24 janvier 2025 à 07h15 par La rédaction | 24 janvier 2025 à 08h16

Numérisez vos documents directement depuis WhatsApp

WhatsApp continue de se réinventer pour répondre aux besoins de ses utilisateurs. L’application de messagerie instantanée multiplie les ajouts de fonctionnalités pratiques afin de simplifier les conversations. La dernière nouveauté en date ? Une option permettant de numériser des documents directement depuis l’application.

Un outil pratique et facile d’accès

La fonctionnalité de scan de documents se veut intuitive. Voici comment l’utiliser :

- Dans une discussion, cliquez sur l’icône « + » située en bas à gauche.

- Choisissez l’option « Document ».

- Appuyez sur « Numériser le document » pour capturer une image à l’aide de la caméra de votre smartphone.

- Une fois l’image capturée, prévisualisez-la et ajustez ses paramètres : marges, orientation, couleurs.

Cette nouvelle option transforme WhatsApp en un outil multifonctionnel, permettant de facilementpartager des documents, sans passer par une imprimante ou un scanner traditionnel.

WhatsApp enrichit son écosystème

Ce nouvel outil s’inscrit dans une stratégie plus large de Meta visant à renforcer les fonctionnalités de WhatsApp. Récemment, l’application introduisait d’autres nouveautés, comme la création de stickers à partir de selfies et la mise en place de filtres et d'arrière-plans, ainsi que la possibilité de partager des packs entiers de stickers en quelques clics.

Avec tous ces ajouts, WhatsApp affirme sa volonté de satisfaire des besoins variés, qu’il s’agisse d’améliorer les interactions, de stimuler la personnalisation ou d’encourager la créativité. Ces nouvelles fonctionnalités rendent l’application toujours plus intuitive et agréable à utiliser.