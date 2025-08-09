09 août 2025 à 03h12 par La rédaction

Pixel 10 : Google se paye Apple dans une publicité cinglante avant le lancement officiel

À moins de deux semaines de la présentation de son Pixel 10, Google a déclenché les hostilités. Le 4 août 2025, la firme de Mountain View a dévoilé un spot publicitaire de 30 secondes au titre évocateur “Soon” qui s’attaque frontalement, mais sans jamais la nommer, à Apple et aux promesses non tenues de son initiative “Apple Intelligence”. Une offensive calculée, qui illustre la volonté de Google de s’imposer comme le leader incontesté de l’IA mobile… dès à présent.

Une attaque aussi subtile que piquante

Dans ce court-métrage soigné, Google adopte un ton faussement bienveillant. La voix off s’adresse aux utilisateurs qui ont acheté un smartphone « pour une fonctionnalité à venir… mais qui, un an plus tard, se fait toujours attendre ». La cible est évidente : Apple et la refonte de Siri, annoncée en fanfare à la WWDC 2024 mais encore largement absente des iPhone.

L’esthétique du clip est un clin d’œil appuyé aux publicités Apple : visuels épurés, transitions lentes, musique douce. Sauf qu’ici, chaque plan juxtapose l’attente frustrante côté iPhone à l’usage immédiat et fluide des fonctionnalités IA déjà présentes sur les Pixel.

Et le timing est parfait. La diffusion du spot intervient le lendemain d’un article de Bloomberg révélant de nouveaux retards embarrassants pour Apple, et juste avant la présentation officielle du Pixel 10 prévue le 20 août.

Apple Intelligence : une promesse en panne

Lors de la WWDC 2024, Apple avait promis une révolution avec “Apple Intelligence” : un Siri nouvelle génération, dopé à l’IA générative, capable d’analyses contextuelles et d’interactions plus naturelles. Mais un an plus tard, la plupart des nouveautés sont toujours absentes, ou disponibles uniquement sur un panel restreint d’utilisateurs.

Pour les consommateurs, le constat est clair : les fonctions promises ne sont pas là. Et dans un secteur où la réactivité est clé, cette lenteur laisse un boulevard à Google.

Le Pixel 10 : l’IA en action, pas en promesse

À l’inverse d’Apple, Google n’a pas attendu pour déployer ses innovations. Ses modèles Pixel 8 et 9 proposaient déjà des outils IA comme Circle to Search, Magic Eraser ou la retouche contextuelle avancée. Le Pixel 10 entend aller plus loin avec la nouvelle puce Tensor G5, gravée en 3 nm par TSMC, offrant des gains de puissance et d’autonomie notables.

Autre nouveauté : pour la première fois, la version “non Pro” de la gamme Pixel intègre un téléobjectif, confirmant l’importance accordée à la photographie pour le grand public. L’ensemble est soutenu par Gemini, l’assistant IA maison, capable de fonctionner localement pour limiter la dépendance au cloud et préserver la confidentialité.

En résumé, le Pixel 10 se positionne comme un produit prêt à l’emploi, sans attendre des mises à jour hypothétiques.

Une communication à la Samsung

Cette publicité moqueuse n’est pas sans rappeler la stratégie qu’a longtemps adoptée Samsung, tournant en dérision Apple à travers ses propres campagnes. Une approche à double tranchant : efficace pour marquer les esprits, mais parfois délicate lorsque l’on finit par adopter les tendances qu’on a critiquées.

Google, qui reste un acteur relativement modeste sur le marché des smartphones, prend néanmoins le risque. Selon les données de début 2025, la marque n’occupait que la cinquième place en Europe, loin derrière Apple. Pour chaque Pixel vendu, huit iPhone trouvent preneur. Mais la firme californienne a clairement identifié l’IA comme terrain stratégique pour tenter de réduire l’écart.

Les Pixel 10 : quatre modèles et un pliant haut de gamme

La gamme Pixel 10 comprendra quatre déclinaisons : Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL et Pixel 10 Pro Fold. Si les spécifications complètes n’ont pas encore été officialisées, les fuites évoquent une intégration poussée de Gemini Nano pour un traitement IA optimisé en local.

Les prix ont également circulé : le modèle pliant en version 1 To pourrait atteindre 2 289 euros en France. La disponibilité est attendue pour la fin du mois d’août, juste après la présentation new-yorkaise du 20 août.

Google prend les devants

En s’attaquant directement aux retards d’Apple Intelligence, Google envoie un message clair : l’IA mobile n’est pas un concept futuriste, elle est déjà là… sur ses appareils. Ce positionnement offensif lui permet de détourner l’attention des parts de marché encore limitées pour se placer comme pionnier technologique aux yeux du grand public.