composants internes ou encore coûts de production.

Le plus proche aperçu de cette vision pourrait arriver plus tôt, avec l’iPhone 17 Air attendu comme le modèle le plus fin jamais produit par Apple, et une interface logicielle Liquid Glass misant sur la fluidité et la continuité visuelle.

