Quels sont les innovations actuelles pour les téléphones de chantier ?

Crédit Photo : Crosscall

Les téléphones de chantier, conçus pour résister aux environnements les plus exigeants, ont connu des avancées notables ces dernières années. Des entreprises comme Crosscall se sont positionnées en leaders en proposant des appareils alliant robustesse, autonomie et fonctionnalités adaptées aux professionnels du bâtiment et des travaux publics.

Robustesse et durabilité accrues

La résistance est une caractéristique primordiale pour les téléphones destinés aux chantiers. Les modèles actuels sont conçus pour supporter des conditions extrêmes, répondant aux normes militaires telles que le MIL-STD 810G. Cette certification assure que les appareils peuvent endurer des chocs thermiques, des vibrations intenses, des projections de sel et d'autres contraintes environnementales sévères. Par exemple, les smartphones de Crosscall ont été soumis à plus de 11 tests rigoureux pour garantir leur robustesse sur le terrain.

Les écrans, souvent point faible des smartphones traditionnels, ont été renforcés. L'utilisation du verre Gorilla Glass permet aux écrans d'absorber des pressions allant jusqu'à 250 kg. De plus, une fine couche de mousse polymère est placée sous l'écran pour amortir les chocs en cas de chute, réduisant ainsi le risque de fissures ou de bris.

Autonomie prolongée pour une utilisation intensive

Sur les chantiers, l'accès aux sources d'alimentation est souvent limité. Ainsi, l'autonomie des téléphones est cruciale. Les modèles récents intègrent des batteries haute capacité, certaines atteignant jusqu'à 4500 mAh, offrant plusieurs jours d'utilisation sans recharge, même en usage intensif. Pour les situations critiques, un mode "économie d'énergie" peut être activé, prolongeant encore davantage la durée de vie de la batterie.

Étanchéité et résistance aux éléments

Les conditions météorologiques et les environnements humides sont monnaie courante sur les chantiers. Les téléphones modernes sont désormais certifiés IP68, garantissant une étanchéité totale. Cette norme assure une protection contre la poussière et permet une immersion dans l'eau (y compris salée et chloré) jusqu'à 2 mètres de profondeur pendant une durée maximale d'une heure. Cette caractéristique est particulièrement utile pour les professionnels exposés à des environnements humides ou poussiéreux.

Fonctionnalités adaptées aux professionnels

Au-delà de la robustesse, les téléphones de chantier intègrent des fonctionnalités spécifiques pour faciliter le quotidien des professionnels. Par exemple, le système d'attache X-LINK permet de fixer facilement le téléphone à divers accessoires, tels que le support vélo X-BIKE. Associé au dispositif de sécurité X-BLOCKER, cet ensemble offre une résistance à une force d'arrachement de 15 kg, assurant que le téléphone reste en place même dans des conditions mouvementées.

Double SIM et garantie 5 ans : des atouts supplémentaires

L'un des grands avantages des téléphones chez Crosscall est la présence d'un double emplacement SIM. Cette fonctionnalité permet aux professionnels d'utiliser deux lignes distinctes sur un même appareil, facilitant ainsi la gestion entre ligne personnelle et ligne professionnelle, ou l'utilisation de différents opérateurs en fonction de la couverture réseau disponible sur le chantier.

De plus, Crosscall propose une garantie exceptionnelle de 5 ans sur plusieurs de ses modèles. Cette durée de garantie témoigne de la confiance de la marque dans la robustesse et la fiabilité de ses appareils. Elle permet aux utilisateurs de travailler en toute tranquillité, en étant assurés que leur investissement est protégé sur le long terme.

Innovations technologiques et perspectives d'avenir

Les avancées technologiques ne cessent de transformer le secteur des téléphones de chantier. L'intégration de fonctionnalités telles que la connectivité 5G, des systèmes de localisation GPS de haute précision et des applications dédiées au suivi de projets permettent aux professionnels de rester connectés et efficaces, même sur les sites les plus isolés.

De plus, la tendance vers des appareils modulaires offre la possibilité d'adapter le téléphone en fonction des besoins spécifiques, en ajoutant des modules supplémentaires comme des batteries externes, des capteurs environnementaux ou des outils de mesure.

En définitive, les téléphones de chantier ont fortement évolué pour répondre aux exigences croissantes des professionnels du bâtiment et des travaux publics. Grâce à des innovations centrées sur la robustesse, l'autonomie et des fonctionnalités spécifiques, des marques comme Crosscall offrent des solutions adaptées aux environnements les plus rudes, tout en intégrant les dernières avancées technologiques pour faciliter le travail sur le terrain.

Crédit Photo : Crosscall