Snapdragon 8 Gen 5, grosse batterie, prix serré : la formule gagnante du OnePlus 15R

En cette fin d’année, OnePlus n’a pas seulement levé le voile sur un nouveau smartphone. Avec le OnePlus 15R, la marque chinoise affine une stratégie devenue centrale dans son catalogue : proposer une expérience quasi haut de gamme à un tarif contenu, sans céder sur les performances essentielles. Présenté officiellement le 17 décembre, le OnePlus 15R s’impose comme l’un des lancements les plus ambitieux de la gamme R, avec un positionnement tarifaire agressif et une fiche technique qui flirte dangereusement avec celle du OnePlus 15.

Aux côtés de ce smartphone, OnePlus a également officialisé une nouvelle tablette et une montre connectée. Mais sans surprise, c’est bien le OnePlus 15R qui concentre toutes les attentions, tant il semble vouloir redéfinir le rapport performances-prix sur le segment premium abordable.

Une première mondiale pour le Snapdragon 8 Gen 5

Le cœur du OnePlus 15R repose sur un choix stratégique fort. Le smartphone devient le tout premier appareil commercialisé au niveau mondial à intégrer la plateforme mobile Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5. Fruit de 24 mois de co-développement et d’optimisation entre Qualcomm et OnePlus, cette puce marque une évolution majeure par rapport à la génération précédente.

Dans les chiffres, les gains sont significatifs. Les performances CPU progressent de 36 %, le GPU gagne 11 %, tandis que les capacités liées à l’intelligence artificielle bondissent de 46 %, le tout avec une meilleure efficacité énergétique. Gravée en 3 nm, cette puce se positionne comme une version légèrement plus accessible que le Snapdragon 8 Elite, sans pour autant renoncer à une puissance largement suffisante pour les usages intensifs, notamment le jeu mobile.

Associée à 12 Go de mémoire LPDDR5X Ultra et à un stockage UFS 4.1, cette configuration garantit une grande fluidité au quotidien, aussi bien lors du multitâche que lors des transferts de fichiers volumineux ou du montage vidéo directement sur l’appareil.

Un écran taillé pour la fluidité et le jeu

À l’avant, le OnePlus 15R frappe fort avec un écran AMOLED LTPS de 6,83 pouces affichant une définition 1,5K et un taux de rafraîchissement culminant à 165 Hz. Il s’agit tout simplement de la dalle la plus rapide jamais proposée par OnePlus. Si l’absence de technologie LTPO pourra faire tiquer les plus exigeants, la marque compense par une excellente luminosité et une réactivité exemplaire.

Avec une densité de 450 pixels par pouce et une luminosité maximale annoncée à 1 800 nits, l’écran reste parfaitement lisible en extérieur. Il peut également descendre jusqu’à 1 nit grâce à la fonction de réduction du point blanc, un atout appréciable pour le confort visuel nocturne.

OnePlus ajoute à cela une puce tactile dédiée, capable d’atteindre un taux d’échantillonnage instantané de 3 200 Hz. Un chiffre impressionnant, qui se traduit concrètement par une réactivité quasi immédiate, notamment dans les jeux compétitifs. Le capteur d’empreintes digitales à ultrasons complète l’ensemble, offrant un déverrouillage rapide et fiable, même avec les doigts humides.

Une autonomie hors normes et une batterie pensée pour durer

S’il y a bien un domaine où le OnePlus 15R se distingue nettement, c’est celui de l’autonomie. Le smartphone embarque une batterie massive de 7 400 mAh, une capacité encore rare sur ce segment de prix. Compatible avec la charge rapide SUPERVOOC 80 W, elle promet une recharge rapide sans compromettre la longévité.

OnePlus annonce que cette batterie conserve au moins 80 % de sa capacité après quatre ans d’utilisation, un argument de poids à l’heure où la durabilité devient un critère d’achat de plus en plus déterminant. La technologie Silicon Nanostack, avec une anode composée à 15 % de silicium, permet d’optimiser la densité énergétique tout en maîtrisant l’encombrement.

Dans les usages concrets, cette batterie devrait permettre de dépasser largement les deux jours d’autonomie pour un utilisateur classique, et de tenir sans difficulté une longue journée de jeu ou de streaming intensif.

Un module photo volontairement simplifié, mais efficace

Sur le terrain de la photographie, le OnePlus 15R fait quelques concessions assumées. Le smartphone adopte une configuration à deux capteurs, là où certains concurrents proposent un téléobjectif à ce niveau de prix. Le module principal repose sur un capteur Sony IMX906 de 50 mégapixels, identique à celui du OnePlus 15, accompagné d’un ultra grand-angle de 8 mégapixels offrant un champ de vision de 112 degrés.

La caméra frontale de 32 mégapixels bénéficie quant à elle de l’autofocus, un détail encore trop rare sur le marché. L’ensemble est soutenu par le nouveau moteur de traitement OnePlus DetailMax, qui vise à améliorer la netteté et la gestion des détails, aussi bien en photo qu’en vidéo.

Le OnePlus 15R permet également l’enregistrement de vidéos en 4K jusqu’à 120 images par seconde et intègre des outils d’édition directement sur l’appareil, facilitant la création de contenus dynamiques sans passer par un ordinateur.

Un design sobre, robuste et certifié tous terrains

Visuellement, le OnePlus 15R reprend les codes esthétiques de son grand frère. Le design se veut élégant et minimaliste, avec un dos en Velvet Glass offrant une texture douce et une bonne prise en main. Deux coloris sont proposés : Charcoal Black, sobre et intemporel, et Mint Breeze, plus lumineux, avec un subtil éclat vert.

Avec une épaisseur de 8,3 mm pour un poids de 214 grammes, le smartphone reste relativement équilibré compte tenu de sa batterie imposante. L’écran est protégé par du Gorilla Glass 7i, tandis que l’ensemble bénéficie d’une certification particulièrement impressionnante. Le OnePlus 15R est en effet certifié IP66, IP68, IP69 et IP69K, garantissant une résistance avancée à l’eau, à la poussière et aux jets à haute pression, y compris à haute température.

Un prix agressif qui change la donne

C’est sans doute sur le terrain du prix que le OnePlus 15R frappe le plus fort. Proposé à 699 euros en version 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, et à 799 euros en version 12 Go et 512 Go, il se positionne nettement en dessous de nombreux concurrents aux caractéristiques comparables.

Jusqu’au 21 janvier, OnePlus ajoute une remise immédiate de 100 euros sur la version 512 Go, ramenant son prix au niveau de la configuration inférieure. Des accessoires sont également offerts, dont un adaptateur 120 W et, au choix, des écouteurs OnePlus Buds 4 en édition limitée ou une coque Sandstone.

