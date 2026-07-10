10 juillet 2026 à 02h57 par La rédaction

L'Inde supprime des taxes sur les composants électroniques : un nouveau coup d'accélérateur pour la fabrication des iPhone en Inde

L'Inde franchit une nouvelle étape dans sa stratégie visant à devenir l'un des principaux pôles mondiaux de production électronique. Le gouvernement a annoncé la suppression des droits de douane sur plusieurs composants stratégiques utilisés dans la fabrication de smartphones et d'autres équipements électroniques. Une décision qui profite à l'ensemble du secteur, mais dont Apple figure parmi les principaux bénéficiaires.

Les exemptions concernent notamment les composants destinés aux modules de recharge sans fil, les cellules lithium-ion utilisées dans les batteries, ainsi que certains écrans destinés aux secteurs médical et automobile. Jusqu'à présent, ces produits étaient soumis à des droits d'importation compris entre 5 % et 7,5 %. Le dispositif restera en vigueur jusqu'au 31 mars 2029, offrant ainsi une visibilité de plusieurs années aux industriels qui investissent dans le pays.

Une baisse des coûts pour renforcer l'industrie locale

Cette réforme s'inscrit pleinement dans la politique industrielle menée par New Delhi, qui multiplie les initiatives afin d'attirer les investissements étrangers et de développer une chaîne de valeur locale toujours plus complète.

Pour les fabricants, la mesure est loin d'être symbolique. La quasi-totalité des smartphones produits en Inde repose encore sur de nombreux composants importés, qu'il s'agisse des capteurs photo, des batteries, des processeurs ou de multiples modules électroniques spécialisés. Chaque pièce franchissant la frontière était jusqu'à présent soumise à une taxation qui venait renchérir le coût final de l'assemblage.

En supprimant ces droits de douane sur plusieurs composants stratégiques, le gouvernement réduit mécaniquement les coûts de production des industriels implantés sur son territoire. Selon Manoj Mishra, associé du cabinet de conseil Grant Thornton Bharat, cette décision devrait améliorer la compétitivité des fabricants, favoriser une plus grande valeur ajoutée locale et accélérer la localisation de la production de smartphones et d'équipements électroniques à forte valeur technologique.

L'exemption accordée aux cellules lithium-ion pourrait également encourager les investissements dans la fabrication nationale de batteries, un secteur jugé stratégique aussi bien pour l'électronique grand public que pour le développement des véhicules électriques.

Apple accélère sa diversification hors de Chine

Cette annonce intervient dans un contexte particulièrement favorable à Apple. Depuis plusieurs années, le constructeur américain réduit progressivement sa dépendance à la Chine en transférant une partie croissante de sa production vers l'Inde.

Les partenaires industriels du groupe, principalement Foxconn India et Tata Electronics, occupent désormais une place centrale dans cette stratégie. En 2026, près d'un iPhone sur quatre produits dans le monde devrait sortir des usines indiennes, une progression spectaculaire qui confirme le changement d'échelle du pays dans la chaîne logistique d'Apple.

Pour le fabricant californien, l'intérêt est double. D'un côté, produire davantage en Inde permet de limiter l'exposition aux tensions commerciales entre Washington et Pékin ainsi qu'aux droits de douane frappant les produits importés de Chine. De l'autre, Apple bénéficie d'un environnement politique particulièrement favorable, les autorités indiennes multipliant les mesures destinées à encourager la fabrication locale.

La suppression des taxes sur des composants essentiels, comme les batteries ou les modules de recharge sans fil compatibles avec les technologies utilisées sur les iPhone récents, devrait encore améliorer la rentabilité des opérations d'assemblage.

Des économies potentiellement considérables

À première vue, une réduction de 5 % à 7,5 % sur quelques composants peut sembler limitée. Mais appliquée à des dizaines de millions de smartphones produits chaque année, elle représente des économies susceptibles de se chiffrer en centaines de millions de dollars.

Cette baisse des coûts profitera principalement aux partenaires industriels chargés de l'assemblage, mais également à Apple, qui optimise progressivement l'ensemble de sa chaîne d'approvisionnement.

Pour autant, les consommateurs ne doivent pas s'attendre à une baisse du prix des iPhone. Les économies réalisées devraient avant tout renforcer les marges des industriels, financer de nouveaux investissements ou compenser les hausses de coûts observées sur d'autres postes de production.

L'Inde vise une industrie électronique de 500 milliards de dollars

Cette réforme fiscale s'inscrit dans une ambition beaucoup plus vaste. Le gouvernement indien entend porter la valeur de sa production électronique à 500 milliards de dollars d'ici l'exercice budgétaire 2030.

L'objectif peut sembler ambitieux, mais les indicateurs témoignent d'une progression particulièrement rapide. Au cours de la dernière décennie, la production de smartphones en Inde a été multipliée par 28 pour atteindre environ 5 450 milliards de roupies, soit près de 57 milliards de dollars sur l'exercice 2024-2025.

Cette montée en puissance fait progressivement de l'Inde une alternative crédible à la Chine pour les grands groupes technologiques, dans un contexte où les fabricants cherchent à diversifier leurs capacités industrielles et à sécuriser leurs chaînes d'approvisionnement.

Une dynamique qui devra s'accompagner de garanties

Si les perspectives apparaissent favorables, certains défis demeurent. Tata Electronics, devenu l'un des partenaires majeurs d'Apple en Inde, fait actuellement face à plusieurs difficultés, notamment après une importante fuite de données ayant touché des documents internes ainsi que des accusations environnementales portées par des agriculteurs vivant à proximité de certains sites industriels.

Ces controverses ne remettent pas en cause la stratégie d'Apple à court terme, mais elles rappellent que l'expansion industrielle devra s'accompagner d'exigences renforcées en matière de sécurité informatique, de conformité réglementaire et de responsabilité environnementale.

Malgré ces obstacles, la décision du gouvernement indien confirme la volonté de faire du pays un acteur incontournable de l'industrie électronique mondiale. Pour Apple comme pour l'ensemble des fabricants de smartphones, l'Inde apparaît désormais non plus comme une simple base d'assemblage complémentaire, mais comme un pilier stratégique appelé à jouer un rôle de plus en plus important dans la production mondiale des appareils électroniques.

~~~~~~~~

A lire aussi

~~~~~~~~

Guides & Comparatifs France Mobiles

~~~~~~~~