24 juin 2026 à 02h44 par Philippe | 24 juin 2026 à 04h49

Samsung Messages va disparaître à partir de juillet 2026 : comment éviter de perdre l'accès à ses SMS

Les utilisateurs de smartphones Samsung qui s’appuient encore sur l’application Samsung Messages pour envoyer et recevoir leurs SMS vont devoir changer leurs habitudes. À partir de juillet 2026, le constructeur sud-coréen mettra fin aux fonctions de messagerie de cette application historique, poussant de fait les propriétaires de Galaxy à migrer vers Google Messages s’ils veulent continuer à échanger par SMS, MMS ou RCS.

Derrière cette transition, qui pourrait sembler anodine à première vue, se cache en réalité un basculement plus large de l’écosystème Android vers le RCS (Rich Communication Services), protocole appelé à remplacer progressivement le SMS traditionnel. Pour les utilisateurs concernés, l’enjeu est simple : anticiper la migration pour éviter toute interruption de service, mais aussi sauvegarder ses conversations avant d’opérer le changement.

Samsung tourne la page de son application de messagerie

Installée depuis des années sur une grande partie des smartphones Galaxy, Samsung Messages fait partie de ces applications que beaucoup d’utilisateurs utilisent encore sans vraiment y prêter attention. C’est souvent elle qui s’ouvre par défaut au moment d’envoyer un texto, de recevoir un code de validation ou de conserver d’anciennes conversations.

Mais cette application vit ses derniers mois. Samsung a acté l’arrêt de ses fonctions d’envoi et de réception de messages à partir de juillet 2026. En clair, les SMS et MMS ne pourront plus transiter via Samsung Messages une fois l’échéance atteinte. Les anciennes conversations ne seront pas effacées pour autant, mais l’application ne pourra plus assurer son rôle de messagerie principale.

Cette décision s’inscrit dans une évolution technique du marché. Le RCS, désormais présenté comme le successeur naturel du SMS, s’impose progressivement comme le nouveau standard de la messagerie mobile. Contrairement au SMS classique, limité en fonctionnalités et dépendant du réseau téléphonique, le RCS permet l’envoi de messages plus riches, la transmission de photos ou de vidéos de meilleure qualité, les accusés de lecture, l’indicateur de frappe ou encore les discussions de groupe plus évoluées.

Le RCS, nouveau standard de la messagerie mobile

Le basculement vers le RCS ne concerne pas uniquement Samsung. Depuis plusieurs années, Google pousse activement ce protocole sur Android, tandis qu’Apple a fini par l’intégrer à l’iPhone, contribuant à accélérer sa généralisation. Pour les fabricants de smartphones, il devient donc de plus en plus difficile de maintenir des applications de messagerie propriétaires si celles-ci ne suivent pas le rythme des évolutions du standard.

C’est précisément le problème rencontré par Samsung. Selon les explications relayées autour de cette transition, Samsung Messages ne gère plus correctement le protocole RCS, ou du moins plus au niveau attendu aujourd’hui. Plutôt que de continuer à maintenir une application en retrait sur ce terrain, le constructeur a choisi de laisser la main à Google Messages, l’application développée par Google et désormais appelée à devenir la solution de référence sur les appareils Galaxy.

Le changement n’a rien d’anecdotique : il consacre l’abandon progressif des surcouches historiques des constructeurs au profit d’une plateforme de messagerie unifiée, plus simple à maintenir et mieux armée pour suivre les évolutions du RCS.

Qui est concerné par l’arrêt de Samsung Messages ?

Dans les faits, tous les utilisateurs de smartphones Samsung ne seront pas touchés de la même manière. Sur les modèles les plus récents, en particulier ceux commercialisés depuis 2021 environ, Google Messages est souvent déjà installé, voire déjà configuré comme application de messagerie par défaut. Pour ces utilisateurs, la transition pourrait être quasiment invisible.

En revanche, la situation est différente pour les propriétaires de Galaxy plus anciens ou pour ceux qui ont conservé Samsung Messages comme application principale. Ce sont eux qui devront vérifier la configuration de leur appareil avant juillet 2026. Sans cette bascule, ils risquent de se retrouver avec une application toujours présente sur le téléphone, mais incapable d’envoyer ou de recevoir de nouveaux messages.

Autrement dit, il ne s’agit pas d’une simple recommandation de confort : pour certains utilisateurs, la migration vers Google Messages deviendra une condition indispensable pour continuer à utiliser la messagerie texte sur leur smartphone.

Google Messages devient l’application de référence

La bonne nouvelle, c’est que la solution de remplacement est déjà connue et gratuite. Google Messages, disponible sur le Play Store, prendra le relais sur les Galaxy concernés. L’application gère à la fois les SMS, les MMS et le RCS, avec une interface proche des standards actuels de la messagerie mobile.

Pour Samsung, le choix de Google Messages s’explique aussi par la capacité de cette application à suivre les évolutions du protocole, à proposer des fonctions de filtrage anti-spam et, dans certains cas, des outils de détection des messages frauduleux. Le groupe coréen s’aligne ainsi sur la stratégie déjà visible depuis plusieurs générations de smartphones, où les services Google occupent une place de plus en plus centrale dans l’expérience Android.

Pour l’utilisateur, l’essentiel est ailleurs : la migration ne supprime pas les anciennes conversations et peut être réalisée en quelques minutes, à condition de suivre les bonnes étapes.

Comment passer de Samsung Messages à Google Messages

La procédure varie légèrement selon l’ancienneté du smartphone et la version d’Android installée.

Sur les smartphones sous Android 12 ou version plus récente

La transition est la plus simple sur les appareils récents. Il suffit de :

télécharger Google Messages depuis le Play Store si l’application n’est pas déjà présente ;

ouvrir l’application ;

accepter la demande qui propose de la définir comme application de messagerie par défaut.

Dans la plupart des cas, l’opération ne prend que quelques secondes. Une fois Google Messages défini par défaut, l’application prend la main pour l’envoi et la réception des SMS, MMS et messages RCS.

Sur les modèles plus anciens

Pour les Galaxy plus anciens, la manipulation est un peu plus manuelle. Il faut :

télécharger Google Messages sur le Play Store ;

ouvrir les Paramètres du téléphone ;

se rendre dans Applications ;

choisir Applications par défaut ;

ouvrir la rubrique Application de SMS ;

sélectionner Google Messages.

Une fois cette étape validée, le téléphone utilisera Google Messages pour la messagerie au quotidien.

Les anciens SMS seront-ils conservés ?

C’est l’un des points les plus sensibles pour les utilisateurs qui conservent des années de conversations sur leur téléphone. Sur ce point, le changement se veut rassurant : la migration vers Google Messages n’efface pas l’historique des SMS stockés sur l’appareil. Les conversations existantes restent normalement accessibles une fois la nouvelle application définie comme messagerie par défaut.

Dans certains cas, une phase de synchronisation peut toutefois être nécessaire après le basculement. Le téléphone doit alors réindexer l’ensemble de la base de messages, une opération qui peut prendre un certain temps selon le volume de conversations enregistré sur l’appareil. Pendant cette période, il est conseillé de laisser Google Messages finaliser l’importation sans revenir en arrière entre les deux applications.

Il peut également être utile de vérifier, après la migration, que toutes les conversations attendues sont bien présentes et qu’aucun message récent n’a été classé dans un dossier secondaire.

Sauvegarder ses messages avant la migration : la précaution à ne pas négliger

Même si la bascule vers Google Messages est censée récupérer automatiquement l’historique, sauvegarder ses SMS avant toute manipulation reste vivement conseillé. Cette précaution permet d’éviter les mauvaises surprises en cas de synchronisation incomplète, de bug ponctuel ou de mauvaise manipulation.

Les utilisateurs Samsung disposent pour cela de plusieurs solutions.

Utiliser Smart Switch

L’outil Smart Switch de Samsung permet de réaliser une sauvegarde complète du contenu du smartphone, y compris les messages, vers un ordinateur ou, selon les cas, vers un autre support compatible. C’est la solution la plus sécurisante pour ceux qui veulent conserver une copie intégrale de leurs données avant de modifier la configuration de leur messagerie.

Vérifier les options de sauvegarde Samsung Cloud

Autre possibilité : passer par les options de sauvegarde proposées par Samsung dans les paramètres du téléphone. Il faut alors se rendre dans la rubrique Comptes et sauvegarde pour vérifier si les données du smartphone, dont les messages, sont bien incluses dans la sauvegarde automatique.

Cette étape est d’autant plus importante que tous les utilisateurs n’ont pas nécessairement activé ces fonctions, ou ne les ont pas mises à jour récemment. Avant de changer d’application, un contrôle rapide des options de sauvegarde peut éviter bien des déconvenues.

Que se passera-t-il si rien n’est fait avant juillet 2026 ?

Le scénario le plus probable est le suivant : les anciennes conversations resteront stockées sur le téléphone, mais l’utilisateur qui n’aura pas basculé vers Google Messages ne pourra plus utiliser Samsung Messages pour envoyer ou recevoir de nouveaux SMS une fois l’arrêt effectif.

En pratique, cela signifie qu’un propriétaire de Galaxy resté sur l’application historique pourrait se retrouver, du jour au lendemain, avec une messagerie incapable de fonctionner correctement. Il lui suffira alors d’installer ou de configurer Google Messages pour rétablir le service, mais cette interruption peut poser problème dans des usages très concrets : réception de codes de sécurité, échanges professionnels, messages liés à un rendez-vous médical ou administratif, ou simple communication quotidienne.

Le changement ne rendra donc pas le smartphone inutilisable, mais il peut provoquer une coupure temporaire de la messagerie si aucune action n’est entreprise en amont.

Une transition révélatrice de l’évolution d’Android

Au-delà du simple remplacement d’une application, cette décision illustre une tendance de fond dans l’univers Android : la concentration progressive de certaines fonctions clés autour des services Google. La messagerie n’y échappe pas. Là où les constructeurs proposaient autrefois leurs propres solutions pour les SMS, les contacts ou les appels, l’heure est désormais à la standardisation autour d’outils capables de gérer les nouveaux usages et les nouveaux protocoles.

Pour Samsung, abandonner son application de messagerie revient à reconnaître qu’il est devenu plus pertinent de s’appuyer sur Google Messages que de poursuivre le développement d’un service maison qui ne répond plus totalement aux exigences du RCS. Pour les utilisateurs, cette transition ne changera pas nécessairement la manière d’écrire un texto au quotidien, mais elle impose malgré tout une vérification essentielle : s’assurer que Google Messages est bien installé et défini comme application par défaut avant juillet 2026.

Ce qu’il faut retenir

Les utilisateurs Samsung qui utilisent encore Samsung Messages ont tout intérêt à anticiper la fin annoncée du service. À partir de juillet 2026, l’application ne permettra plus d’envoyer ni de recevoir des SMS. La solution consiste à basculer vers Google Messages, qui devient l’option de référence pour les smartphones Galaxy.

L’opération est relativement simple, mais elle mérite d’être préparée avec méthode : installer Google Messages, le définir comme application par défaut et sauvegarder ses conversations avant la transition. Pour les utilisateurs qui n’ont jamais changé de messagerie depuis l’achat de leur téléphone, quelques minutes suffiront pour éviter une interruption de service et conserver l’accès à des années de conversations.

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