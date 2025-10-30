30 octobre 2025 à 00h00 par La rédaction

Fini les suppressions accidentelles : Google Messages se modernise avec une corbeille et un nouveau menu pour éviter les erreurs

Une mise à jour majeure se prépare du côté de Mountain View. Google travaille sur deux évolutions clés pour son application Messages : une corbeille pour récupérer les messages supprimés par erreur et un nouveau menu, pensé pour une utilisation plus fluide à une main. Deux petites révolutions pour un usage plus pratique au quotidien.

Un oubli enfin corrigé : les messages supprimés ne seront plus perdus à jamais

Qui n’a jamais supprimé par mégarde un SMS important avant de le regretter aussitôt ? Jusqu’à présent, effacer une conversation ou un message dans Google Messages revenait à le faire disparaître définitivement. Aucune possibilité de retour en arrière, contrairement à Gmail, Drive ou Photos, qui disposent depuis longtemps d’une corbeille temporaire.

Mais cela pourrait enfin changer. Selon Android Authority, des lignes de code repérées dans la dernière version bêta de l’application révèlent la préparation d’un dossier “Corbeille”, fonctionnant sur le même principe que celui de Gmail.

Concrètement, lorsqu’un message ou une conversation sera supprimé, il ne disparaîtra plus instantanément. Il sera déplacé dans cette corbeille, où il restera accessible pendant 30 jours avant d’être effacé définitivement. L’utilisateur pourra ainsi le restaurer à tout moment durant ce délai, offrant une marge d’erreur bienvenue pour les maladroits ou les utilisateurs qui conservent des messages sensibles comme les codes bancaires, les informations de livraison ou encore les échanges professionnels.

Pour l’heure, cette nouveauté reste cachée dans le code de l’application et aucune interface visible n’a encore été découverte. Il s’agirait donc d’un développement en cours de test interne, sans date officielle de déploiement. Mais l’apparition répétée des mentions “conversations mises à la corbeille” laisse peu de doute : la fonctionnalité est bien en chemin.

Une évolution logique, mais attendue depuis longtemps

L’arrivée d’une corbeille dans Google Messages s’inscrit dans une démarche cohérente : rendre la messagerie plus rassurante et plus flexible. Jusqu’ici, l’application proposait bien la fonction d’archivage, permettant de masquer des conversations sans les supprimer. Mais cette solution ne répondait pas aux besoins des utilisateurs souhaitant simplement supprimer temporairement un message sans risque de perte définitive.

Ce rattrapage fonctionnel peut paraître évident, mais il confirme la volonté de Google de moderniser progressivement Messages, devenu au fil du temps un outil central pour les utilisateurs Android, notamment grâce à l’intégration du protocole RCS (Rich Communication Services). Ce dernier permet d’échanger des messages enrichis (images, vidéos, réactions) via Internet, sans passer par le SMS classique.

Une interface repensée pour l’ère des grands écrans

En parallèle, Google prépare une autre évolution tout aussi significative, mais plus subtile : un remaniement complet du menu d’actions de Messages.

Repérée également par Android Authority, cette modification vise à faciliter la navigation à une main qui est d’ailleurs un défi de taille à l’heure où les smartphones dépassent souvent les six pouces.

Actuellement, lorsqu’on reste appuyé sur un message, des options apparaissent tout en haut de l’écran : copier, supprimer, transférer, répondre… Un positionnement peu ergonomique, qui oblige souvent à utiliser les deux mains.

La prochaine mise à jour introduira donc un menu contextuel repensé, affiché directement sous le pouce de l’utilisateur. Plus intuitif, il fera remonter les actions les plus pertinentes selon le type de contenu :

“Sauvegarder” ou “Afficher” pour une image,

“Modifier” ou “Supprimer” pour un message envoyé,

et d’autres options adaptées au contexte.

En somme, Google veut rapprocher les commandes des zones de confort des utilisateurs, pour une expérience fluide, rapide et ergonomique. Ce changement, combiné au clavier réduit déjà disponible sur Android, pourrait rendre Google Messages totalement utilisable à une main.

Un lifting progressif, dans la continuité des nouveautés récentes

Ces changements ne sont pas isolés. Depuis plusieurs mois, Google multiplie les améliorations esthétiques et fonctionnelles de son application de messagerie : adoption du design Material You Expressive, meilleure gestion des messages RCS, ajout du “Supprimer pour tous” dans les discussions de groupe, ou encore synchronisation plus fluide entre appareils.

Cette fois, l’objectif est clair : renforcer le sentiment de contrôle et de confort des utilisateurs. Entre la corbeille de récupération et le menu repensé, Google Messages se dote de deux améliorations longtemps réclamées, destinées à rapprocher l’expérience Android de celle des écosystèmes concurrents comme iMessage.

Patience avant le déploiement

Pour l’instant, ni la corbeille ni le nouveau menu ne sont accessibles dans la version publique de Google Messages. Les fonctionnalités semblent encore en phase de test interne, et il faudra probablement attendre plusieurs semaines avant de les voir apparaître dans le canal bêta officiel, puis dans la version stable disponible sur le Play Store.

Mais une chose est sûre : Google poursuit sa mue discrète, transformant peu à peu son application de messagerie en un outil complet, moderne et enfin plus indulgent envers nos maladresses.

