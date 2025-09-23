23 septembre 2025 à 00h00 par La rédaction

RCS : le successeur du SMS déjà présent sur 80 % des smartphones en France

Le SMS vit ses dernières heures. En France, 8 smartphones sur 10 sont désormais compatibles avec le protocole RCS (Rich Communication Services), selon les derniers chiffres publiés par l’af2m (Association française pour le développement des services et usages multimédias multi-opérateurs) lors de l’étape parisienne du RCS World Tour organisé par Google, le 12 septembre 2025.

Une adoption fulgurante en six mois

Depuis la fin du premier trimestre 2025, le RCS couvre aujourd’hui 77 % du parc de smartphones. La progression est spectaculaire : entre février et août 2025, le nombre de téléphones compatibles est passé de 38,1 à 48,3 millions, soit une croissance de près de 26 %. En seulement six mois, le RCS est devenu un standard incontournable, accéléré par un élément décisif : l’arrivée d’Apple.

Longtemps réfractaire, la firme de Cupertino a finalement intégré le RCS à son application Messages avec iOS 18, sous la pression notamment de l’Union européenne. Dès la fin du premier trimestre 2025, les quatre principaux opérateurs français (Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free Mobile) proposaient déjà le service sur iPhone. Ce basculement a permis au protocole, déjà porté par Google et les fabricants Android, d’atteindre une masse critique.

L’af2m estime que la barre des 85 % pourrait être franchie d’ici la fin 2025, grâce au renouvellement massif des smartphones attendu pour les fêtes de fin d’année.

Le RCS, un SMS nouvelle génération

Le RCS n’est pas une simple mise à jour du SMS : il en conserve l’universalité, mais lui ajoute les fonctions modernes des applications de messagerie comme WhatsApp ou iMessage. Photos et vidéos en haute définition, discussions de groupe, accusés de lecture, indicateurs de frappe, réactions aux messages, boutons interactifs pour dialoguer avec une marque… tout cela est désormais possible sans installer d’application tierce, directement depuis l’application de messagerie native.

Aujourd’hui, les échanges RCS entre deux smartphones Android sont déjà protégés par un chiffrement de bout en bout. Apple a confirmé que cette fonctionnalité sera bientôt étendue aux communications iPhone–Android, une étape clé pour crédibiliser le protocole dans les échanges sensibles.

Un nouvel eldorado pour les marques

Au-delà des usages personnels, le RCS ouvre de nouvelles perspectives pour les entreprises. Les messages peuvent être enrichis d’éléments interactifs et chaque interaction est mesurable : vues, taux de clics, conversions. L’af2m y voit « un nouveau champ des possibles » pour le marketing mobile. Suivi de livraison, rappels de rendez-vous, campagnes publicitaires dynamiques, service client conversationnel… les cas d’usage se multiplient.

C’est d’ailleurs Google qui, en organisant le RCS World Tour, a voulu mettre en avant ce potentiel commercial, le RCS devenant un outil stratégique autant pour les annonceurs que pour les opérateurs.

Le SMS bientôt relégué au passé

Présenté dès 2017 comme le successeur du SMS, le RCS semble enfin tenir sa promesse. L’arrivée d’Apple a fait basculer la situation et permis de dépasser les blocages techniques et concurrentiels. D’ici 2026, il pourrait s’imposer définitivement comme le standard universel de la messagerie mobile.

Le SMS, qui a célébré ses 30 ans en 2022, s’apprête donc à passer le relais après avoir marqué l’histoire des télécommunications. Son successeur est déjà bien installé dans les poches de la grande majorité des Français.

