01 décembre 2025 à 00h00 par Philippe

Pourquoi les smartphones ultrafins ne séduisent plus : le revers de l'iPhone Air secoue le marché

Lorsqu’Apple a présenté l’iPhone 17 Air, beaucoup y ont vu l’avant-goût d’une nouvelle ère esthétique. Son design d’une finesse exceptionnelle, à peine 5,6 mm, ambitionnait de redéfinir les standards du marché. Mais très vite, le verdict des consommateurs a mis fin aux ambitions de Cupertino. Le modèle ultrafin n’a pas rencontré son public, et son revers a entraîné l’ensemble de l’industrie dans une remise en question massive.

Un lancement très attendu… mais un accueil glacial

L’iPhone 17 Air avait été présenté comme la grande innovation de 2025, une rupture de design comparable à celle de l’iPhone X. Pourtant, dès les premières semaines, la réalité s’est imposée : l’enthousiasme n’a pas suivi. Trop proche en prix des modèles Pro, moins performant sur la photo, moins endurant en raison d’une batterie réduite et perçu comme un objet plus fragile que pratique, l’iPhone Air n’a pas su convaincre.

Les retours négatifs se sont accumulés dans les rapports de marché. The Information évoque des ventes bien en dessous des prévisions, et dans les chaînes de production, les signaux sont tout aussi explicites. Les lignes de fabrication dédiées ont été stoppées chez Foxconn, tandis que Luxshare a cessé l’assemblage dès la fin octobre. Dans le secteur, on parle déjà d’un modèle appelé à disparaître prématurément.

La Chine fait marche arrière : la vague ultrafine n’aura pas lieu

Le revers d’Apple a créé un effet domino. En Chine, les constructeurs qui prévoyaient de suivre la tendance ont brutalement changé de cap. Xiaomi travaillait sur un smartphone ultrafin pensé comme une réponse directe à l’iPhone Air, mais le projet a été abandonné. Vivo, qui préparait un modèle très mince pour sa série S, a stoppé son développement. Oppo, de son côté, a revu toutes ses priorités autour de ce segment.

Les informations relayées par Digitimes et les médias chinois comme Sina Finance ou Jiemian.com sont sans ambiguïté : la course à la finesse a été stoppée net. Les composants eSIM spécialement prévus pour ces appareils sont même en cours de réallocation vers des smartphones plus classiques, signe que le segment ultrafin n’est plus considéré comme stratégique.

Samsung touché par le même syndrome

Apple n’est pas un cas isolé. Samsung se heurte exactement aux mêmes limites avec son Galaxy S25 Edge, un modèle ultrafin lui aussi accueilli sans enthousiasme. Le constructeur coréen aurait annulé le Galaxy S26 Edge et stoppé la production du S25 Edge. Cette double déconvenue, observée chez les deux leaders du marché, a renforcé la conviction générale que l’ultrafin n’est plus un argument suffisant pour séduire les acheteurs.

Pourquoi les smartphones ultra-minces n’intéressent plus ?

L’échec de l’iPhone Air illustre un changement profond dans les attentes des consommateurs. La finesse extrême, longtemps perçue comme un signe de modernité, impose des compromis que les utilisateurs n’acceptent plus. Une batterie trop petite entraîne une autonomie décevante, un appareil photo simplifié réduit la polyvalence, et la légèreté extrême donne une impression de fragilité. Dans un marché où les smartphones ont atteint un haut niveau d’exigence, le public refuse de sacrifier le confort d’usage au profit du design.

Cette rupture n’est pas seulement technique : elle traduit un mouvement culturel. Les utilisateurs privilégient désormais les appareils capables de tenir plusieurs jours, de prendre des photos polyvalentes et de résister à une utilisation intensive. La beauté du produit ne suffit plus quand elle se traduit par des concessions trop visibles.

Huawei, seul irréductible dans la course

Dans ce paysage en retrait, Huawei fait figure d’exception. Le géant chinois maintient sa stratégie et affiche même une certaine confiance dans le segment ultrafin. Le Mate 70 Air, proposé en prévente début novembre, assume une épaisseur très réduite de 6,6 mm. La marque estime qu’il existe encore une niche pour ce type de design, notamment sur le marché domestique. Reste à savoir si cette résistance tiendra face à l’échec massif rencontré par ses concurrents.

Apple à la croisée des chemins

L’échec de l’iPhone Air pousse Apple à une profonde remise en question. Selon plusieurs sources industrielles, une nouvelle version ne serait pas prévue avant 2026, voire pourrait être repensée en profondeur. La firme travaillerait sur une autonomie accrue et l’ajout d’un second capteur photo, afin d’éviter de reproduire les sacrifices trop importants de la première génération. Pour l’heure, l’iPhone Air apparaît comme un modèle de transition, plus symbolique que réellement porteur d’avenir.

Vers la fin de l’ultrafin ?

La mode des smartphones ultrafins semble avoir atteint ses limites. Après une décennie de course à la minceur, l’industrie revient à une approche plus équilibrée. Les utilisateurs veulent des appareils complets, robustes, endurants et polyvalents. La finesse, autrefois synonyme d’innovation, se retrouve reléguée au second plan.

L’iPhone Air restera comme une leçon pour tous les constructeurs : l’esthétique ne peut plus se suffire à elle-même. Le marché a changé, les besoins aussi. Désormais, ce qui compte n’est plus de produire le smartphone le plus fin, mais celui qui accompagne le mieux la vie quotidienne.

~~~~~~~~

A lire aussi

~~~~~~~~