22 octobre 2025 à 00h00 par Philippe

WhatsApp déclare la guerre au spam : la messagerie veut freiner les messages indésirables

Meta durcit le ton contre les communications non sollicitées. WhatsApp teste actuellement une nouvelle mesure destinée à freiner la prolifération des messages indésirables : un plafond de messages envoyés sans réponse, applicable aussi bien aux utilisateurs individuels qu’aux entreprises. Une initiative qui pourrait transformer en profondeur la manière dont la messagerie instantanée la plus utilisée au monde gère les échanges non désirés.

Un quota pour en finir avec les messages non sollicités

Selon les informations de TechCrunch, WhatsApp va restreindre le nombre de messages qu’un utilisateur particulier ou professionnel peut envoyer à des contacts qui ne répondent pas.

Chaque message sans réponse sera désormais comptabilisé dans un quota mensuel, dont le seuil exact n’a pas encore été révélé. Une fois cette limite atteinte, l’envoi de nouveaux messages sera temporairement bloqué. Avant d’en arriver là, l’application affichera un avertissement indiquant le nombre de messages restants.

L’idée est simple : si un contact ne répond pas, c’est probablement qu’il ne souhaite pas poursuivre la conversation. Et au lieu de laisser les comptes abusifs inonder les utilisateurs de publicités, de faux concours ou d’offres douteuses, WhatsApp coupe le robinet à la source.

Des tests en cours dans plusieurs pays

Meta a confirmé que la fonctionnalité était actuellement en phase de test dans plusieurs pays, sans préciser lesquels ni le nombre exact de messages autorisés. L’entreprise indique toutefois que la majorité des utilisateurs ordinaires ne devraient pas être affectés, la mesure visant avant tout les comptes qui envoient des messages en masse, typiquement les spammeurs, les démarcheurs commerciaux ou les escrocs.

« Nous testons plusieurs approches afin de trouver le bon équilibre entre la lutte contre le spam et la préservation d’une expérience fluide pour nos utilisateurs », a précisé un porte-parole de WhatsApp à TechCrunch.

Une réponse à un fléau grandissant

Avec plus de 2 milliards d’utilisateurs dans le monde, WhatsApp est devenue au fil des ans une cible privilégiée pour les campagnes de marketing agressives, les arnaques à l’emploi ou encore les faux messages de livraison.

Ces pratiques ont contribué à saturer les boîtes de réception et à éroder la confiance des utilisateurs.

Ce nouveau mécanisme vient compléter une série d’initiatives déjà mises en place par la plateforme, comme la limitation du transfert de messages en chaîne, la restriction du nombre de messages promotionnels qu’une entreprise peut envoyer, la possibilité pour les utilisateurs de se désabonner des communications commerciales, ou encore le renforcement des options de signalement et de blocage directement depuis la messagerie.

WhatsApp tente désormais de s’attaquer au volume même des messages non sollicités, plutôt qu’à leurs conséquences.

Entre lutte contre le spam et risque de faux positifs

Si la mesure est saluée pour sa volonté d’assainir les échanges, elle soulève néanmoins quelques interrogations.

Les entreprises et administrateurs de groupes risquent d’être pénalisés, notamment lorsque leurs messages ne nécessitent pas de réponse comme des annonces d’informations, des rappels ou des notifications logistiques.

Meta assure travailler à des exceptions pour éviter que ces usages légitimes ne soient impactés.

Pour autant, cette expérimentation illustre un tournant majeur dans la stratégie du groupe : privilégier la qualité de l’interaction plutôt que la quantité d’envois.

Vers une messagerie plus saine et plus équilibrée

En limitant les échanges unilatéraux, WhatsApp espère instaurer un rapport plus équilibré entre émetteurs et destinataires, tout en décourageant les comportements abusifs.

L’entreprise veut ainsi redonner le contrôle aux utilisateurs, qui n’auront plus à subir les assauts de messages automatisés.

Reste à savoir où sera fixée la limite, et si les acteurs commerciaux sauront s’adapter à ce nouvel environnement plus contraignant.

Mais une chose est certaine : après avoir restreint les transferts massifs et renforcé les outils de signalement, WhatsApp franchit une nouvelle étape décisive dans la lutte contre le spam.

