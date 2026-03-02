02 mars 2026 à 00h01 par La rédaction

Android : la localisation en temps réel arrive dans Google Messages

Longtemps attendue par les utilisateurs Android, la fonction de partage de localisation en temps réel s’apprête à faire son entrée dans Google Messages. Une évolution majeure pour l’application de messagerie de Mountain View, qui comble ainsi l’un de ses retards les plus visibles face à la concurrence.

Jusqu’à présent, les utilisateurs ne pouvaient transmettre qu’une position fixe, figée à l’instant de l’envoi. Une solution suffisante pour indiquer un lieu précis, mais peu adaptée aux déplacements, aux rendez-vous improvisés ou aux situations où le suivi d’un trajet en direct s’avère utile. Cette limite appartient désormais au passé.

Une fonctionnalité repérée dans la version bêta

La nouveauté a d’abord été repérée par le site spécialisé Android Authority, qui a exploré la version bêta numérotée messages.android_20260220_01_RC00.phone.openbeta_dynamic. En activant certaines lignes de code, le média a pu accéder à une interface pleinement fonctionnelle de partage de localisation en direct.

Quelques jours plus tard, 9to5Google confirmait le début d’un déploiement progressif auprès de certains testeurs. Google a même publié un article d’assistance dédié, signe que la généralisation de la fonction ne devrait plus tarder.

Un fonctionnement simple et accessible

Concrètement, l’option apparaît dans le menu « + » des pièces jointes, aux côtés des photos, fichiers ou GIF. Une nouvelle entrée intitulée « Localisation en temps réel » permet de lancer le partage.

L’utilisateur peut alors choisir la durée :

Une heure

Toute la journée

Une durée personnalisée (dans la limite de 24 heures)

Ou un partage actif jusqu’à désactivation manuelle

Une fois activé, le suivi s’affiche via une carte intégrée. Une bannière persistante en haut de la conversation indique clairement que le partage est en cours, avec le temps restant et un bouton d’arrêt immédiat. L’interruption se fait en quelques secondes, directement depuis le fil de discussion.

Un système compatible au-delà de l’application

L’un des points forts de cette intégration réside dans sa souplesse. Le destinataire n’a pas besoin d’utiliser la même version de l’application, ni même nécessairement Google Messages.

Le lien généré ouvre la position dans Google Find Hub (anciennement « Localiser mon appareil ») si l’application est installée. Dans le cas contraire, la carte s’affiche simplement dans un navigateur web. Ce choix technique élargit considérablement la compatibilité, y compris avec des contacts ne disposant pas de l’écosystème complet de Google.

La fonctionnalité repose sur le protocole RCS (Rich Communication Services), désormais largement adopté par les opérateurs. Elle ne fonctionne donc pas via les SMS traditionnels, ce qui s’inscrit dans la stratégie de modernisation progressive de la messagerie Android.

Un retard enfin comblé face à la concurrence

Le partage de localisation en direct n’est pas une nouveauté sur le marché. WhatsApp le propose depuis 2017, avec des durées prédéfinies de 15 minutes, une heure ou huit heures. De son côté, Localiser sur iOS permet depuis longtemps de suivre les déplacements d’un proche en temps réel.

L’absence d’un équivalent natif dans la messagerie Android constituait une frustration récurrente. Les utilisateurs devaient basculer vers Google Maps ou vers des applications tierces pour partager leurs déplacements. En intégrant cette option directement au cœur des conversations, Google simplifie l’expérience et limite la multiplication des outils.

Un enjeu de sécurité et de praticité

Au-delà du confort d’usage, le partage de position en direct répond à des situations concrètes : retrouver un ami dans une foule, coordonner une arrivée en gare, rassurer un proche lors d’un trajet nocturne ou suivre une sortie sportive en solitaire.

La question de la vie privée reste centrale. Google insiste sur le contrôle laissé à l’utilisateur : durée limitée, indication visuelle permanente et arrêt possible à tout moment. Le partage n’est jamais automatique et nécessite une action volontaire.

Une étape de plus dans la transformation de Messages

Depuis plusieurs années, Google Messages évolue pour dépasser le simple cadre des SMS. Réactions par emoji, chiffrement de bout en bout sur les conversations RCS, amélioration des messages vocaux : l’application se rapproche progressivement des standards des grandes messageries instantanées.

L’arrivée du partage de localisation en temps réel marque une nouvelle étape dans cette transformation. Elle consolide l’ambition de Google : faire de son application préinstallée sur Android une alternative crédible et complète face aux géants du secteur.

Aucune date officielle de déploiement grand public n’a encore été annoncée. Toutefois, l’état d’avancement observé dans la version bêta et la publication d’une documentation officielle laissent entrevoir une disponibilité élargie dans le courant de l’année 2026.

