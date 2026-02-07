07 février 2026 à 08h12 par La rédaction

Sosh intègre gratuitement Orange TV à tous ses forfaits mobiles et répond à Free

La télévision sur mobile n’est plus un simple argument marketing : elle devient un véritable levier de différenciation pour les opérateurs. Après Free et le lancement très offensif de son application Free TV accessible au plus grand nombre, Sosh passe à l’offensive. Depuis début février, la marque low-cost d’Orange intègre désormais l’accès gratuit à Orange TV dans l’ensemble de ses forfaits mobiles, sans condition ni démarche particulière.

Une évolution significative pour les abonnés, qui peuvent désormais transformer leur smartphone, leur tablette ou leur ordinateur en téléviseur nomade, avec près de 150 chaînes incluses, dont l’intégralité de la TNT.

150 chaînes incluses sans surcoût, du plus petit au plus gros forfait

Jusqu’ici, l’application TV d’Orange était surtout réservée aux abonnés fixes ou proposée en option payante sur mobile. Désormais, tous les clients Sosh mobiles sont logés à la même enseigne, du forfait d’entrée de gamme à 1,99 € par mois jusqu’à l’offre 5G 300 Go facturée 20,99 €.

Concrètement, il suffit de télécharger l’application TV d’Orange depuis le Google Play Store ou l’App Store pour accéder automatiquement au service. Aucune activation manuelle n’est requise : l’accès est directement lié au forfait mobile.

Le bouquet proposé comprend jusqu’à 150 chaînes en direct, incluant les chaînes de la TNT, mais aussi des chaînes thématiques. L’application permet également de louer ou d’acheter des contenus en vidéo à la demande, consultables sur smartphone ou tablette.

Une TV pensée pour la mobilité, pas pour le salon

Si Sosh enrichit clairement ses forfaits, l’opérateur pose néanmoins un cadre très précis à cet avantage. L’accès à Orange TV via un forfait mobile est strictement limité aux écrans personnels : smartphone, tablette et navigateur web sur PC ou Mac.

Impossible, en revanche, d’installer l’application sur une Android TV, une Apple TV ou tout autre téléviseur connecté, ni même de diffuser le contenu via Chromecast. Pour regarder les chaînes sur un téléviseur, il faut passer par une offre internet Sosh et souscrire une option supplémentaire facturée 5 euros par mois.

Autre restriction à connaître : l’usage est limité à deux connexions simultanées, une contrainte classique mais à prendre en compte pour les foyers multi-équipés.

Un usage pertinent… à condition d’avoir suffisamment de data

Comme tout service de streaming, la TV d’Orange consomme l’enveloppe data du forfait mobile. Si l’impact reste limité avec les offres généreuses en gigaoctets, une session prolongée peut rapidement entamer un petit forfait. Une heure de télévision en streaming peut représenter plusieurs centaines de mégaoctets, voire davantage selon la qualité de diffusion.

Sosh recommande donc implicitement un usage en Wi-Fi lorsque cela est possible, notamment à domicile.

Une réponse directe à Free, mais un alignement partiel

Difficile de ne pas voir dans cette annonce une riposte frontale à Free Mobile, qui a bouleversé le marché en octobre dernier en rendant son application Free TV accessible gratuitement, y compris aux non-abonnés. Avec 170 chaînes proposées, une compatibilité étendue (Apple TV incluse) et une version Free TV+ dépassant les 300 chaînes pour certains forfaits, l’opérateur de Xavier Niel conserve une avance notable.

Face à cela, Sosh s’aligne sur le principe de la la TV incluse sans surcoût mais reste plus restrictif sur l’écosystème. Le nombre de chaînes est inférieur, la compatibilité matérielle plus limitée, et l’usage reste cantonné à la mobilité.

En revanche, Sosh conserve un avantage non négligeable : l’accès aux chaînes TF1 et M6, absentes de l’offre Free TV pour les non-abonnés, un point qui peut peser dans la balance pour certains utilisateurs.

Un signal fort envoyé au marché des forfaits mobiles

Avec cette intégration, Sosh transforme chacun de ses forfaits mobiles en mini-abonnement TV nomade, sans surcoût. Une stratégie qui renforce l’attractivité de ses offres face à une concurrence de plus en plus agressive sur les services inclus.

Cette montée en gamme des forfaits low-cost pourrait bien forcer Bouygues Telecom et SFR à revoir leur copie, alors que Free et Sosh prennent une longueur d’avance sur le terrain des services audiovisuels intégrés.

Sans révolutionner l’expérience télévisuelle, Sosh fait évoluer ses forfaits dans le bon sens et confirme que, en 2026, la télévision fait désormais partie intégrante de l’arsenal des opérateurs mobiles, au même titre que la 5G ou les grandes enveloppes de data.

