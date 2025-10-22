22 octobre 2025 à 04h38 par La rédaction | 22 octobre 2025 à 06h39

Free lance Free TV, une appli gratuite qui veut remplacer toutes les autres

Free continue de jouer son rôle de trublion sur le marché français. L’opérateur vient de dévoiler Free TV, une toute nouvelle application gratuite, sans abonnement ni engagement, accessible à tous les Français qu’ils soient abonnés Free ou non. Une promesse ambitieuse : offrir « la plus grande offre TV gratuite de France », avec plus de 170 chaînes, 25 000 programmes en replay, et un vaste catalogue de films et de séries via Free Ciné.

L’application, disponible dès aujourd’hui, peut être installée sur smartphone, tablette ou TV connectée, sans nécessiter de décodeur ni de forfait Internet Free. En clair : tout le monde peut y accéder, simplement en créant un compte et en acceptant les cookies. Un pari audacieux à l’heure où la télévision traditionnelle se consomme de plus en plus en streaming et sur mobile.

« Regarder la télé, en 2025, c’est une galère : faut télécharger une app pour chaque chaîne, se créer un compte sur chaque app de chaque chaîne… On a décidé de changer tout ça. Maintenant, la télé, c’est simple. Maintenant, la télé, c’est Free », résume Xavier Niel, fondateur de Free.

Une offre gratuite, complète et sans contraintes

Avec Free TV, l’opérateur propose une expérience pensée pour être à la fois simple, fluide et universelle. L’application donne accès à :

Plus de 170 chaînes, dont 16 chaînes de la TNT (France 2, France 3, Arte, BFM TV, CNEWS, RMC Découverte, Franceinfo, etc.) ;

25 000 programmes en replay, pour revoir les émissions et séries à la demande ;

Free Ciné, un service gratuit intégré offrant plus de 500 films et 1 000 épisodes de séries.

Free TV reprend aussi plusieurs fonctionnalités avancées, jusqu’ici réservées aux abonnés : le contrôle du direct (pause, reprise, retour au direct) et la fonction start-over, qui permet de recommencer un programme depuis le début ce qui est un vrai plus pour ceux qui arrivent en retard à leur émission favorite.

En résumé, Free TV démocratise l’accès à la télévision connectée, sans frais ni engagement, tout en simplifiant une expérience devenue morcelée entre de multiples applications.

Free TV+ : une version premium à prix d’appel

Mais Free ne s’arrête pas là. L’opérateur lance également Free TV+, une offre premium payante pensée pour ceux qui souhaitent aller plus loin. Pour 0,99 € par mois la première année, puis 5,99 €/mois, cette formule rassemble le plus grand catalogue de chaînes du marché :

Plus de 300 chaînes, dont les 25 chaînes de la TNT et plusieurs chaînes thématiques habituellement payantes : RTL9, MTV, Disney Channel, Nickelodeon, National Geographic, Mangas, CNN International, Bloomberg TV, etc.

45 000 programmes en replay,

et toujours Free Ciné, enrichi de plus de 500 films et 1 000 épisodes de séries.

Là encore, Free conserve ses promesses : aucun engagement, aucun décodeur, et la même simplicité d’usage que pour la version gratuite. Les fonctionnalités de contrôle du direct et de reprise depuis le début sont bien sûr incluses.

Cette offre premium a une double vocation : monétiser un service très accessible tout en fidélisant les nouveaux utilisateurs séduits par la version gratuite. Une stratégie classique du freemium, mais appliquée cette fois… à la télévision.

Les abonnés Free, grands gagnants de l’unification

Les abonnés Freebox et les clients mobiles Free 5G ou Série Free bénéficient automatiquement de Free TV+, sans surcoût. Pour eux, la transition se fait naturellement : l’application OQEE change simplement de nom pour devenir Free TV.

En parallèle, leur service s’enrichit de nouvelles chaînes et de contenus inédits :

27 nouvelles chaînes thématiques couvrant tous les genres (cinéma, sport, jeunesse, culture, etc.) ;

250 nouveaux films et 700 nouveaux épisodes de séries intégrés à Free Ciné, l’ex-OQEE Ciné, désormais rebaptisé.

Les utilisateurs de Freebox Pop, Ultra ou Ultra Essentiel bénéficient même d’un espace d’enregistrement dans le cloud avec 100 heures pour les abonnés Pop et 320 heures pour les abonnés Ultra.

En somme, Free rationalise son écosystème TV tout en dopant son attractivité. L’application Free TV devient le point d’entrée unique pour tous les usages télévisuels de la marque.

Un pavé dans la mare des plateformes TV

Avec Free TV, l’opérateur s’attaque frontalement à Molotov, Canal+ Live, MyTF1, 6play ou encore France.tv, qui proposent chacun leurs applications, souvent fragmentées ou limitées à un nombre restreint de chaînes.

Là où ces services imposent parfois des comptes multiples ou des formules payantes, Free centralise tout dans une seule interface. Et en proposant une offre gratuite massive, il repositionne Free non plus comme simple fournisseur d’accès à Internet, mais comme acteur incontournable du streaming télévisuel gratuit.

Ce coup de force s’inscrit aussi dans la stratégie globale de Free : accroître sa visibilité nationale et renforcer la valeur perçue de ses abonnements mobiles et fixes, sans alourdir les coûts pour le consommateur.

Une nouvelle ère pour la télévision connectée française

En 2025, la télévision se consomme partout sur le canapé, dans les transports ou sur un smartphone. En lançant Free TV, Free parie sur cette évolution des usages et tente de réconcilier simplicité, accessibilité et richesse de contenu.

Le modèle est clair : attirer massivement grâce au gratuit, puis convertir les utilisateurs les plus actifs vers l’offre premium.

Et si la promesse d’une « télé libre et universelle » séduit le public, Free pourrait bien réitérer le coup de tonnerre qu’il avait provoqué en 2012 avec son forfait mobile à 19,99 €.

