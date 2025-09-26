26 septembre 2025 à 07h54 par Philippe | 26 septembre 2025 à 10h03

Qualcomm dévoile le Snapdragon 8 Elite Gen 5 : la puce mobile la plus rapide du monde ouvre une nouvelle ère pour l'intelligence artificielle

Qualcomm est revenu à Maui, à Hawaï, pour lever le voile sur sa nouvelle plateforme mobile haut de gamme : le Snapdragon 8 Elite Gen 5. Présenté comme le système sur puce (SoC) mobile le plus rapide au monde, ce processeur inaugure une nouvelle génération d’expériences sur smartphone, entre puissance de calcul brute, consommation énergétique optimisée et intelligence artificielle embarquée.

Avec cette annonce, Qualcomm entend répondre à son grand rival Mediatek, qui a récemment dévoilé le Dimensity 9500. Le bras de fer entre les deux géants du silicium se poursuit, et la compétition promet de redéfinir les standards de la mobilité haut de gamme.

Une architecture pensée pour conjuguer puissance et efficacité

Le Snapdragon 8 Elite Gen 5 repose sur la troisième génération de cœurs Qualcomm Oryon, déjà utilisés dans les puces PC Snapdragon X Elite. Cette fois, l’accent est mis sur la vitesse et l’efficacité :

Deux cœurs « Prime » cadencés jusqu’à 4,6 GHz ;

Six cœurs « Performance » montant à 3,62 GHz ;

Des gains de performances de 17 à 20 % par rapport à la génération précédente ;

Une consommation réduite de 35 % à puissance équivalente.

Le GPU Adreno de nouvelle génération affiche, lui, une progression de 23 % en performances graphiques, tout en consommant 20 % d’énergie en moins. De quoi séduire les joueurs exigeants, avec la possibilité d’afficher des graphismes en QHD+ à 240 Hz, pour une fluidité inédite sur mobile.

Côté IA, le processeur neuronal Hexagon se montre 37 % plus rapide, confirmant la volonté de Qualcomm de faire de l’intelligence artificielle l’axe majeur de ses innovations.

L’intelligence artificielle comme nouveau cœur de l’expérience mobile

Au-delà de la puissance brute, le Snapdragon 8 Elite Gen 5 est pensé pour propulser l’ère des agents IA personnalisés. Qualcomm insiste sur cette approche dite agentique : des assistants multimodaux capables de combiner voix, texte, image et vidéo, et d’interagir directement avec les applications pour exécuter des tâches complexes.

Contrairement aux assistants cloud traditionnels, ces modèles tournent en local sur l’appareil, garantissant à la fois réactivité, personnalisation et respect de la confidentialité. « Avec Snapdragon 8 Elite Gen 5, vous êtes au cœur de votre expérience mobile. Il permet à des agents IA personnalisés de voir ce que vous voyez, d’entendre ce que vous entendez et de réfléchir avec vous en temps réel », résume Chris Patrick, vice-président senior chez Qualcomm.

Cette orientation ouvre la voie à des smartphones capables de comprendre les habitudes de l’utilisateur, d’anticiper ses besoins et d’orchestrer une multitude de services connectés – du smartphone à la voiture, en passant par les lunettes de réalité augmentée.

Une révolution aussi pour la photo et la vidéo

Qualcomm n’oublie pas les créateurs de contenus. Le Snapdragon 8 Elite Gen 5 introduit une première mondiale : l’enregistrement vidéo au format APV (Advanced Professional Video), pensé pour la production professionnelle.

Grâce à l’ISP Spectra de 20 bits, la puce prend en charge :

des photos jusqu’à 320 Mpx,

la capture vidéo jusqu’à 108 Mpx à 30 images/seconde,

une compatibilité avec les standards HDR10+ et Dolby Vision.

L’IA embarquée optimise en temps réel couleurs, lumière et netteté, même en faible luminosité. L’objectif : permettre à tout utilisateur de filmer comme en studio et de bénéficier d’un contrôle poussé en post-production.

Des performances validées par les premiers benchmarks

Lors de démonstrations à Maui, Qualcomm a affiché des scores impressionnants sur Geekbench 6.4 :

3714 points en single-core,

11 661 points en multi-core.

Ces chiffres placent la puce au niveau, voire au-dessus, de l’Apple A19 des iPhone 17 Pro. Côté IA, les résultats aux benchmarks MLPerf et AITutu confirment également l’avance de Qualcomm dans la classification d’images, la détection d’objets ou la vision par ordinateur.

Un SoC taillé pour dominer le haut de gamme Android

Gravé en 3 nm par TSMC, le Snapdragon 8 Elite Gen 5 sera intégré dans la quasi-totalité des smartphones Android premium de 2025 et 2026. Qualcomm cite parmi ses partenaires : Honor, iQOO, Nubia, OnePlus, OPPO, POCO, Realme, Redmi, RedMagic, Asus ROG, Samsung, Sony, Vivo, Xiaomi et ZTE.

Il y a fort à parier que le futur Samsung Galaxy S26 Ultra en bénéficiera, y compris en Europe où la firme coréenne privilégie parfois ses propres Exynos. Les premiers modèles équipés devraient être officialisés dans les prochains jours.

Qualcomm trace sa vision du futur

Au-delà de cette annonce, le PDG Cristiano Amon a rappelé l’ambition de Qualcomm : faire de l’IA la nouvelle interface universelle entre l’utilisateur et ses appareils. Smartphones, écouteurs, montres connectées, ordinateurs, voitures… la firme imagine un écosystème cohérent, piloté par un agent IA centralisé, capable de transcender les marques et les systèmes.

Le Snapdragon 8 Elite Gen 5 n’est qu’un premier jalon, mais il incarne déjà cette vision. Une puce plus rapide, plus économe, plus intelligente – et qui promet de redéfinir ce que nous attendons de nos smartphones haut de gamme.

~~~~~~~~

A lire aussi

~~~~~~~~