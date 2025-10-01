01 octobre 2025 à 00h00 par Philippe

OnePlus 15 : un nouveau flagship ultra-premium propulsé par le Snapdragon 8 Elite Gen 5

OnePlus vient de lever le voile sur son nouveau smartphone haut de gamme, le OnePlus 15, un modèle qui entend redéfinir les standards du marché grâce à l’intégration du Snapdragon 8 Elite Gen 5, le processeur mobile le plus rapide jamais conçu par Qualcomm. En parallèle, la marque inaugure son propre moteur d’image, baptisé DetailMax Engine, pensé pour transformer la photographie mobile en expérience professionnelle.

Une collaboration renforcée avec Qualcomm

Depuis plus de dix ans, OnePlus et Qualcomm entretiennent un partenariat stratégique autour de la performance mobile. Avec le OnePlus 15, cette collaboration franchit une nouvelle étape.

Pete Lau, fondateur de OnePlus, souligne que ce nouveau flagship s’inscrit dans « l’héritage de vitesse, d’intelligence et d’efficacité » qui a façonné l’identité de la marque. Chris Patrick, vice-président senior de Qualcomm Technologies, rappelle de son côté que le Snapdragon 8 Elite Gen 5 n’est pas seulement le processeur mobile le plus puissant du marché, mais qu’il apporte aussi des avancées majeures en matière de jeu vidéo, de photographie computationnelle et d’efficacité énergétique.

Un bond de deux générations

OnePlus insiste sur le fait que le 15 ne se contente pas d’une évolution progressive. Selon la marque, il s’agit d’un saut de deux générations en matière de performances et de design. Propulsé par OxygenOS, l’OS maison optimisé pour la fluidité, le OnePlus 15 promet une réactivité accrue aussi bien pour les usages professionnels que pour le divertissement.

La gestion thermique a également été repensée pour maintenir des performances stables même lors de longues sessions de jeu. Avec son écran plat 1,5K à 165 Hz, l’appareil s’adresse particulièrement aux joueurs exigeants, offrant des parties fluides et sans surchauffe.

Le moteur d’image DetailMax : la photographie repensée

L’autre grande nouveauté du OnePlus 15 réside dans l’intégration du DetailMax Engine, un moteur d’image développé en interne. Exploitant les algorithmes avancés et la puissance du Snapdragon 8 Elite Gen 5, il promet des clichés d’une clarté inégalée, avec des couleurs plus naturelles et un rendu digne d’un appareil photo professionnel.

Bien que OnePlus n’ait pas encore révélé toutes les spécifications de son module photo, la marque insiste sur une amélioration significative de la précision et du réalisme des images, un atout clé pour séduire les amateurs de photographie mobile.

Snapdragon 8 Gen 5 vs 8 Elite Gen 5 : une stratégie à deux vitesses

La présentation du OnePlus 15 intervient dans un contexte particulier : Qualcomm a récemment dévoilé non pas une, mais deux puces haut de gamme.

Le Snapdragon 8 Elite Gen 5, positionné comme le processeur le plus puissant au monde.

Le Snapdragon 8 Gen 5, une déclinaison légèrement moins performante, mais toujours basée sur une architecture en 3 nm avec les cœurs Oryon.

Cette stratégie crée une segmentation claire sur le marché : les flagships les plus ambitieux, comme le OnePlus 15, héritent de la version Elite, tandis que d’autres modèles misent sur le 8 Gen 5 standard.

Et après ? Vers un OnePlus 15R avec Snapdragon 8 Gen 5

Si le OnePlus 15 mise sur la version Elite du nouveau processeur Qualcomm, OnePlus a confirmé qu’il sera également le premier constructeur au monde à lancer un smartphone avec le Snapdragon 8 Gen 5. Mais ce modèle ne sera pas le OnePlus 15.

Selon les rumeurs, il pourrait s’agir du OnePlus 15R, attendu comme une déclinaison plus accessible. La série « R » a toujours adopté des puces légèrement en retrait par rapport au flagship principal. En reprenant cette logique, le 15R profiterait du Snapdragon 8 Gen 5 standard, une évolution bienvenue puisque son prédécesseur, le OnePlus 13R, utilisait encore un processeur de génération précédente.

Une montée en gamme affirmée

Avec le OnePlus 15, la marque confirme son ambition de rester un acteur incontournable sur le segment premium. Entre puissance brute, innovations logicielles et avancées en photographie, le nouvel appareil veut séduire autant les passionnés de technologie que les joueurs et les amateurs de photo.

Les détails complets, notamment sur la configuration photo et les prix, seront dévoilés dans les semaines à venir. Mais une chose est certaine : OnePlus veut frapper fort à l’automne 2025 avec un flagship qui mise sur la puissance et l’innovation.

