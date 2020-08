14 août 2020 à 06h00 par Philippe

Les smartphones : outils de résistance face au Covid-19

L'une des plus grandes révolutions de ces dernières années, c'est celle de la téléphonie mobile. Cette révolution est d'ailleurs toujours en marche avec de nouveaux modèles de téléphones portables et des processeurs mobiles toujours plus performants. Il s'agit des smartphones, ces téléphones font totalement partie de notre quotidien et nous donnent accès à plusieurs fonctions autres que celles d'appeler ou d'envoyer simplement des messages. La plus importante de ces nouvelles fonctionnalités étant bien sûr la connexion internet. Il y a également des applications mobiles qui sont développées pour essayer de répondre à tous les besoins particuliers des utilisateurs. C'est pour cela que les ventes de smartphones explosent chaque année. Ces téléphones se révèlent aussi être d'une grande utilité dans la vie de leurs milliers d'utilisateurs notamment pendant des situations de crise comme la pandémie de Coronavirus que connaît actuellement le monde.

La pandémie de Coronavirus, Covid-19, a bouleversé le mode de vie des populations à travers le monde. Des mesures restrictives inédites ont été prises pour prévenir et limiter la propagation de cette pandémie. Parmi elles, la limitation des déplacements et le confinement général sont les mesures phares qui ont considérablement impacté les activités quotidiennes des populations. Ces dernières ont néanmoins su s'adapter à ces mesures grâce aux smartphones. Nous vous proposons de découvrir ici, les activités qui se mènent désormais via les smartphones à cause du Covid-19.

Covid-19 : les activités qui se mènent désormais via les smartphones

Durant la pandémie de Covid-19, le monde a pu se rendre compte à quel point, les smartphones nous donnent une très grande accessibilité au monde et nous permettent d'accomplir certaines activités à distance. Ces téléphones sont devenus essentiels à nos activités durant cette pandémie de Coronavirus où tout le monde est confiné chez soi. La vie ne s'étant pas arrêtée pour autant, certaines activités indispensables à notre survie ainsi qu'à notre bien être se mènent toujours grâce à nos smartphones. Ainsi, voici quelques activités qui se font désormais via nos téléphones à cause du Covid-19 :

Jouer aux jeux gratuits sur les casinos mobiles en ligne

Se distraire durant le confinement a été un véritable défi pour certaines personnes. Les jeux de casinos étant les loisirs les plus populaires, plusieurs joueurs, peinés par la fermeture des casinos terrestres ont pu tenir le coup grâce aux applications de casinos mobiles en ligne. En effet, plusieurs sites de jeux de casinos gratuits en ligne sont accessibles via les smartphones partout dans le monde, il suffit d'être connecté à internet. Ces sites proposent tous les jeux populaires de casino comme la roulette, avec des chances maximums de gagner grâce à des offres exclusives. Avec les casinos mobiles en ligne, non seulement, les joueurs ont accès à tous les jeux de casinos gratuits, mais ils bénéficient en plus de nombreux bonus et promotions offerts par ces sites. Durant cette période de confinement, plusieurs joueurs habitués des casinos terrestres ont été conquis par les avantages que présentent les casinos mobiles.

Pour commencer, les joueurs peuvent s'adonner gratuitement et autant qu'ils le veulent à leurs jeux favoris. Les ludothèques des meilleurs casinos mobiles disposent de toutes les variantes de jeux de casino existants, ils n'auront donc pas le temps de s'ennuyer. Ces jeux sont gratuits, ce qui leur permet comparativement aux casinos terrestres de s'amuser sans dépenser de l'argent. Ensuite, il y a les différents bonus et les promotions que les casinos mobiles offrent, aux nouveaux joueurs surtout, pour les encourager. Nous avons entre autres, le bonus de bienvenue et le bonus sans dépôt qui peuvent se présenter sous la forme de sommes d'argent qu'ils peuvent utiliser pour maximiser leurs gains en jouant en mode d'argent réel. Ainsi, jouer aux jeux gratuits sur les casinos mobiles en ligne, se révèlent être une excellente façon de s'occuper via les téléphones pendant le confinement dû au Covid-19. Cela peut se révéler également très lucratif pour les joueurs téméraires qui choisissent de jouer en mode d'argent réel.

Faire ses courses en ligne

Bien que faire ses courses en ligne, soit déjà dans les habitudes de nombreuses personnes, cette pratique s'est étendue à encore plus de personnes avec la pandémie de Coronavirus. Avec votre smartphone connecté, vous pouvez commander toutes sortes d'articles depuis le confort de votre maison. Cela vous évite non seulement de vous déplacer et ainsi de ne pas être contaminé par la Covid-19. Vous évitez aussi les efforts pour porter vos courses et les attentes dans les longues queues au niveau des caisses de paiement des centres commerciaux. Acheter en ligne, c'est aussi avoir la possibilité d'examiner longuement toutes les informations sur les divers produits ou articles que vous comptez acheter depuis votre téléphone avant de vous décider. Tout cela est possible grâce aux services de nombreuses sociétés ou magasins de vente en ligne. Ceux-ci s'occupent de vous livrer tous vos produits et articles dans les plus brefs délais.

Les plus grandes entreprises ou magasins ayant des sites en ligne et de livraison en France, accessibles depuis un téléphone sont entre autres, Amazon, Cdiscount, Houra, Intermarché et Chronodrive. Ces entreprises font partie de celles classées comme fournisseurs de services essentiels durant cette période de confinement. Ainsi en quelques clics, vous pouvez avoir tous ceux dont vous avez besoin chez vous à des coûts réduits. Il faut souligner qu'il est beaucoup plus commode de faire ses achats en ligne depuis son téléphone qu'à partir d'un PC. Ainsi, avec la pandémie de Covid-19, les téléphones ont permis aux populations, de continuer à faire des courses sans encombre, pour ne pas dire plus facilement.

Se faire livrer ses repas

Avec la pandémie de Covid-19, l'utilisation des applications de restauration rapide a augmenté. Ne pouvant plus sortir et manger dans leurs restaurants préférés, les populations ont opté pour une solution simple : se faire livrer des repas à domicile. La révolution de la téléphonie a poussé la plupart des restaurants à développer des applications mobiles pour être plus proches des consommateurs. Ainsi, les plus grandes marques de restauration disposent aujourd'hui d'un service en ligne permettant de commander et de se faire livrer rapidement des repas chez soi. Des fast foods aux plus prestigieux restaurants, grâce à votre smartphone vous pouvez rapidement avoir chez vous à votre table tous les mets au menu dans ces enseignes.

Recevoir des soins médicaux en ligne

Cela peut paraître fantaisiste au premier abord, mais il est effectivement possible de recevoir des soins médicaux en ligne via son pc ou son téléphone portable. Durant la pandémie de Covid-19, la priorité a été accordée aux malades du virus dans tous les hôpitaux et plusieurs autres soins secondaires ont été soit repoussé ou fait en ligne. Les soins médicaux qui se font le plus via des smartphones durant cette période, ce sont les consultations psychiatriques. La pandémie de coronavirus a en effet, généré beaucoup de stress et d'anxiété chez les personnes vulnérables. Et pour répondre aux nombreuses sollicitations malgré la distanciation sociale, des séances de psychothérapie ne nécessitant pas forcément un contact avec les professionnels et leurs patients se déroulent par appel téléphonique simple ou appel vidéo. Ainsi, couché dans votre canapé chez vous, vous pouvez bénéficier des soins d'un professionnel en matière de prise en charge psychologique via votre téléphone.

Avec la distanciation sociale préconisée comme mesure de prévention face au Coronavirus, la télémédecine est en plein essor. Durant cette période, les consultations médicales sont encore plus réussies lorsqu'elles se font par appel vidéo via un smartphone. Ainsi partout où vous vous trouvez, vous pouvez vous faire ausculter dans la mesure du possible par un médecin qui peut décider de vous faire une ordonnance sur la base de cette consultation virtuelle. Il existe aussi de nombreuses applications mobiles qui se présentent sous la forme d'un questionnaire soumis au patient pour décrire ses symptômes et qui vont permettre à un professionnel de la santé de poser un diagnostic et de prescrire les soins adaptés.

Smartphones et addictions

Les smartphones, à cause leur grande utilité et de la place de plus en plus importante qu'ils occupent dans nos vies, peuvent plonger certains utilisateurs dans une profonde addiction et les rendre déconnectés de la réalité. Certaines personnes affirment même ne plus pouvoir se séparer de leur smartphone. Ce trouble comportemental, c'est-à-dire, la peur d'être séparé de son téléphone portable, est appelé la nomophobie. Depuis quelques années, la problématique de l'addiction aux smartphones est abordée par plusieurs études sérieuses. Il a été établi, par exemple qu'avec les changements d'habitude engendrés la Covid-19, les Français deviennent de plus en plus addictif à leurs smartphones.

Face à ce risque, il est donc primordial de réguler notre utilisation des smartphones. Pour ce faire, vous devez savoir vous fixer des limites et savoir-faire des pauses. Définir par exemple un horaire précis pour vous connecter et jouer aux jeux de casino. Apprendre à limiter votre recours aux services en ligne seulement aux cas de nécessité surtout en ce qui concerne les consultations de santé. Essayez de reprendre vos anciennes habitudes lorsque la crise du Coronavirus sera passée et avec lui la distanciation sociale. Quelles que soient les commodités que nous offrent les smartphones, rien ne vaut les contacts humains.