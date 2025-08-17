17 août 2025 à 02h19 par La rédaction

Google Messages introduit le floutage automatique des contenus sensibles : une nouvelle étape pour sécuriser les échanges sur Android

Après plusieurs mois de tests, Google déploie officiellement à l’échelle mondiale une nouvelle fonctionnalité de sécurité dans son application Messages : la détection et le floutage automatique des images contenant de la nudité. Inspirée d’un dispositif déjà présent sur iOS, cette protection vise avant tout à protéger les mineurs, mais reste accessible aux adultes qui souhaitent en bénéficier.

Un bouclier contre le « cyberflashing »

Recevoir une image explicite non sollicitée est une forme de harcèlement numérique, souvent désignée sous le terme de « cyberflashing ». Jusqu’ici, les utilisateurs d’Android n’avaient que peu de recours face à ce type de contenu indésirable, si ce n’est de bloquer l’expéditeur après coup. Google entend désormais s’attaquer au problème à la source.

Grâce à cette mise à jour, les photos détectées comme sensibles seront automatiquement recouvertes d’un flou. L’utilisateur recevra un avertissement clair et pourra alors décider : afficher l’image, la supprimer, bloquer l’expéditeur ou consulter des ressources d’aide. Cette étape de consentement explicite redonne le contrôle au destinataire du message, et non plus à celui qui envoie le contenu.

Un traitement local pour préserver la vie privée

L’une des forces de ce système est son fonctionnement entièrement local. Contrairement à certaines craintes, les images ne sont pas transmises aux serveurs de Google : leur analyse est effectuée directement sur le smartphone, au sein de l’environnement sécurisé SafetyCore ou du Private Compute Core d’Android. Cette architecture garantit que Google n’accède pas aux photos ni aux conversations, qui demeurent privées et protégées.

Cette technologie vient compléter d’autres dispositifs déjà présents dans Google Messages, comme la détection des spams et des tentatives de hameçonnage, tout en respectant le chiffrement de bout en bout des discussions RCS.

Comment fonctionne la protection ?

Lorsqu’une image contenant potentiellement de la nudité est détectée :

À la réception , elle apparaît floutée avec un message d’avertissement. L’utilisateur peut choisir de l’ouvrir, de bloquer l’expéditeur ou de consulter une page d’information (« Découvrez pourquoi les images de nus peuvent être dangereuses »).

, elle apparaît floutée avec un message d’avertissement. L’utilisateur peut choisir de l’ouvrir, de bloquer l’expéditeur ou de consulter une page d’information (« Découvrez pourquoi les images de nus peuvent être dangereuses »). Lors de l’envoi ou du transfert, une alerte s’affiche, laissant le choix entre poursuivre l’opération, revenir en arrière ou accéder aux ressources d’aide.

Google précise toutefois que ce système n’est pas infaillible : certaines images innocentes peuvent être signalées à tort (par exemple des œuvres d’art ou des photos médicales), tandis que des contenus problématiques peuvent parfois échapper à la détection.

Une protection pensée pour les adolescents

Le dispositif cible en priorité les utilisateurs les plus jeunes. Pour les adolescents de 13 à 17 ans, la fonctionnalité est activée par défaut et ne peut pas être désactivée sur les comptes supervisés via Google Family Link. Les parents conservent ainsi la possibilité de gérer cette protection. Pour les mineurs disposant d’un compte non supervisé, elle reste active mais peut être désactivée manuellement dans les paramètres de compte Google.

Pour les adultes, l’option est désactivée par défaut mais peut être activée facilement. La marche à suivre est simple :

Ouvrir l’application Google Messages. Cliquer sur l’icône de profil. Accéder aux Paramètres de Messages. Se rendre dans la section Protection et sécurité. Activer l’option Avertissements de contenu sensible.

Une approche respectueuse mais perfectible

Cette nouvelle barrière de protection s’inscrit dans une stratégie plus large de Google pour sécuriser ses services, en particulier ceux utilisés massivement par les adolescents. Elle reflète aussi la volonté de l’entreprise de s’aligner sur Apple, qui propose depuis plusieurs années une fonctionnalité similaire dans son application Messages.

Néanmoins, des limites subsistent. La détection automatique reste imparfaite, et la diversité culturelle ou artistique peut compliquer l’interprétation de certaines images. De plus, sur Android, la nature ouverte de l’écosystème rend parfois difficile une application homogène de ces mesures de sécurité.

Une étape importante vers une messagerie plus sûre

Le déploiement de cette protection marque un tournant dans la manière dont les plateformes de messagerie gèrent les contenus sensibles. En rendant le choix explicite et en garantissant un traitement local des données, Google combine sécurité et respect de la vie privée.

Cette fonctionnalité ne résout pas à elle seule le problème du harcèlement en ligne, mais elle constitue une avancée significative. En donnant plus de contrôle aux utilisateurs et en renforçant la protection des plus jeunes, Google Messages franchit une étape importante vers des échanges plus sûrs et plus respectueux.

