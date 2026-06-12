12 juin 2026 à 03h58 par Philippe

Trump Mobile T1 : un HTC U24 Pro déguisé en smartphone américain

Lorsque Trump Mobile a été lancé en juin 2025, l’ambition affichée était claire : proposer une alternative patriotique aux grands acteurs de la téléphonie mobile américaine. Porté par la famille du président américain, l’opérateur virtuel promettait alors un forfait mobile associé à un smartphone baptisé T1, présenté comme un appareil conçu et fabriqué aux États-Unis. Une promesse qui avait immédiatement attiré l’attention dans un contexte marqué par les tensions commerciales avec la Chine et la volonté affichée de relocaliser certaines productions technologiques sur le sol américain.

Près d’un an plus tard, les premiers exemplaires du téléphone sont enfin arrivés entre les mains de journalistes et de spécialistes de la réparation électronique. Leur verdict est sans appel : le Trump Mobile T1 est en réalité extrêmement proche d’un smartphone déjà commercialisé en 2024, le HTC U24 Pro. Une conclusion qui relance les interrogations sur l’origine réelle du téléphone et sur la communication employée autour de ce produit.

Une promesse de fabrication américaine rapidement revue à la baisse

Dès les premières semaines qui ont suivi l’annonce du T1, certains observateurs avaient exprimé leur scepticisme face aux affirmations de Trump Mobile concernant une fabrication entièrement américaine. Produire un smartphone moderne aux États-Unis représente un défi industriel considérable, tant la chaîne d’approvisionnement mondiale repose sur des composants, des usines et des sous-traitants répartis principalement en Asie.

Face aux critiques, le discours commercial de Trump Mobile a progressivement évolué. La mention initiale « Made in USA » a d’abord laissé place à une formulation plus prudente évoquant un appareil « fièrement assemblé aux États-Unis », avant que cette référence ne disparaisse presque totalement au profit d’un discours davantage centré sur les « valeurs américaines ».

Cette évolution s’explique désormais plus facilement à la lumière des analyses techniques réalisées sur le produit.

Le démontage d’iFixit confirme les soupçons

Le célèbre site spécialisé dans la réparation électronique iFixit, en collaboration avec NBC News, a procédé à un démontage complet du Trump Mobile T1. Les experts ont également utilisé des techniques de tomographie assistée par ordinateur afin d’examiner l’architecture interne de l’appareil sans avoir à se limiter à une simple inspection visuelle.

Le résultat de cette enquête est particulièrement révélateur. Selon les techniciens, le T1 partage l’essentiel de sa conception avec le HTC U24 Pro, un smartphone lancé en 2024 par la marque taïwanaise.

La ressemblance est telle qu’au cours de leurs tests, les spécialistes ont réussi à installer directement la carte mère du HTC U24 Pro dans le châssis du Trump Mobile T1. L’appareil a alors fonctionné normalement, démontrant une compatibilité quasi totale entre les deux modèles.

À l’intérieur, la disposition des composants, l’architecture générale et le design interne apparaissent pratiquement identiques.

Des modifications limitées à quelques détails

Le Trump Mobile T1 n’est toutefois pas une copie parfaitement conforme du HTC U24 Pro. Les ingénieurs d’iFixit ont relevé plusieurs différences, mais celles-ci demeurent relativement mineures.

À l’extérieur, la coque a été redessinée afin d’adopter une esthétique plus distinctive. Le smartphone arbore notamment une finition dorée ainsi qu’un drapeau américain au dos de l’appareil. Certains éléments ont également été légèrement modifiés, comme la grille du haut-parleur ou encore la zone entourant les capteurs photo.

À l’intérieur, quelques ajustements sont également visibles. Les puces de mémoire et de stockage ne proviennent pas du même fournisseur. Alors que le HTC U24 Pro utilisait des composants de l’entreprise sud-coréenne SK Hynix, le T1 intègre des composants produits par la société américaine Micron.

Ce changement a rapidement été interprété comme une tentative de renforcer le caractère « américain » du produit. Toutefois, certains spécialistes soulignent qu’il pourrait simplement s’agir d’un choix dicté par les disponibilités du marché des semi-conducteurs plutôt que d’une démarche idéologique.

Une batterie plus grande mais une charge plus lente

La différence technique la plus notable concerne la batterie.

Le Trump Mobile T1 embarque une batterie de 5 000 mAh affichant une capacité énergétique d’environ 19,35 Wh. À titre de comparaison, le HTC U24 Pro disposait d’une batterie comprise entre 4 450 et 4 600 mAh selon les versions, avec une capacité d’environ 17,23 Wh.

Cette augmentation de capacité pourrait théoriquement offrir une meilleure autonomie. En revanche, elle s’accompagne d’un compromis inattendu : la puissance de charge rapide est divisée par deux.

Là où le HTC U24 Pro pouvait atteindre 60 watts en recharge filaire, le Trump Mobile T1 est limité à 30 watts. Les utilisateurs devront donc patienter davantage pour retrouver une batterie pleine.

Les analyses indiquent également que la batterie utilisée sur le T1 est produite aux Philippines, un élément supplémentaire qui éloigne encore davantage l’appareil d’une éventuelle qualification de produit entièrement américain.

HTC impliqué ou simple réutilisation d’un design existant ?

La découverte soulève également une autre question : quel rôle a réellement joué HTC dans cette opération ?

La société taïwanaise a indiqué par le passé qu’elle ne fabriquait pas de smartphones pour d’autres marques. Toutefois, la situation du marché est devenue plus complexe ces dernières années.

Comme de nombreux acteurs de taille moyenne, HTC s’appuie désormais largement sur des fabricants tiers chinois pour produire ses appareils. Dans ce contexte, plusieurs scénarios restent envisageables.

Le premier est que le design du U24 Pro appartienne en réalité à un sous-traitant industriel capable de le revendre à différents clients sous des marques distinctes.

Le second scénario serait que Trump Mobile ait simplement acquis un stock ou les droits d’exploitation du modèle existant afin de l’adapter à son propre projet, en modifiant quelques composants et en personnalisant son apparence.

À ce stade, aucune information officielle ne permet de trancher définitivement entre ces différentes hypothèses.

La question du véritable assemblage américain

Si les conclusions d’iFixit semblent écarter définitivement l’idée d’un smartphone fabriqué aux États-Unis, la question de l’assemblage reste plus complexe.

Les spécialistes estiment qu’il n’est pas totalement impossible que certaines opérations finales aient été réalisées sur le territoire américain. Cela pourrait concerner l’installation de la coque personnalisée, le remplacement de certains composants ou encore des étapes finales de configuration.

Néanmoins, iFixit souligne que l’assemblage d’un smartphone moderne constitue un processus industriel particulièrement complexe nécessitant des infrastructures importantes. Aucune preuve concrète n’a pour l’instant été apportée pour démontrer que ces opérations sont effectivement réalisées aux États-Unis.

Parallèlement, plusieurs enquêtes journalistiques indiquent que les composants du T1 proviennent majoritairement d’Asie et que la fabrication principale serait assurée en Chine.

Des ventes bien loin des annonces initiales

Autre sujet de débat : les performances commerciales du smartphone.

Lors de son lancement, Trump Mobile avait laissé entendre que l’engouement autour du T1 était considérable. Pourtant, les chiffres qui circulent aujourd’hui sont nettement plus modestes.

Selon plusieurs estimations relayées par la presse spécialisée, le volume réel de précommandes avoisinerait les 30 000 unités, un niveau très éloigné des quelque 600 000 exemplaires parfois évoqués dans certaines communications.

Plus surprenant encore, près d’un an après sa présentation officielle, le téléphone demeure difficile à obtenir pour le grand public. Seuls quelques journalistes, créateurs de contenu et influenceurs spécialisés semblent avoir reçu un exemplaire, tandis que les livraisons à grande échelle restent limitées.

Une réparabilité toujours critiquée

Comme le HTC U24 Pro avant lui, le Trump Mobile T1 obtient une note de réparabilité de 3 sur 10 chez iFixit.

Cette évaluation repose principalement sur plusieurs faiblesses déjà identifiées sur le modèle d’origine : l’absence de manuel de réparation officiel, la difficulté d’accès aux pièces détachées et un support logiciel jugé insuffisant sur le long terme.

Les experts estiment toutefois qu’une amélioration de ces différents points pourrait permettre au T1 d’obtenir une meilleure note à l’avenir.

Un symbole plus politique que technologique

L’affaire du Trump Mobile T1 illustre les difficultés rencontrées par toute entreprise souhaitant proposer un smartphone véritablement américain. Malgré une communication fortement axée sur la souveraineté industrielle et la relocalisation de la production, les analyses techniques montrent que le premier téléphone de Trump Mobile repose largement sur une plateforme déjà existante, conçue et fabriquée hors des États-Unis.

Si le T1 conserve une identité visuelle propre et quelques ajustements matériels, il apparaît avant tout comme une adaptation d’un modèle déjà commercialisé plutôt qu’un smartphone développé de zéro sur le sol américain. Une réalité qui contraste fortement avec le discours initial entourant son lancement et qui continue d’alimenter les débats autour de la transparence des promesses marketing dans l’industrie technologique.

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