16 janvier 2026 à 08h30 par Philippe

Redmi Note 15 : Xiaomi muscle son milieu de gamme avec cinq smartphones taillés pour l'endurance, la photo et l'IA

Un an après la série Redmi Note 14, Xiaomi renouvelle en profondeur l’un de ses piliers stratégiques sur le marché français. La nouvelle série Redmi Note 15, désormais disponible dans l’Hexagone, se décline en cinq modèles distincts : Redmi Note 15, Redmi Note 15 5G, Redmi Note 15 Pro, Redmi Note 15 Pro 5G et Redmi Note 15 Pro+ 5G.

Objectif affiché : renforcer encore la domination de la marque sur le segment du milieu de gamme en combinant autonomie record, durabilité renforcée, imagerie dopée à l’IA et écrans très lumineux, tout en conservant des prix agressifs.

La série inaugure notamment la technologie de durabilité REDMI Titan, fondée sur trois piliers : batteries au silicium-carbone, résistance physique accrue et protection avancée contre l’eau et la poussière.

Redmi Note 15 Pro+ 5G : le porte-étendard qui flirte avec le haut de gamme

Véritable vitrine technologique de la gamme, le Redmi Note 15 Pro+ 5G incarne l’ambition de Xiaomi de brouiller les frontières entre milieu et haut de gamme.

Il s’appuie sur un écran AMOLED de 6,83 pouces, affichant une luminosité maximale de 3 200 nits, une gradation PWM de 3 840 Hz et plusieurs certifications de protection oculaire. La dalle est protégée par du Corning Gorilla Glass Victus 2, capable de résister à des chutes allant jusqu’à 2,5 mètres.

Sous le capot, Xiaomi inaugure le Snapdragon 7s Gen 4, couplé au système de refroidissement Xiaomi IceLoop, une solution LHP inédite dans cette gamme de prix, offrant une dissipation thermique trois fois plus efficace. La connectivité est renforcée par le tuner Xiaomi Surge T1S, améliorant la stabilité Wi-Fi, Bluetooth, GPS et cellulaire, tandis que la communication hors réseau Xiaomi permet des échanges vocaux sur plusieurs kilomètres sans couverture mobile.

Côté photo, le terminal embarque un capteur principal de 200 Mpx (HPE, 1/1,4"), avec zoom optique 2× et 4× intégré au capteur, prise en charge de cinq focales de 23 à 92 mm, DAG HDR à triple focale et traitement IA avancé. Les fonctions Dynamic Shots 2.0, AI Portrait, AI Beautify et AI Remove Reflection complètent l’ensemble.

L’autonomie constitue l’un de ses arguments majeurs : une batterie silicium-carbone de 6 500 mAh, compatible HyperCharge 100 W et charge inversée 22,5 W, promettant plus de deux jours d’usage intensif. La batterie conserve au moins 80 % de capacité après 1 600 cycles, soit environ six ans d’utilisation normale.

Enfin, le smartphone affiche une résistance extrême avec des certifications IP66, IP68, IP69 et IP69K, une immersion possible jusqu’à 2 mètres pendant 24 heures et un dos en fibre de verre ultra-résistante.

Le Redmi Note 15 Pro+ 5G est commercialisé en France en trois coloris : moka, bleu et noir et se décline en deux configurations mémoire.

La version 12 Go de RAM et 512 Go de stockage bénéficie d’un prix de lancement fixé à 499,90 euros entre le 15 et le 31 janvier 2026, contre 553 euros habituellement, soit une remise immédiate de 50 euros. Xiaomi accompagne cette offre d’un bracelet connecté Smart Band 9 Active, habituellement vendu 29,99 euros.

La déclinaison 8 Go / 256 Go est proposée au tarif de 503 euros, elle aussi assortie du Smart Band 9 Active offert.

En complément, une offre groupée permet d’acquérir le chargeur 120 W pour 9,99 euros, au lieu de 69,99 euros.

Redmi Note 15 Pro 5G : l’équilibre premium à prix contenu

Positionné juste en dessous du Pro+, le Redmi Note 15 Pro 5G reprend l’essentiel de l’ADN premium de la gamme, avec quelques concessions ciblées.

Il conserve le grand écran AMOLED de 6,83 pouces, la luminosité de 3 200 nits, la protection Gorilla Glass Victus 2 et les certifications oculaires. Il bénéficie également des certifications SGS Premium Performance, garantissant une résistance accrue aux chutes, aux chocs et à la flexion.

Le module photo repose lui aussi sur un capteur principal de 200 Mpx, avec zoom optique intégré au capteur, focales multiples et traitement IA avancé. Les outils créatifs, le partage direct vers Instagram et les fonctions d’édition IA sont identiques à ceux du modèle Pro+.

La batterie, toujours en silicium-carbone, atteint une capacité élevée, avec une gestion assurée par Xiaomi Surge, et une charge rapide jusqu’à 90 W. L’étanchéité est tout aussi impressionnante, avec les normes IP66 à IP69K et la certification TÜV SÜD pour la résistance à l’eau dans la durée.

Le Redmi Note 15 Pro 5G est proposé en gris titane, bleu et noir, avec trois variantes de stockage.

La configuration 12 Go / 512 Go profite d’un tarif de lancement de 419,90 euros, valable du 15 au 31 janvier 2026, au lieu de 453 euros, avec un bracelet Xiaomi Smart Band 9 Active offert.

La version 8 Go / 512 Go est affichée à 399,90 euros, contre 433 euros habituellement, et bénéficie de la même dotation.

Enfin, la déclinaison 8 Go / 256 Go est proposée à 403 euros, accompagnée elle aussi du bracelet connecté offert.

Comme pour le modèle supérieur, Xiaomi met en place une offre groupée permettant d’acheter le chargeur 90 W pour 9,99 euros, contre un prix public conseillé de 43,99 euros.

Redmi Note 15 Pro : la durabilité et la photo, sans la 5G

Le Redmi Note 15 Pro s’adresse à ceux qui souhaitent bénéficier des avancées de la gamme Pro sans nécessairement passer à la 5G.

Il adopte un écran AMOLED de 6,77 pouces, légèrement plus compact, tout en conservant une excellente luminosité et les protections oculaires. Sa batterie silicium-carbone de 5 520 mAh, logée dans un châssis particulièrement fin (7,35 mm), conserve les mêmes promesses de longévité avec 1 600 cycles de charge.

Sur le plan photographique, il hérite des améliorations IA de la série, avec un capteur haute résolution et les fonctions de retouche intelligente, tout en profitant d’une protection renforcée contre les chocs et les éclaboussures, certifiée par SGS.

Le Redmi Note 15 5G est décliné en vert, violet et noir, et se décline en deux configurations.

La version 8 Go / 256 Go est commercialisée à 303 euros, avec, au choix, une paire d’écouteurs Redmi Buds 8 Lite ou des Redmi Buds 6 Active offerts.

La configuration 6 Go / 128 Go bénéficie d’un prix de lancement de 259,90 euros, valable du 15 au 31 janvier 2026, au lieu de 283 euros, avec la même offre d’écouteurs au choix.

Une offre groupée permet également d’acquérir le chargeur 90 W pour 9,99 euros.

Redmi Note 15 5G : l’essentiel bien équipé pour le plus grand nombre

Le Redmi Note 15 5G constitue le cœur de gamme et vise un public à la recherche d’un smartphone équilibré et accessible.

Il s’appuie sur un écran AMOLED de 6,77 pouces, lumineux et confortable, compatible Wet Touch 2.0 pour une utilisation fluide même avec les doigts mouillés. La partie photo repose sur un capteur principal de 108 Mpx, capable d’un zoom de niveau optique 3×, couvrant un large éventail de situations.

Sa batterie de 5 520 mAh assure une autonomie solide, avec une charge rapide jusqu’à 90 W selon les configurations. Le smartphone bénéficie également des outils IA d’édition photo, de Google Gemini et de la fonction Entourer pour Chercher, renforçant l’expérience logicielle.

Le Redmi Note 15 5G est décliné en vert, violet et noir, et se décline en deux configurations.

La version 8 Go / 256 Go est commercialisée à 303 euros, avec, au choix, une paire d’écouteurs Redmi Buds 8 Lite ou des Redmi Buds 6 Active offerts.

La configuration 6 Go / 128 Go bénéficie d’un prix de lancement de 259,90 euros, valable du 15 au 31 janvier 2026, au lieu de 283 euros, avec la même offre d’écouteurs au choix.

Une offre groupée permet également d’acquérir le chargeur 90 W pour 9,99 euros.

Redmi Note 15 : la version 4G qui mise sur l’autonomie et le prix

Dernier modèle de la gamme, le Redmi Note 15 (4G) cible les utilisateurs soucieux du budget sans compromis sur l’autonomie.

Il conserve un écran AMOLED de 6,77 pouces, un design harmonisé avec le reste de la série et une batterie de 6 000 mAh, compatible charge rapide 33 W et charge inversée. La photo repose sur un capteur de 108 Mpx, accompagné des fonctions IA communes à la gamme.

Moins orienté performance brute, il se distingue par sa robustesse, sa protection contre les éclaboussures et son excellent rapport qualité-prix, dans la continuité de la philosophie Redmi Note.

Le Redmi Note 15, version 4G de la gamme, est proposé en bleu, vert et noir, avec trois configurations mémoire.

La version 8 Go / 256 Go est affichée à 253 euros, accompagnée au choix de Redmi Buds 8 Lite ou de Redmi Buds 6 Active offerts.

La déclinaison 8 Go / 128 Go bénéficie d’un tarif de lancement fixé à 199,90 euros entre le 15 et le 31 janvier 2026, contre 233 euros habituellement, avec la même offre d’écouteurs.

Enfin, la version 6 Go / 128 Go est proposée à 203 euros, elle aussi assortie d’une paire d’écouteurs offerte.

Xiaomi complète cette offre par un pack promotionnel permettant d’acheter le chargeur 33 W pour 4,99 euros, au lieu de 29,99 euros.

Une stratégie claire pour dominer le milieu de gamme en 2026

Avec la série Redmi Note 15, Xiaomi affine une recette désormais bien rodée : batteries massives, écrans AMOLED très lumineux, capteurs photo haute résolution, durabilité certifiée et prix contenus, le tout décliné en plusieurs variantes pour couvrir l’ensemble des usages.

Face à une concurrence de plus en plus agressive, notamment du côté de Samsung et Honor, la marque chinoise joue la carte de l’endurance et de la polyvalence, tout en intégrant des technologies jusqu’ici réservées à des segments supérieurs. Une stratégie cohérente qui devrait permettre à Xiaomi de conserver une place centrale sur le marché français du milieu de gamme en 2026.