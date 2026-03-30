30 mars 2026 à 00h00 par Philippe | 30 mars 2026 à 08h06

Leica Leitzphone powered by Xiaomi : quand le smartphone adopte les codes d'un appareil photo d'exception

Sous ses airs familiers de smartphone haut de gamme, le Leica Leitzphone powered by Xiaomi revendique une ambition bien plus affirmée : rapprocher l’expérience mobile de celle d’un véritable appareil photographique. Fruit du partenariat entre Leica et Xiaomi, ce modèle s’appuie sur la base technique du Xiaomi 17 Ultra, tout en injectant l’ADN de la célèbre marque allemande dans chaque détail, du design aux rendus d’image.

Une base technique solide, transcendée par l’approche Leica

Derrière ce Leitzphone se cache une fiche technique de premier plan héritée du 17 Ultra : écran AMOLED de 6,9 pouces, processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5, batterie de 6000 mAh et charge rapide 90 W. Mais l’essentiel n’est pas là. Leica ne cherche pas à rivaliser sur la puissance brute, mais à imposer une vision photographique.

Le bloc optique, de forme circulaire et particulièrement imposant, regroupe trois capteurs, dont un module principal de 50 mégapixels au format 1 pouce, un format encore peu répandu sur smartphone, accompagné d’un ultra grand-angle et d’un téléobjectif périscopique de 200 mégapixels capable d’assurer un zoom optique équivalent à une plage focale de 75 à 100 mm. Une configuration pensée pour couvrir l’ensemble des usages, du paysage au portrait, avec un niveau d’exigence proche des standards professionnels.

Une ergonomie inspirée des appareils photo traditionnels

C’est sans doute sur le terrain de l’ergonomie que le Leitzphone se distingue le plus nettement. L’appareil introduit une bague d’objectif mécanique multifonction, une rareté dans l’univers mobile. Positionnée autour du module photo, elle permet d’ajuster directement les paramètres essentiels :

vitesse d’obturation

sensibilité ISO

balance des blancs

mise au point

sélection de filtres

Ce choix tranche avec l’approche entièrement tactile des smartphones classiques. Il restitue une gestuelle familière aux photographes, rapprochant l’expérience utilisateur de celle d’un boîtier dédié.

Une immersion totale dans l’univers visuel Leica

Le travail de Leica ne s’arrête pas au matériel. L’interface logicielle du Leitzphone a été entièrement repensée pour prolonger cette immersion. Deux univers graphiques « Leica Authentic » et « Leica Vibrant » habillent le système, jusque dans les moindres détails.

Le mode « Leica Essential » pousse encore plus loin cette logique en recréant des rendus emblématiques de la marque. Les utilisateurs peuvent ainsi retrouver la balance des blancs typique du Leica M9 et le noir et blanc inspiré du Leica M3 associé à la pellicule Monopan. Une passerelle assumée entre héritage argentique et photographie numérique.

La signature optique Leica adaptée au smartphone

Leica transpose également son savoir-faire optique à travers des simulations de bokeh inspirées de ses objectifs légendaires. Cinq rendus distincts permettent ainsi de retrouver l’esthétique de modèles iconiques comme les Summicron, Summilux, Noctilux et Thambar, afin d’apporter aux portraits une signature visuelle fidèle à l’héritage de la marque.

L’objectif : donner aux portraits une profondeur et une signature visuelle reconnaissables, loin des traitements parfois artificiels des smartphones classiques.

La question de la confiance à l’ère des images manipulées

Dans un contexte marqué par la montée en puissance des contenus générés par intelligence artificielle, Leica introduit un élément différenciant majeur : la compatibilité avec le Content Authenticity Initiative (CAI).

Ce système associe à chaque photo des métadonnées vérifiables, détaillant son origine, ses conditions de capture et les éventuelles modifications. Une approche qui répond directement aux enjeux de désinformation et de prolifération des deepfakes, en réintroduisant une notion de traçabilité dans la photographie numérique.

Un positionnement élitiste assumé

Proposé à 1903 euros dans une unique configuration (16 Go de RAM et 1 To de stockage), le Leica Leitzphone powered by Xiaomi s’adresse clairement à un public exigeant. Plus qu’un simple smartphone, il se positionne comme un outil de création, pensé pour celles et ceux qui accordent autant d’importance au geste photographique qu’au résultat final.

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Crédit Photo : https://www.francemobiles.com/telephones-mobiles/leica-leitzphone-powered-by-xiaomi-1906.html