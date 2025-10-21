21 octobre 2025 à 00h00 par La rédaction

Samsung conserve sa couronne, mais Apple signe un record historique au troisième trimestre 2025

Le duel entre Samsung et Apple continue de rythmer le marché mondial du smartphone. Selon les derniers rapports conjoints d’IDC et d’Omdia, le secteur enregistre une nouvelle embellie : après deux ans de stagnation, les livraisons mondiales progressent de près de 3 % au troisième trimestre 2025, portées par une demande soutenue et le retour de l’innovation. Et si Samsung conserve son trône, Apple n’a jamais été aussi proche de le détrôner.

Un marché enfin en reprise

Les signaux sont au vert : d’après IDC, 322,7 millions de smartphones ont été expédiés entre juillet et septembre 2025, soit une hausse de 2,6 % sur un an. Omdia observe une tendance similaire (+3 %), marquant le neuvième trimestre consécutif de croissance.

Les analystes soulignent une double dynamique : un renouvellement accéléré des appareils vieillissants, mais aussi une anticipation des fêtes de fin d’année, avec un remplissage massif des stocks avant le quatrième trimestre.

« Le marché du smartphone retrouve une belle vitalité malgré les incertitudes économiques », commente Nabila Popal, directrice de recherche chez IDC. « Les consommateurs sont à nouveau attentifs à l’innovation et aux options de financement plus souples. »

Samsung reste numéro un mondial

Sur la période, Samsung conserve son statut de leader incontesté, avec entre 18,4 % et 19 % de parts de marché selon les instituts. Le géant coréen a expédié environ 61,4 millions de smartphones, en hausse de 6,3 % sur un an.

Cette performance s’explique par le succès des Galaxy Z Fold 7 et Z Flip 7, qui ont surpassé les ventes de leurs prédécesseurs, mais aussi par la solidité de la gamme Galaxy A, toujours très populaire sur le segment milieu de gamme.

Les progrès réalisés sur la charnière, la fluidité logicielle et une politique tarifaire plus agressive ont permis à Samsung d’élargir son public au-delà des premiers adoptants du pliable. Un pari payant qui lui permet de résister à la poussée d’Apple, trimestre après trimestre.

Apple signe son meilleur troisième trimestre de l’histoire

Apple, de son côté, réalise un trimestre exceptionnel. Avec 58,6 millions d’iPhone expédiés, en hausse de 2,9 % sur un an, la firme de Cupertino signe son meilleur troisième trimestre jamais enregistré.

La gamme iPhone 17, lancée en septembre, n’a pas eu le temps d’influencer la totalité du trimestre, mais ses précommandes massives ont suffi à propulser Apple à 18 % de parts de marché.

Omdia souligne notamment « l’efficacité de la segmentation du portefeuille produit » d’Apple : L’iPhone 17 standard dépasse les attentes grâce à un stockage revu à la hausse sans hausse de prix, tandis que les modèles Pro et Pro Max séduisent toujours les utilisateurs les plus exigeants par leurs performances en photo et en IA ; de son côté, le nouvel iPhone Air, positionné entre le standard et le haut de gamme, enregistre des débuts plus discrets mais prometteurs.

La Chine, longtemps en retrait, montre également des signes de reprise : les ventes d’iPhone y progressent de 0,6 % après huit trimestres consécutifs de baisse, selon IDC.

Xiaomi solide, Transsion en embuscade

Derrière le duo de tête, Xiaomi maintient sa troisième place mondiale avec 14 % de parts de marché. La marque profite de sa présence renforcée en Europe et en Amérique latine, portée par les séries Redmi Note et Poco, mais subit un léger recul en Chine (-1,7 %).

Dans les marchés émergents, le groupe Transsion (Infinix, Tecno, Itel) poursuit sa percée grâce à ses modèles à moins de 200 dollars, confirmant que le segment abordable reste un moteur clé de croissance dans plusieurs régions d’Afrique et d’Asie.

Un quatrième trimestre décisif

Tous les analystes s’accordent : Apple reprendra la tête du marché au quatrième trimestre, comme c’est le cas chaque année. La période des fêtes et la pleine disponibilité de la gamme iPhone 17 devraient propulser les volumes de vente à des niveaux records.

Les premiers signaux sont encourageants : selon Omdia, les ventes d’iPhone 17 dépassent déjà les projections internes d’Apple dans plusieurs régions clés, notamment en Europe et aux États-Unis.

Vers un nouveau cycle de croissance

Au-delà du duel Apple/Samsung, l’ensemble du secteur semble renouer durablement avec la croissance.

Trois tendances structurent cette reprise :

L’essor des smartphones dotés d’IA intégrée, qui démocratisent des fonctions autrefois réservées au très haut de gamme. La popularisation des formats pliables, désormais plus fiables et plus accessibles. Les programmes de reprise et de financement, qui encouragent le renouvellement d’appareils malgré le contexte économique tendu.

« Les constructeurs ont trouvé la bonne formule : combiner innovation, accessibilité et financement intelligent », résume Francisco Jeronimo, vice-président d’IDC.

Un marché stabilisé, un leadership disputé

La rivalité entre Samsung et Apple reste au cœur du jeu, mais elle s’inscrit désormais dans un marché plus mature, où les écarts se jouent à quelques centaines de milliers d’unités.

Samsung conserve une courte avance sur neuf mois, mais Apple devrait reprendre la couronne annuelle si la tendance actuelle se confirme pendant les fêtes.

