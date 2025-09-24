24 septembre 2025 à 00h00 par La rédaction

SPC dévoile les ZEUS 2 et ZEUS 2 PRO : des smartphones dédiés aux seniors avec contrôle à distance

Alors que la population mondiale vieillit et que les seniors manifestent un intérêt croissant pour les nouvelles technologies, la marque SPC dévoile une nouvelle génération de smartphones conçus spécialement pour répondre à leurs besoins. Avec le ZEUS 2 PRO et le ZEUS 2, l’entreprise espagnole ambitionne de démocratiser l’accès à des téléphones à la fois modernes, simples et sécurisés, tout en intégrant une innovation majeure : le contrôle à distance via l’application SPC Care.

ZEUS 2 PRO : un smartphone haut de gamme pensé pour rassurer et accompagner les seniors

Avec le ZEUS 2 PRO, SPC franchit un nouveau cap dans son engagement envers les utilisateurs seniors. Ce modèle, présenté comme le fleuron de la gamme, se distingue par un ensemble de fonctionnalités qui combinent simplicité d’usage, sécurité renforcée et technologies avancées.

Il intègre un écran HD+ de 6,1 pouces, un double appareil photo de 50 Mpx, un processeur MediaTek Helio G36, 4 Go de RAM extensibles virtuellement à 12 Go, ainsi que 128 Go de stockage interne, extensibles jusqu’à 1 To via carte microSD. L’appareil est compatible avec la double connectivité SIM et eSIM, dispose du paiement sans contact NFC, et propose un design fin de moins de 10 mm d’épaisseur. Côté autonomie, il bénéficie d’une batterie rechargeable par induction, d’une charge rapide 18 W en USB-C et d’une base de recharge incluse.

Mais c’est surtout du côté des fonctionnalités adaptées aux seniors que le ZEUS 2 PRO se distingue. On retrouve une interface simplifiée baptisée mode facile, avec icônes XXL, textes agrandis et accès rapide aux contacts principaux. Deux boutons physiques en façade facilitent la prise ou la fin des appels, tandis qu’un bouton SOS permet d’alerter en cas d’urgence. L’appareil intègre aussi un lecteur d’empreintes digitales et la reconnaissance faciale pour éviter les mots de passe compliqués.

Le véritable atout du ZEUS 2 PRO réside dans sa compatibilité avec SPC Care, une application qui offre aux aidants la possibilité de suivre et d’accompagner leurs proches à distance. Grâce à cette solution, il devient possible de configurer le smartphone d’un senior, de surveiller son niveau de batterie, d’ajuster la taille des textes, de personnaliser le bouton SOS, mais aussi de recevoir des alertes en cas d’inactivité prolongée ou d’appels au secours. La localisation en temps réel permet également de savoir où se trouve l’utilisateur, et des rappels de santé peuvent être programmés pour faciliter la gestion des rendez-vous médicaux et des traitements. SPC Care se veut collaborative, puisqu’elle permet à plusieurs proches de gérer un même profil.

Avec cette approche, SPC entend rassurer les familles tout en maintenant l’autonomie des utilisateurs âgés. Proposé au prix de 249,90 €, le ZEUS 2 PRO est accompagné pour son lancement d’un étui et d’un chargeur rapide 20 W offerts du 9 au 18 septembre 2025.

ZEUS 2 : la simplicité dans un format compact

En complément du ZEUS 2 PRO, SPC propose également le ZEUS 2, une version plus compacte mais tout aussi orientée vers les besoins essentiels des seniors.

Ce modèle se distingue par un écran de 5 pouces, un design ergonomique et un poids réduit, facilitant sa prise en main au quotidien. Il embarque un appareil photo principal de 13 Mpx et un capteur avant de 5 Mpx, suffisants pour les usages courants comme les appels vidéo ou les photos partagées avec la famille.

Sous le capot, on retrouve le même processeur MediaTek Helio G36, accompagné de 4 Go de RAM (extensibles à 12 Go avec la RAM virtuelle) et de 64 Go de stockage interne, également extensibles jusqu’à 1 To par microSD. Le ZEUS 2 intègre la double connectivité SIM/eSIM, le déverrouillage biométrique (empreinte digitale et reconnaissance faciale), ainsi qu’une charge rapide 10 W en USB-C. Comme son grand frère, il est livré avec une base de charge qui facilite son utilisation par les personnes peu à l’aise avec les câbles.

Côté ergonomie, il reprend les mêmes atouts que le ZEUS 2 PRO : mode facile, touches physiques en façade, bouton SOS et compatibilité complète avec l’application SPC Care. Ainsi, même dans un format réduit, il offre les mêmes garanties de simplicité, sécurité et accompagnement à distance.

Proposé au prix de 199,90 €, le SPC ZEUS 2 sera disponible à partir du 24 septembre 2025.

