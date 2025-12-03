03 décembre 2025 à 08h28 par Philippe

realme GT 8 Pro : le nouveau challenger qui veut rebattre les cartes du haut de gamme

Après plusieurs années de présence discrète en France, realme signe un retour extrêmement ambitieux avec le lancement officiel du GT 8 Pro, un smartphone qui marque une étape stratégique majeure pour la marque. Positionné comme un véritable flagship, ce modèle assume clairement sa volonté de rivaliser avec les références haut de gamme du marché, tout en conservant l’ADN de realme : offrir davantage pour un prix inférieur.

Le constructeur ne s’en cache pas. Avec une croissance fulgurante avec plus de 300 millions d’utilisateurs dans 61 pays, et un volume de ventes multiplié par quatre en France en une seule année, la marque entend s’imposer durablement et vise une place dans le Top 5 des vendeurs en 2027. Le GT 8 Pro est la pierre angulaire de cette stratégie.

Design : le premier smartphone à module photo mécanique interchangeable

Là où la plupart des fabricants jouent sur des courbes plus ou moins inspirées, realme surprend. Le GT 8 Pro inaugure le premier design modulaire mécanique au monde sur un smartphone grand public. Deux petites vis Torx permettent de retirer et remplacer la plaque entourant le module photo, alternant entre un design circulaire ou carré en quelques secondes. Une approche ludique, un brin “DIY”, qui injecte une forme de personnalité dans un marché uniformisé.

Cette originalité n’empêche pas le sérieux. Le téléphone, épais de seulement 8,2 mm, embarque pourtant une batterie massive de 7000 mAh tout en conservant des finitions soignées. Les certifications IP66, IP68 et IP69 témoignent d’une robustesse rarement atteinte dans cette gamme, même si, dans les faits, personne n’utilisera son smartphone sous un nettoyeur haute pression…

realme opte également pour un dos en cuir végane ou en verre dépoli, selon le coloris, offrant une prise en main agréable malgré un design légèrement anguleux. Le poids de 218 grammes se fait oublier grâce à un bon équilibre des masses.

Un écran d’une luminosité record

Le GT 8 Pro embarque une dalle AMOLED 6,79 pouces 2K 144 Hz, parmi les plus avancées du marché. Si peu d’applications tirent réellement parti des 144 Hz, l’affichage demeure d’une grande fluidité. Mais c’est surtout la luminosité qui impressionne. realme annonce un pic titanesque de 7000 nits, une valeur que le constructeur ne précise pas en termes de surface mesurée.

Interface et IA : une expérience repensée, plus intelligente et plus connectée

Sous Android 16, realme UI 7.0 fait peau neuve. L’interface met en avant la productivité, avec un multitâche repensé, un système de mini-fenêtres plus intuitif et de nouvelles animations en 120 fps. La barre latérale intelligente facilite les actions rapides et l’accès aux applications flottantes.

La composante IA, regroupée sous la bannière Next AI, apporte de nouvelles fonctionnalités pratiques :

– un assistant de cadrage photographique capable d’aider à composer une scène ;

– un outil de retouche vocale baptisé AI Edit Genie ;

– un système d’organisation automatique des événements ;

– un résumé intelligent des notifications ;

– un coach de gaming créant automatiquement des highlights.

L’écosystème s’ouvre également aux utilisateurs Apple. L’UI 7.0 propose désormais des fonctions iPhone Connect, Apple Watch Connect, Mac Connect, Clipboard Sharing et Screen Mirroring, une première dans ce segment, qui fluidifie la cohabitation entre appareils.

Photo : une collaboration inédite avec RICOH GR

Pour conquérir les amateurs de photographie de rue, realme a noué un partenariat singulier avec RICOH GR, marque iconique des compacts experts. Le GT 8 Pro s’en inspire jusque dans l’ergonomie photo avec un mode dédié, des simulations de films argentiques et des focales phares de la gamme GR (28 mm, 40 mm).

Le capteur principal de 50 Mpx, certifié RICOH GR, bénéficie d’un traitement anti-reflet spécifique et d’une optique 7 éléments, dont cinq asphériques, pour une meilleure gestion des lumières parasites. Son téléobjectif de 200 Mpx propose un zoom jusqu’à x12.

Performances : un monstre de puissance maîtrisée

Avec son Snapdragon 8 Elite Gen 5, gravé en 3 nm, épaulé par le Hyper Vision+ AI Chip, le GT 8 Pro affiche des performances de tout premier ordre. Les benchmarks le placent parmi les Android les plus puissants, souvent proche, voire à hauteur, d’un iPhone 17 Pro en mono-cœur.

La navigation est d’une fluidité exemplaire, renforcée par les optimisations logicielles de realme UI. La dissipation thermique, assurée par une chambre à vapeur de 7000 mm², évite les chutes de performance, y compris en jeu intensif.

Côté connectivité, realme met le paquet : Wi-Fi 7 et Bluetooth 6.0 permettent de profiter des dernières normes.

Autonomie : un champion toutes catégories

La batterie Titan 7000 mAh place le GT 8 Pro dans le club très fermé des smartphones à l’endurance hors-norme avec une charge filaire 120 W et une charge sans-fil 50 W.

Une édition limitée pensée avec Aston Martin Aramco F1

realme dévoile également une édition collector conçue avec l’écurie Aston Martin Aramco F1. Coloris exclusifs, interface spécifique et finitions inspirées du monde automobile viennent renforcer l’aspect premium du produit. Son prix est de 1199,99 € avec 16+512Go.

Prix et disponibilité : un flagship sous la barre symbolique des 1000 €

Le GT 8 Pro est proposé à 999,99 € dans sa version 12/256 Go et 1199,99 € pour le modèle 16/512 Go. Des offres “Early Bird” valables du 2 au 21 décembre permettent de faire tomber la facture de 100 €, avec des accessoires offerts selon les revendeurs (chargeur 120 W, coques, Buds Clip…).

