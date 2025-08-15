15 août 2025 à 00h00 par La rédaction

WhatsApp déploie un assistant d'écriture IA pour peaufiner vos messages

Meta continue de déployer l’intelligence artificielle au cœur de ses produits. Après l’intégration de résumés automatiques, de retouches photo et du chatbot Meta AI, WhatsApp expérimente une nouvelle fonctionnalité : un assistant personnel d’aide à la rédaction, destiné à améliorer le style, la clarté et le ton des messages.

Une fonctionnalité en test sur un nombre limité d’utilisateurs

Révélée par le site spécialisé WABetaInfo, cette nouveauté est actuellement disponible uniquement pour un cercle restreint de bêta-testeurs sous Android, via la version 2.25.23.7 de l’application. Baptisée Private Writing Help Assistant (littéralement « assistant privé d’aide à la rédaction »), elle intervient dès qu’un utilisateur commence à rédiger un message d’au moins trois ou quatre mots.

À ce moment, l’icône des stickers à gauche du champ de saisie est remplacée par un stylo. Un simple appui ouvre alors l’assistant, qui propose au moins trois suggestions pour reformuler le texte saisi.

Cinq tons d’écriture au choix

Meta AI ne se contente pas de corriger l’orthographe. L’assistant peut adapter le style selon cinq tonalités :

Reformulé : améliore la structure et la clarté sans modifier le sens.

: améliore la structure et la clarté sans modifier le sens. Professionnel : rend le texte plus formel, adapté aux échanges de travail.

: rend le texte plus formel, adapté aux échanges de travail. Drôle : ajoute une touche humoristique.

: ajoute une touche humoristique. Empathique : adoucit le ton pour offrir réconfort et soutien.

: adoucit le ton pour offrir réconfort et soutien. Corrigé : se concentre sur la correction grammaticale et orthographique.

L’utilisateur peut accepter ou refuser chaque suggestion, et conserver son texte original s’il le souhaite. Aucun changement n’est appliqué automatiquement.

Une technologie pensée pour protéger la confidentialité

Cette aide à l’écriture repose sur l’architecture Private Processing, conçue par Meta pour assurer un traitement sécurisé et anonyme des données.

Concrètement, le texte à reformuler est envoyé via un canal chiffré. Ni Meta, ni WhatsApp ne peuvent consulter le contenu, et aucune donnée n’est stockée. Seule la phrase soumise est analysée, indépendamment du reste de la conversation. La fonction est désactivée par défaut et peut être activée ou coupée à tout moment dans les paramètres.

Vers un déploiement plus large

Pour l’heure, Meta ne donne aucune date précise pour une mise à disposition générale. Ce test restreint permet de vérifier le bon fonctionnement et d’ajuster les algorithmes avant un éventuel déploiement mondial auprès des plus de 3 milliards d’utilisateurs de WhatsApp.

Entre assistance et risque d’uniformisation

Si cet outil promet de faciliter la rédaction et d’éviter fautes ou formulations maladroites, certains observateurs soulignent un risque : la standardisation des échanges. En s’appuyant sur l’IA pour des tâches aussi simples qu’un message, les conversations pourraient perdre en spontanéité et en authenticité, au profit de formulations « parfaites » mais impersonnelles.

L’avenir dira si cette nouvelle fonction deviendra un atout incontournable pour WhatsApp ou un gadget que les utilisateurs finiront par délaisser au profit de leur propre plume.

