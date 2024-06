03 juin 2024 à 00h15 par La rédaction

Phone (2a) : Nothing ajoute de la couleur à son smartphone

Deux mois après sa sortie initiale, Nothing maintient l'élan autour de son Phone (2a) en lançant de nouvelles couleurs rouge, jaune et bleu.

Une approche de communication cohérente et fidèle à l'identité de la marque, visant à élargir sa gamme de produits tout en préservant l'atout de la simplicité qui a fait son succès.

Cette nouvelle variante conserve les mêmes spécifications que le modèle original, qui est toujours disponible en noir et blanc.

Les caractéristiques techniques du Phone (2a) restent inchangées, avec un écran AMOLED de 6,7 pouces offrant un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une luminosité maximale de 1 100 nits et une résolution de 1080p.

Le smartphone est doté de deux caméras arrière de 50 mégapixels et une caméra frontale de 32 mégapixels pour les selfies. Sa batterie de 5 000 mAh serait compatible avec la charge rapide 45 W.

Il fonctionne sous Android 14 avec l'interface Nothing OS 2.5. Le Phone (2a) Special Edition est disponible en version 12 Go de RAM + 256 Go de stockage au prix de 399 €.