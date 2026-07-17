17 juillet 2026 à 04h53 par Philippe

Le pli des smartphones pliables vit-il ses derniers jours ? Samsung répond avec Flex Titanium

À quelques jours de son prochain événement Galaxy Unpacked, Samsung lève le voile sur une innovation qui pourrait marquer une nouvelle étape dans l'évolution des smartphones pliables. Baptisée Flex Titanium, cette nouvelle architecture d'écran équipera la prochaine génération de Galaxy Z et promet de répondre aux principales attentes des utilisateurs : un pli central moins visible, une meilleure résistance aux contraintes du quotidien et une expérience visuelle encore plus immersive, sans sacrifier la finesse des appareils.

Après sept générations de smartphones pliables, le constructeur sud-coréen estime avoir suffisamment de recul pour faire évoluer en profondeur la conception de ses écrans. Plus qu'une simple amélioration des matériaux, Flex Titanium représente une refonte complète de la structure interne de l'écran, fruit de plusieurs années de recherche en ingénierie mécanique et en science des matériaux.

Sept générations d'expérience au service des écrans pliables

Depuis le lancement du premier Galaxy Fold en 2019, Samsung s'est imposé comme le principal acteur du marché des smartphones pliables. Au fil des générations, la marque a progressivement renforcé la solidité des charnières, amélioré la durabilité des écrans et affiné le design de ses appareils. Malgré ces avancées, un élément continuait de concentrer les critiques : la pliure visible au centre de l'écran.

Samsung explique avoir largement pris en compte les retours de ses utilisateurs. Les attentes étaient claires : disposer d'un écran plus grand, plus immersif, dont le pli soit le plus discret possible, sans compromettre la robustesse ni l'épaisseur du smartphone.

Pour atteindre cet objectif, les ingénieurs ont entièrement revu l'architecture de l'écran en intégrant un matériau rarement utilisé dans ce type d'application : le titane.

« La force de Samsung en matière d'appareils pliables réside dans notre capacité à répondre aux besoins des utilisateurs grâce à des technologies qui apportent des avantages concrets au quotidien », souligne Sunghoon Moon, vice-président exécutif et directeur de la division Mobile R&D Hardware de Samsung Electronics.

Le titane, un matériau choisi pour ses qualités mécaniques

Réputé pour son excellent rapport entre résistance et légèreté, le titane est déjà employé dans des secteurs particulièrement exigeants, notamment l'aéronautique et l'industrie spatiale. Samsung cite notamment les antennes de satellites ou encore les roues de certains rovers martiens pour illustrer les propriétés de ce métal.

Son intégration dans un écran pliable représentait toutefois un véritable défi. Le matériau devait conserver toute sa solidité tout en étant suffisamment souple pour supporter plusieurs centaines de milliers d'ouvertures et de fermetures.

Les ingénieurs de Samsung ont ainsi développé une architecture reposant sur deux composants distincts en titane.

Le premier est un film en alliage de titane, positionné directement sous la dalle OLED. Selon Samsung, cette couche affiche une rigidité mécanique vingt fois supérieure à celle d'un film polymère traditionnel tout en restant extrêmement fine grâce à un procédé de laminage de haute précision. Son épaisseur ne représenterait qu'environ un tiers de celle d'un cheveu humain.

Le second élément est une plaque en titane installée sous l'ensemble de l'écran. Sa structure flexible assure le maintien de la dalle tout en limitant les espaces d'air entre les différents composants. Cette conception améliore la stabilité lorsque l'écran est totalement ouvert tout en conservant la souplesse indispensable au mécanisme de pliage.

Une conception pensée pour réduire la visibilité du pli

L'un des apports majeurs de Flex Titanium concerne justement la réduction de la marque laissée par la charnière au centre de l'écran.

Pour y parvenir, Samsung Display a développé une technique de micro-perforation particulièrement précise sur la partie pliable de la plaque en titane. Cette structure permet de répartir plus efficacement les contraintes mécaniques lors des ouvertures et fermetures répétées.

« En réalisant des micro-perforations sophistiquées dans la partie pliable de la plaque en titane, nous avons réussi à équilibrer flexibilité et résistance », explique Kyung-Jin Yoo, vice-président exécutif et directeur du développement des produits mobiles chez Samsung Display.

Cette nouvelle architecture contribue également à éliminer les bulles d'air pouvant apparaître entre l'écran et son support, renforçant ainsi la stabilité de l'ensemble et la qualité d'affichage.

Une qualité d'image renforcée et une meilleure efficacité énergétique

Au-delà de la résistance mécanique, Samsung annonce plusieurs améliorations concernant les performances de l'écran lui-même.

Le constructeur indique avoir associé cette nouvelle structure interne à une architecture d'affichage haute résolution ainsi qu'à de nouveaux matériaux organiques destinés à améliorer l'efficacité énergétique de la dalle OLED.

L'objectif est double : offrir une image plus homogène et plus immersive tout en réduisant la consommation d'énergie, un point particulièrement important sur des appareils dont le grand écran sollicite davantage la batterie.

Samsung ne communique toutefois pas encore de chiffres précis concernant les gains en autonomie ou les performances d'affichage.

Une réponse à une concurrence devenue particulièrement agressive

Cette annonce intervient dans un contexte où le marché des smartphones pliables devient de plus en plus compétitif.

Si Samsung demeure aujourd'hui le leader historique du secteur, les fabricants chinois comme Honor, Huawei ou OPPO ont considérablement réduit leur retard technologique ces dernières années. Plusieurs de leurs modèles proposent désormais des écrans dont la pliure est particulièrement discrète, tout en affichant des châssis toujours plus fins.

Parallèlement, l'arrivée attendue du premier iPhone pliable d'Apple accentue encore la pression concurrentielle. Dans ce contexte, Samsung cherche clairement à conserver son avance technologique en mettant en avant une innovation qui touche directement au principal point faible des smartphones pliables actuels.

Selon plusieurs informations circulant dans l'industrie, le constructeur pourrait également revoir certains choix de conception sur la future génération de Galaxy Z. Le titane, utilisé jusqu'à présent sur certaines parties du châssis, pourrait laisser place à un matériau composite renforcé à base de fibre de carbone pour certains éléments externes. Le métal serait ainsi réservé aux composants internes où son apport mécanique est jugé le plus stratégique.

Une technologie qui accompagnera la prochaine génération de Galaxy Z

Flex Titanium fera ses débuts avec la prochaine génération de smartphones Galaxy Z, qui sera officiellement présentée lors du Galaxy Unpacked.

À travers cette nouvelle architecture, Samsung entend démontrer que l'évolution des smartphones pliables ne repose plus uniquement sur la finesse des appareils ou les performances de leurs processeurs, mais également sur une amélioration profonde des matériaux et de la conception interne des écrans. En associant résistance, souplesse et qualité d'affichage, le constructeur poursuit son objectif de rendre les appareils pliables toujours plus proches d'un smartphone traditionnel, tout en conservant les avantages de leur format flexible.