06 mars 2020 à 11h34 par Philippe

Ma French Bank, la banque 100 % connectée

Crédit Photo : iTunes

À l’heure du numérique, rares sont les services qui ne sont pas disponibles directement depuis son smartphone et sa tablette. Pour des raisons évidentes de protection des données, la mutation du domaine bancaire vers le tout numérique prend du temps. Pour autant, de nombreux services sont désormais disponibles depuis un mobile ou une tablette. Découvrez comment gérer son budget à distance et de manière simple.

Une gestion du budget à portée de doigt

Dans un monde de plus en plus nomade, il est désormais appréciable de pouvoir effectuer certaines actions de la vie quotidienne à distance. C’est ainsi que désormais, il vous est possible de commander un repas à distance, de réserver une place de cinéma voire même de faire vos courses depuis votre mobile. Vous pouvez même gérer votre stress avec votre smartphone !

Or, la gestion d’un budget fait également partie du quotidien. En effet, vous êtes régulièrement amené à effectuer des actions comme contrôler le solde ou l’historique de votre compte, effectuer un virement ou un paiement. Il est donc important de pouvoir réaliser ces actions en toutes circonstances et de manière rapide.

Et si le meilleur moyen était de gérer votre budget directement depuis votre tablette ou votre smartphone ? Sachez qu’il est désormais possible de le faire. Avec l’essor de la numérisation, certaines banques ont franchi le pas et vous propose des services 100 % connectés. Découvrons les services de Ma French Bank.

Pourquoi choisir Ma French Bank ?

Ma French Bank est la filiale digitale de La Banque Postale. En 2018, elle a obtenu l’agrément en qualité d’établissement bancaire auprès de la BCE. L’ouverture d’un compte auprès de Ma French Bank peut se faire depuis votre smartphone ou votre tablette. Vous pouvez également vous rendre dans l’une des 2 000 bureaux de poste en France. Enfin, leur service client est ouvert 6 jours sur 7, de 8h à 22h.

Avec Ma French Bank, vous pouvez utiliser votre smartphone pour payer ou rembourser vos amis directement par SMS sans avoir de RIB à mémoriser. Depuis votre mobile ou votre tablette, vous pouvez également suivre votre budget en temps réel, effectuer des paiements et des virements. En plus de la flexibilité que cela vous apporte, vous gagnez en sérénité. En gérant votre compte en temps réel, vous pouvez choisir d’alimenter votre compte depuis une carte bancaire à votre nom pour anticiper un achat, votre solde sera immédiatement mis à jour. Enfin, l’application trie directement vos dépenses et vos revenus, ce qui vous permet d’avoir une vue rapide et globale sur la façon dont vous utilisez votre argent.

Outre l’aspect connecté, Ma French Bank propose de nombreux autres services avantageux. Par exemple, puisque connecté rime avec mobilité, Ma French Bank propose une carte bancaire internationale que vous pouvez utiliser partout sans frais, même à l’étranger. De plus, avec la fonction « Ma Tirelire », il est facile de vous constituer une réserve d’argent. Pour chaque transaction, un petit montant est en effet mis de côté dans votre tirelire !