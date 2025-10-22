22 octobre 2025 à 06h25 par Philippe | 22 octobre 2025 à 08h45

Pour ses 20 ans, NRJ Mobile bouscule le marché avec un forfait 5G illimité à 17,49 € sans engagement

L’opérateur virtuel, propulsé par Bouygues Telecom, lance l’offre la plus agressive du marché : un forfait 5G “illimité” à moins de 18 euros par mois, accessible à tous, sans condition et sans engagement. Une offensive frontale contre Free et SFR.

Un anniversaire qui se transforme en coup de tonnerre sur le marché mobile

Pour célébrer ses 20 ans d’existence, NRJ Mobile ne se contente pas de souffler ses bougies : il dynamite le marché avec une offre d’une générosité inédite.

L’opérateur, propriété de Bouygues Telecom, dévoile un forfait 5G illimité à 17,49 € par mois, sans engagement et sans conditions cachées. Pas besoin d’être client box, ni de souscrire à un smartphone subventionné : l’offre est ouverte à tous. Et à ce tarif, elle s’impose d’emblée comme la plus compétitive du marché grand public.

Le message est clair : NRJ Mobile veut renouer avec son ADN, celui d’un acteur qui démocratise l’accès aux télécommunications. Dès ses débuts en 2005, la marque s’était distinguée avec ses cartes prépayées au crédit valable à vie, puis avec des forfaits sans engagement avant même l’arrivée de Free Mobile. Vingt ans plus tard, l’esprit d’innovation reste intact.

Une “data illimitée”… mais à paliers de 500 Go

Sur le papier, le forfait frappe fort : data illimitée en 4G et 5G, appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine, ainsi que 42 Go utilisables depuis l’Europe et les DOM.

Mais dans le détail, la notion “d’illimité” mérite explication. Le forfait repose sur un système de paliers de 500 Go : chaque fois que ce volume est atteint, le débit est automatiquement réduit. Cependant, l’utilisateur peut rétablir gratuitement son débit maximal depuis son Espace Client, et ce autant de fois qu’il le souhaite.

Une astuce technique qui permet à NRJ Mobile d’afficher une offre “illimitée”, sans réellement poser de plafond fixe. En pratique, même les plus gros consommateurs comme les télétravailleurs, gamers ou fans de streaming, auront peu de chance d’atteindre plusieurs téraoctets mensuels. Le client lambda, qui consomme entre 10 et 30 Go par mois, ne verra jamais la limite.

«Nous sommes extrêmement fiers de célébrer les 20 ans de NRJ Mobile en continuant à innover pour offrir à nos clients des offres accessibles, qui répondent aux usages d’aujourd’hui. Cette offre illimitée inédite et ultra compétitive est une première étape ; NRJ Mobile continuera d’innover pour répondre aux besoins de ses clients férus de connexions et de divertissement», Marc Laurier, Directeur Marketing de NRJ Mobile qui insiste sur la transparence et la simplicité d’utilisation de son offre.

Le forfait “Le Goat” : un nom provocateur pour une offre record

Baptisé avec humour “Le Goat” qui est d’ailleurs un clin d’œil au célèbre acronyme “Greatest of All Time”, ce nouveau forfait assume son ambition : devenir la référence des offres sans engagement.

Pour 17,49 € par mois, les abonnés profitent d’un réseau 5G national de Bouygues Telecom, d’une carte SIM à 1 € symbolique, et d’une gestion 100 % en ligne depuis l’espace client NRJ Mobile.

Pas de hausse tarifaire au bout d’un an, pas d’engagement de durée, pas de piège commercial.

Une rareté sur un marché souvent saturé de conditions et d’offres temporaires.

Une offensive directe contre Free et SFR

Difficile de ne pas y voir un message direct envoyé à la concurrence. Le lancement du forfait intervient à peine quelques heures après celui de SFR, qui a dégainé une offre “illimitée 5G+” à 39,99 €/mois (ou 31,99 € pour les clients box). NRJ Mobile, pour sa part, divise quasiment le prix par deux et supprime tout engagement.

Face à cela, Free Mobile reste l’un des seuls concurrents à proposer également un forfait illimité, mais réservé à ses abonnés Freebox. Le tarif descend à 9,99 €/mois pour les clients Freebox Pop et grimpe à 15,99 €/mois pour les autres, avec engagement indirect via la box.

NRJ Mobile frappe donc là où Free ne va pas : une offre réellement ouverte à tous, sans abonnement fixe, sans condition, et avec une 5G à prix plancher.

Des smartphones accessibles pour accompagner l’offre

En parallèle, NRJ Mobile continue de s’adresser à un public large en facilitant l’accès au smartphone.

L’opérateur propose une sélection de smartphones récents dès 29,99 €, à condition de souscrire à un forfait 160 Go 5G avec engagement 24 mois à 24,99 €/mois. Une solution pensée pour ceux qui veulent renouveler leur mobile sans se ruiner.

Un acteur historique qui reste fidèle à son positionnement

Avec cette offensive tarifaire, NRJ Mobile réaffirme son rôle d’alternative grand public dans l’écosystème Bouygues Telecom. Le réseau sur lequel il s’appuie affiche une couverture 4G supérieure à 99 % de la population et un déploiement 5G rapide sur les bandes 3,5 GHz et 2,1 GHz.