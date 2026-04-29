29 avril 2026 à 00h00 par Philippe

Mega BiG : Bouygues Telecom riposte à Free t renforce Smart Change à 24 mois

Bouygues Telecom accélère sur le terrain commercial. L’opérateur a annoncé deux nouvelles offres aux ambitions distinctes mais complémentaires : d’un côté, Mega BiG, un forfait mobile généreux taillé pour les usages intensifs en France comme à l’international ; de l’autre, Smart Change 24 mois, une extension de son dispositif de financement permettant de renouveler plus facilement son smartphone. Une double annonce qui s’inscrit dans une stratégie offensive, à un moment où la concurrence, notamment Free, redouble d’initiatives.

Mega BiG : une riposte calibrée face à Free Max

C’est clairement le forfait Mega BiG qui concentre l’attention. Avec une proposition tarifaire alignée sur celle du forfait Free Max, Bouygues Telecom entre dans une confrontation directe. L’offre est affichée à 29,99 euros par mois pour le grand public, et à 19,99 euros pour les clients déjà abonnés à une offre BiG, reprenant ainsi une logique de fidélisation désormais bien ancrée chez les opérateurs.

Sur le plan des prestations, Mega BiG mise sur un équilibre entre volume de data et couverture internationale. Le forfait inclut 250 Go utilisables en France métropolitaine, en Europe, dans les DOM et en Suisse. À cela s’ajoutent 40 Go de données mobiles accessibles depuis plus de 150 destinations à travers le monde, parmi lesquelles les États-Unis, le Maroc, le Canada, la Turquie ou encore la Tunisie.

Cette couverture étendue constitue l’un des principaux arguments de Bouygues Telecom. Là où son concurrent direct revendique un accès dans environ 135 destinations, l’opérateur français élargit le spectre géographique, intégrant des pays moins souvent inclus dans ce type d’offres. Un avantage qui peut peser pour les voyageurs réguliers.

Les communications restent classiques mais complètes, avec appels, SMS et MMS illimités depuis et vers la France métropolitaine, l’Europe, les DOM et la Suisse. L’offre est proposée sans engagement, ou avec un engagement de 24 mois dans le cadre de l’acquisition d’un smartphone.

Data illimitée contre couverture élargie : deux philosophies

La comparaison avec Free Max est inévitable. Si les deux forfaits partagent un positionnement tarifaire similaire, leurs approches diffèrent sensiblement. Free mise sur une data illimitée, y compris à l’étranger, supprimant toute contrainte de volume. Bouygues Telecom, en revanche, conserve une enveloppe définie, mais élargit le nombre de destinations couvertes.

Autre différence notable : les services additionnels. Free enrichit son offre avec des fonctionnalités comme un VPN mobile ou un accès à un bouquet TV, là où Mega BiG reste centré sur la connectivité pure. Le choix entre les deux dépendra donc avant tout des usages : consommation massive de data sans limite ou mobilité internationale étendue avec une enveloppe confortable.

Bouygues Telecom met également en avant la qualité de son réseau, classé numéro un sur l’internet mobile en France en 2025 selon le baromètre nPerf, un argument destiné à rassurer sur la performance globale de l’offre.

Smart Change 24 mois : une nouvelle approche du renouvellement

En parallèle, l’opérateur fait évoluer son programme Smart Change, lancé en septembre 2025. Initialement conçu pour permettre un renouvellement annuel du smartphone, il se décline désormais en version 24 mois, visant un public préférant étaler son engagement sur une période plus longue.

Le principe reste similaire. Le client souscrit à un forfait Confort incluant 130 Go de data, choisit un smartphone éligible et s’acquitte d’un acompte initial. Le solde est ensuite financé via un crédit sur 30 mois, avec des mensualités fixes et un TAEG de 11,69 %. Au bout de deux ans, il peut restituer son appareil en boutique, sélectionner un nouveau modèle et voir son crédit restant clôturé sans frais supplémentaires.

Pour accompagner le lancement, Bouygues Telecom propose un taux promotionnel à 0 % pendant quatre semaines, rendant l’offre plus attractive à court terme. Les smartphones récupérés sont ensuite reconditionnés, s’inscrivant dans une logique de prolongation de leur cycle de vie.

La formule Smart Change 12 mois, qui permet un renouvellement annuel, reste disponible pour les abonnés aux forfaits Intégral et Intégral+, offrant ainsi plusieurs options selon le rythme de remplacement souhaité.

Une stratégie cohérente entre forfait et équipement

L’intérêt de cette double annonce réside aussi dans la complémentarité des offres. Mega BiG peut être associé à Smart Change 24 mois, permettant aux clients de combiner un forfait haut de gamme avec une solution de financement pour leur terminal. Une approche intégrée qui vise à simplifier le parcours d’achat tout en renforçant la fidélisation.

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