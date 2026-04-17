17 avril 2026 à 07h46 par Philippe

SFR sur le point d'être démantelé : Bouygues, Free et Orange lancent une offensive à 20,35 milliards d'euros

Le paysage des télécommunications françaises s’apprête à vivre un bouleversement historique. Altice France a confirmé, ce vendredi 17 avril 2026, l’ouverture de négociations exclusives avec Bouygues Telecom, Iliad et Orange en vue de la cession d’une large partie de SFR. Au cœur de cette opération : une offre conjointe valorisant les actifs concernés à 20,35 milliards d’euros.

Si elle aboutit, cette transaction signerait la disparition pure et simple du quatrième opérateur français tel qu’on le connaît aujourd’hui, et acterait le retour à un marché à trois acteurs, plus d’une décennie après l’irruption de Free qui avait profondément rebattu les cartes du secteur.

Une négociation décisive après des mois de bras de fer

L’accord d’exclusivité, accordé jusqu’au 15 mai 2026, marque un tournant dans un dossier longtemps resté incertain. Une première offre, déposée en octobre 2025 pour environ 17 milliards d’euros, avait été rejetée par Patrick Drahi, fondateur et principal actionnaire d’Altice.

Depuis, les discussions ont repris dans le cadre d’une procédure de due diligence approfondie. La nouvelle proposition, sensiblement revalorisée, a cette fois convaincu le groupe d’ouvrir la voie à des négociations exclusives. L’objectif est désormais de finaliser les termes juridiques et financiers d’une opération d’une rare complexité, impliquant plusieurs sociétés cotées.

Un démantèlement organisé de SFR

Le projet repose sur une répartition très structurée des actifs de SFR entre les trois acquéreurs. Le périmètre de la transaction exclut toutefois plusieurs entités stratégiques, dont ACS/Intelcia, XP Fibre, UltraEdge, Altice Technical Services ainsi que les activités dans les territoires ultramarins.

Pour le reste, le partage est déjà largement esquissé. Bouygues Telecom se positionne comme le principal bénéficiaire de l’opération, avec environ 42 % de la valeur totale. L’opérateur récupérerait notamment l’intégralité de l’activité B2B, ainsi que le réseau mobile de SFR dans les zones les moins denses.

De leur côté, Iliad (31 %) et Orange (27 %) se partageraient, aux côtés de Bouygues, l’activité grand public, les infrastructures et les fréquences. Une répartition qui vise à maintenir un certain équilibre concurrentiel tout en redistribuant en profondeur les cartes du marché.

Une transformation majeure du marché français

L’opération s’inscrit dans une logique de consolidation d’un secteur considéré comme mature et sous pression depuis des années. Depuis l’arrivée de Free en 2012, la guerre des prix a pesé sur les marges des opérateurs, tout en profitant largement aux consommateurs.

Les trois groupes mettent en avant les bénéfices attendus d’un tel rapprochement : une capacité d’investissement renforcée dans les réseaux très haut débit, la cybersécurité et les technologies émergentes comme l’intelligence artificielle. Ils évoquent également un enjeu stratégique de souveraineté, avec une meilleure maîtrise des infrastructures critiques.

En interne, SFR souligne que cette consolidation pourrait « engager une nouvelle dynamique de croissance » pour l’ensemble du secteur, tout en assurant la continuité de service pour ses quelque 25 millions d’abonnés.

L’épreuve des régulateurs

Rien n’est encore acquis. Le projet devra franchir plusieurs obstacles majeurs avant d’aboutir. Outre la consultation des instances représentatives du personnel, il devra surtout obtenir le feu vert des autorités de régulation, au premier rang desquelles Autorité de la concurrence et Arcep.

À l’échelle européenne, la Commission pourrait également être saisie dans le cadre du contrôle des concentrations.

Le principal point de vigilance reste l’impact sur la concurrence. Le passage de quatre à trois opérateurs fait craindre une remontée des prix dans un marché jusqu’ici réputé pour son agressivité tarifaire. Les opérateurs, eux, défendent une vision opposée, estimant qu’un secteur consolidé serait plus à même d’investir massivement et durablement.

Une issue encore incertaine

Malgré l’ouverture de cette phase exclusive, les parties restent prudentes. Toutes soulignent qu’aucune garantie ne peut être donnée quant à la finalisation de l’opération. De nombreux paramètres restent à arbitrer, tant sur le plan industriel que réglementaire.

Une chose est sûre : si ce rapprochement se concrétise, il marquera un tournant majeur pour les télécoms en France. La disparition annoncée de SFR comme entité autonome mettrait fin à une ère et redessinerait durablement l’équilibre du secteur.

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