28 août 2025 à 02h12

Apple accuse Oppo de vol de secrets industriels liés à l'Apple Watch

L’affaire a tout d’un thriller technologique. Apple vient de porter plainte contre son ancien ingénieur Chen Shi, aujourd’hui employé par le groupe chinois Oppo, qu’il accuse d’avoir subtilisé des informations hautement confidentielles sur l’Apple Watch. Selon la firme californienne, ce transfert de données aurait permis à Oppo de disposer d’un avantage stratégique dans le développement de ses propres montres connectées.

Un départ sous haute suspicion

Le cœur de l’accusation vise Chen Shi, ancien sensor system architect chez Apple, en poste entre janvier 2020 et juin 2025. Un rôle stratégique puisqu’il participait directement au développement des capteurs de santé de l’Apple Watch, incluant des données sensibles telles que des feuilles de route, des schémas de conception, des documents de recherche ou encore des spécifications liées à l’ECG.

Officiellement, Shi aurait annoncé son départ en invoquant des raisons familiales, expliquant vouloir retourner en Chine pour s’occuper de ses parents. Mais Apple affirme que cette justification n’était qu’un prétexte. Dans les faits, l’ingénieur préparait son intégration au sein du centre de recherche d’Oppo, situé dans la Silicon Valley.

Trois jours avant de quitter son poste, Apple affirme que Shi aurait téléchargé 63 fichiers protégés en pleine nuit, qu’il aurait ensuite transférés sur une clé USB la veille de son départ. Des recherches suspectes menées sur son MacBook professionnel telles que « comment effacer un MacBook » ou « quelqu’un peut-il voir si j’ai ouvert un fichier sur un lecteur partagé », viendraient renforcer les soupçons.

Des échanges compromettants

Apple dit également avoir mis au jour une série de messages incriminants entre Chen Shi et des responsables d’Oppo. Dans l’un d’eux, l’ingénieur explique qu’il « collecte autant d’informations que possible » pour les transmettre ultérieurement à son futur employeur. La réponse du vice-président santé d’Oppo, un simple « OK » accompagné d’un emoji, alimente l’idée d’une complicité assumée.

Par ailleurs, avant son départ, Chen Shi aurait multiplié les réunions individuelles avec ses collègues ingénieurs afin d’obtenir des détails techniques sur les projets en cours. Une stratégie qui, selon Apple, s’inscrivait dans un plan prémédité visant à siphonner des informations sensibles.

Apple veut frapper fort

Apple ne se contente pas d’attaquer son ancien employé. L’entreprise a inclus Oppo comme co-défendeur dans sa plainte déposée auprès du tribunal fédéral en Californie. Elle accuse le constructeur chinois d’avoir « encouragé, approuvé et accepté » ce transfert d’informations exclusives.

La firme dirigée par Tim Cook demande plusieurs recours, dont des dommages et intérêts punitifs, le remboursement des frais de justice, mais aussi une injonction visant à interdire à Chen Shi et Oppo d’utiliser les informations collectées ou de détruire d’éventuelles preuves.

Ce n’est pas la première fois qu’Apple agit de la sorte. Plusieurs anciens ingénieurs ayant quitté la société pour rejoindre des entreprises chinoises font déjà l’objet de poursuites, notamment dans le cadre de l’ex-projet automobile Titan. Cupertino cherche ainsi à protéger son savoir-faire dans une industrie où chaque innovation peut valoir des milliards.

La riposte d’Oppo

Face à ces accusations, Oppo a rapidement publié un communiqué. La société assure avoir pris connaissance de la plainte et affirme avoir « soigneusement examiné les allégations ». Selon elle, rien ne prouve que les actes reprochés à Chen Shi aient un lien avec son emploi actuel chez Oppo.

« Oppo respecte les secrets commerciaux de toutes les entreprises, y compris Apple, et n’a pas détourné de secrets industriels », déclare la firme dans sa réponse officielle. L’entreprise promet de coopérer avec la justice américaine et se dit confiante dans le fait que « des procédures équitables clarifieront les faits ».

Un enjeu stratégique majeur

Au-delà de la bataille judiciaire, cette affaire illustre la guerre technologique qui oppose les géants de l’électronique grand public. Oppo, déjà solidement implanté dans les smartphones, investit massivement dans les wearables et pourrait devenir un concurrent sérieux d’Apple sur le marché des montres connectées.

Si la justice donnait raison à Apple, ce serait un avertissement sévère pour les entreprises accusées de pratiques de ce type. Dans le cas contraire, la décision pourrait fragiliser la protection des secrets industriels américains face aux ambitions de groupes chinois déterminés à accélérer leur montée en puissance.

Une chose est certaine : le procès qui s’annonce entre Apple et Oppo dépasse largement la simple querelle entre deux entreprises. Il symbolise la tension croissante entre innovation, espionnage industriel et compétition mondiale dans l’industrie technologique.

