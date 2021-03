08 mars 2021 à 06h00 par Philippe | 22 mars 2021 à 06h00

Quel est le meilleur assistant vocal sur mobile ?

Crédit Photo : Omid Armin, CC0

Depuis près de 10 ans, de nouveaux outils sont venus compléter nos smartphones qui n'en demandaient pas tant : les applications de commande vocale qui permettent à chaque utilisateur de voir ses demandes à l'oral être satisfaites par son mobile. Vous voulez la météo du lendemain, ouvrir YouTube, faire une recherche internet ou tout simplement appeler l'un de vos amis ? Plus besoin de toucher votre téléphone !

Derrière ce que l'on nomme souvent des assistants personnels virtuels se cache un domaine technologique que vous connaissez tous : l'intelligence artificielle. En effet, En effet, cette science qui a connu ses premières applications pratiques dans les années 1950, est fondamentale pour l’efficacité de ces différentes applications que vous connaissez aujourd'hui sous le nom de Siri ou d'Alexa. L'IA permet en effet à ces dernières de déchiffrer vos demandes et d'y apporter la solution optimale.

Alors que ces assistants existent depuis tant d'années, qui est le meilleur sur le segment des smartphones. Focus sur les deux gros mastodontes du marché dans ces prochaines lignes.

Siri, l'application qui a démocratisé tout un marché

Quand on relie les mots innovation et smartphone, une marque nous vient directement à l'esprit. Il s'agit bien évidemment d'Apple qui depuis la création du premier iPhone en 2007 ne cesse de repousser les limites technologiques des mobiles. Qui aurait cru, 15 ans plus tôt, qu'il serait tout à fait normal de posséder un téléphone capable de prendre des photos dignes d'un appareil professionnel, de lancer des jeux vidéos, de diffuser des contenus vidéo en streaming et de faire finalement des appels et SMS des fonctions secondaires.

Lancée en 2011, Siri est celui qui a permis la démocratisation des assistants vocaux sur le marché des mobiles. Et depuis son arrivée sur iOS 7 jusqu'à son optimisation sur le dernier iPhone 12 Pro Max, on peut dire que le logiciel a fait un sacré bout de chemin. Avec Siri, vous avez désormais une multitude incroyable de fonctionnalités. En parlant à votre iPhone, vous allez pouvoir passer des appels, rédiger vos SMS ou vos mails, demander une indication géographique, rechercher le programme TV de la soirée, etc.

On apprécie également la possibilité de lier les objets connectés de votre foyer à Siri afin de par exemple vous permettre d'interagir directement dessus via la commande vocale. Vous pourrez selon vos équipements pouvoir allumer vos lumières avec Siri ou même verrouiller votre porte d'entrée.

Encore plus fort, c'est la capacité de Siri à se rappeler de vos goûts pour par exemple, vous proposer votre chanson préférée durant une séance de sport. C'est grâce à son IA et des mécanismes d'apprentissage automatique permanent que Siri vous connaît toujours mieux !

Mais cette façon de fonctionner ne plait pas vraiment à tout le monde et certains lanceurs d'alerte se posent la question du traitement des données collectées. Une problématique compliquée à envisager surtout avec le peu d'infos qui filtre du côté d'Apple.

Google Assistant progresse sans cesse

Alors que Siri apparaît sans concurrent dans le monde des smartphones, l'arrivée de l'assistant de Google a bouleversé pas mal de choses. Disponible sur les téléphones Android compatibles et sur les iPhone, il possède à peu de choses près les mêmes fonctionnalités que ceux de son concurrent de la marque à la pomme.

Si sa voix est trop humaine pour certains, personne ne peut remettre en doute le fait qu'il est le plus intelligent des assistants vocaux. En effet, aidé par les progrès de Google dans le machine learning, il ne se trompe que très rarement dans ses réponses à vos requêtes (90% de bonnes réponses selon de nombreuses études) à la différence de Siri qui a beaucoup plus de mal à contextualiser les demandes plus complexes. On apprécie également le plus grand nombre d'applications tierces supportées par Google Assistant, notamment dans le domaine musical et vidéo ludique.

Nous aurions également pu vous parler d'Alexa d'Amazon qui commence à faire une belle percée sur les différents smartphones, mais qui reste encore derrière les deux leaders du marché sur mobile. Rien que l'impossibilité d'utiliser Alexa si l'écran de votre téléphone est verrouillé est un véritable frein au quotidien. À voir lors de la prochaine mise à jour de cette application d'ici quelques mois.

Crédit Photo : Thomas Kolnowski, CC0