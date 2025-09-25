25 septembre 2025 à 08h26 par La rédaction

WhatsApp lance la traduction des messages : une nouvelle étape pour abolir les barrières linguistiques

Avec plus de 3 milliards d’utilisateurs répartis dans plus de 180 pays, WhatsApp est devenue une véritable tour de Babel numérique. Entre amis, familles et communautés du monde entier, la diversité des langues pouvait parfois rendre la communication difficile. Meta a donc décidé d’y remédier en introduisant une fonctionnalité attendue depuis longtemps : la traduction native des messages au sein de l’application.

Une traduction intégrée, simple et rapide

La nouveauté repose sur un geste simple : un appui long sur un message dans une autre langue suffit désormais pour faire apparaître l’option « Traduire ». L’utilisateur peut alors choisir la langue cible, télécharger le pack linguistique correspondant pour un usage ultérieur et obtenir instantanément la version traduite du texte.

La fonctionnalité est disponible aussi bien dans les conversations individuelles que dans les groupes ou encore dans les chaînes d’actualités, ce qui élargit considérablement son champ d’utilisation.

Confidentialité préservée

WhatsApp insiste sur un point crucial : toutes les traductions sont réalisées directement sur l’appareil de l’utilisateur. Autrement dit, ni Meta ni WhatsApp n’ont accès aux messages traduits. Ce traitement local s’inscrit dans la philosophie de la messagerie, déjà connue pour son chiffrement de bout en bout, et garantit que la confidentialité demeure au cœur de l’expérience.

Des différences entre Android et iOS

Si la fonction est en cours de déploiement simultané sur Android et iPhone, elle n’offre pas exactement la même expérience selon le système d’exploitation.

Sur Android, six langues sont disponibles pour commencer : l’anglais, l’espagnol, l’hindi, le portugais, le russe et l’arabe. Les utilisateurs bénéficient en prime d’une option exclusive : la traduction automatique d’un fil de discussion complet. Ainsi, tous les messages entrants dans une conversation peuvent être traduits automatiquement, sans avoir à répéter l’opération manuellement.

Sur iOS, WhatsApp s’appuie sur l’API de traduction d’Apple, ce qui lui permet d’offrir une compatibilité avec plus de 19 langues dès le lancement, dont le français, l’allemand, l’italien, le japonais, le coréen ou encore le turc. En revanche, chaque message doit être traduit individuellement : il n’est pas possible de paramétrer une traduction automatique pour une conversation entière.

Cette disparité peut sembler surprenante, mais elle s’explique par les choix technologiques faits par WhatsApp pour garantir que le traitement reste local et conforme aux politiques de confidentialité propres à chaque plateforme.

Une fonction déployée progressivement

La traduction est en cours de déploiement mondial et pourrait mettre quelques jours avant d’apparaître sur tous les appareils. À terme, WhatsApp prévoit d’élargir la liste des langues disponibles sur Android, afin de se rapprocher de l’offre plus riche proposée sur iOS.

Vers une messagerie plus universelle

Avec cette nouvelle option, WhatsApp renforce son rôle d’outil de communication universel. Fini le recours systématique à des applications tierces pour traduire les messages : tout se fait désormais en quelques secondes, sans quitter la conversation.

Pour des milliards d’utilisateurs, qu’il s’agisse de discussions personnelles, d’échanges professionnels ou de communautés internationales, cette nouveauté marque un pas supplémentaire vers une communication sans frontières.

