31 octobre 2025 à 00h00 par Philippe

Le OnePlus 15 repousse les limites : un nouveau palier de puissance et d'intelligence, avec une autonomie record

Le constructeur chinois OnePlus s’apprête à frapper un grand coup sur le segment haut de gamme. Le 13 novembre 2025, la marque dévoilera officiellement son nouveau vaisseau amiral, le OnePlus 15, un smartphone qui veut incarner deux générations d’avance en matière de puissance, d’intelligence et de design. Déjà disponible en Chine, il promet une très grande autonomie, un moteur photo réinventé et une intégration poussée de l’intelligence artificielle sous OxygenOS 16.

Une montée en gamme affirmée, dopée au Snapdragon 8 Elite Gen 5

Sous son apparente sobriété, le OnePlus 15 cache une véritable débauche de puissance. Il s’équipe du Snapdragon 8 Elite Gen 5, le tout dernier processeur haut de gamme de Qualcomm, gravé en 3 nm, et devient ainsi l’un des premiers smartphones au monde à en bénéficier. Associé à jusqu’à 16 Go de RAM LPDDR5X Ultra+ (10 667 Mbps) et à un stockage UFS 4.1, il promet une fluidité à toute épreuve, que ce soit pour le jeu, la création de contenu ou la navigation multitâche.

OnePlus met également l’accent sur la stabilité et le confort d’usage. Le système de refroidissement a été totalement repensé, avec une chambre à vapeur en acier ultra-fine et une structure à aérogel censée maintenir le téléphone frais même lors de longues sessions de jeu. À cela s’ajoute une puce réseau G2 “esports” dédiée à la réduction de la latence et un gyroscope 200 Hz, identique à celui d’une manette PS5, pour une précision accrue dans les jeux de tir.

OxygenOS 16 et intelligence artificielle : le smartphone devient prédictif

Sous OxygenOS 16, le OnePlus 15 mise sur une IA intégrée au cœur même du système. L’expérience repose sur une série d’outils conçus pour apprendre des usages et anticiper les besoins.

OnePlus introduit notamment Plus Mind, un véritable “second cerveau” capable de contextualiser les actions de l’utilisateur et d’adapter les suggestions selon le moment ou l’environnement. Mind Space, de son côté, permet de retrouver instantanément des informations précédemment enregistrées, en exploitant les capacités de Gemini, l’assistant IA de Google.

L’objectif est clair : faire du smartphone un compagnon intelligent, à la fois personnel, intuitif et proactif, capable de comprendre le langage naturel et de proposer des interactions plus fluides au quotidien.

DetailMax Engine : OnePlus réinvente la photographie computationnelle

Si le partenariat historique avec Hasselblad s’est achevé, OnePlus n’a pas pour autant délaissé la photo au contraire. Le constructeur introduit le DetailMax Engine, un nouveau moteur d’imagerie computationnelle censé redéfinir la capture mobile.

Celui-ci repose sur une fusion intelligente de plusieurs expositions et sur des algorithmes de traitement avancés. En mode Ultra-Clear 26 MP, le smartphone combine plusieurs clichés 12 MP avec une prise unique en 50 MP pour générer une image d’une précision remarquable. Le résultat : des textures plus naturelles, des couleurs équilibrées et une restitution fidèle des détails complexes, qu’il s’agisse de feuillage ou de tissus.

Le mode Clear Burst, de son côté, capture jusqu’à 10 images par seconde grâce à une double exposition anti-flou, idéale pour les scènes d’action. En nocturne, le Clear Night Engine exploite la technologie Dual Analog Gain pour équilibrer les contrastes et supprimer les artefacts lumineux, garantissant des photos plus lumineuses et plus naturelles dans l’obscurité.

Côté matériel, le OnePlus 15 embarque trois capteurs de 50 mégapixels : un principal grand-angle (f/1.8, 24 mm), un ultra grand-angle (f/2.0, 116°) et un téléobjectif périscopique offrant un zoom optique 3,5x (f/2.8, 80 mm). À l’avant, un module de 32 MP complète l’ensemble. OnePlus s’appuie ici sur le moteur LUMO Imaging d’Oppo, un nouveau traitement maison qui prend le relais de Hasselblad.

Un design repensé, entre élégance, durabilité et lignes affirmées

Le OnePlus 15 marque aussi un tournant esthétique. Fini les courbes et les formes arrondies : la marque adopte des lignes plus nettes et géométriques, dans un esprit plus contemporain. L’écran est désormais plat, tout comme le dos et le châssis, seuls les coins restant légèrement adoucis. L’îlot photo circulaire disparaît, remplacé par un bloc carré positionné dans l’angle supérieur gauche : un choix qui modernise sensiblement la silhouette du téléphone.

L’écran AMOLED de 6,78 pouces affiche une définition 1,5K (2 772 x 1 272 pixels) et atteint un taux de rafraîchissement record de 165 Hz, une première sur smartphone. Cette fréquence est notamment prise en charge par des jeux comme Call of Duty Mobile. En revanche, OnePlus a dû renoncer à la résolution QHD+ pour des raisons techniques : il n’était “pas possible de combiner QHD+ et 165 Hz sur le même panneau”.

La dalle, fournie par BOE (Oriental Screen 3.0), offre une luminosité maximale de 1 800 nits, un contraste élevé et un calibrage couleur professionnel.

La gamme se décline en trois finitions distinctes. La première, Infinite Black, adopte un dos en verre dépoli mat conçu pour résister efficacement aux traces de doigts. La seconde, baptisée Sand Storm, mêle une fibre de verre ultralégère à un cadre métallique oxydé, offrant une solidité annoncée comme 1,3 fois supérieure à celle du titane. Enfin, la version Ultra Violet se distingue par ses reflets changeants selon la lumière, oscillant entre un violet profond et un bleu saphir.

Une batterie de 7 300 mAh, un monstre d’autonomie

C’est sans doute le chiffre le plus impressionnant de cette fiche technique : le OnePlus 15 intègre une batterie de 7 300 mAh, un record pour la marque et un bond majeur par rapport aux 6 000 mAh du OnePlus 13. Cette cellule en silicium-carbone est compatible avec la charge filaire 120 W et la charge sans fil 50 W.

Selon les premiers retours en Chine, le smartphone peut atteindre une journée et demie d’autonomie intensive, voire deux jours en usage mixte : un atout rare dans le haut de gamme actuel.

Le revers de la médaille ? Le disparition de l’Alert Slider, ce commutateur emblématique qui permettait de basculer rapidement entre les modes de notification. Il est remplacé par un bouton multifonction programmable, tandis que le téléphone gagne une certification IP69K, garantissant une résistance accrue à la poussière et à l’eau.

Une collaboration inédite avec DJI pour les créateurs

OnePlus s’associe également à DJI, le leader mondial des drones et de la stabilisation, pour proposer une offre exclusive. Les acheteurs qui précommanderont le OnePlus 15 entre le 29 octobre et le 13 novembre avec un acompte de 99 € bénéficieront d’une réduction de 50 €, et les 100 premiers acheteurs recevront un stabilisateur DJI Osmo Mobile 7 ainsi qu’un cadeau exclusif.

Ce partenariat illustre la volonté de OnePlus de séduire les créateurs de contenu. Le DJI Osmo Mobile 7, équipé de la technologie ActiveTrack 7.0, assure un suivi fluide et précis des mouvements et complète parfaitement les capacités vidéo du OnePlus 15.

Prix et disponibilité

Déjà commercialisé en Chine à partir de 3 999 yuans (environ 485 euros), le OnePlus 15 sera dévoilé à l’international le 13 novembre 2025. En Europe, son prix sera probablement autour de 1 000 euros pour la version 16 Go / 512 Go.

